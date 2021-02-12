Манчестер Сити - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч

"Тоттенхэм" обыграл "Ман Сити" в двух последних очных матчах - оба раза со счетом 2:0. А общая беспроигрышная серия "шпор" в играх с командой из Манчестера составляет три матча. Конечно, продолжить эту серию лондонцам будет очень непросто, хотя нет ничего невозможного. Команда Гвардиолы выглядит сейчас на пике формы, практически машина по набору очков, да и футбол показывает довольно интересный, вот только Моуриньо умеет и знает, как остановить эту машину.

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Манчестер Сити 19:30 Тоттенхэм

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С ноября прошлого года не проигрывает "Манчестер Сити". Собственно, "Тоттенхэм" последняя команда, которая переигрывала "горожан". В Лондоне голы Сон Мина и Ло Чельсо принесли успех "Хотспур".

С тех пор прошло почти три месяца и 22 матча (у манкунианцев), в которых "Сити" добыл 19 побед и только в трех довольствовался миром. В минувшем 23-м туре АПЛ подопечные Гвардиолы в хорошем стиле разгромили "Ливерпуль" - 4:1 на его поле. Наставник "горожан" даже пошутил по этому поводу, что дальше можно не играть, "Ман Сити" и так уже чемпион.

"Тоттенхэм" так же может похвастаться победой в 23-м туре, "Вест Бромвич" капитулировал 0:2. Вот только этот успех настолько одинок и печален, что кажется исключением. Судит сами, в пяти последних матчах "шпор" четыре поражения, унизительные и болезненные, и лишь одна скромная победа над командой, которая борется за выживание.

Показательна неудача "Хотспур" в Кубке Англии, в среду состоялся матч с "Эвертоном". Команда Анчелотти оказала невероятное сопротивление лондонцам, устроила перестрелку с ними в открытой игре и смогла дожать в дополнительное время – 5:4.

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Особенная изюминка встречи это дуэль старых знакомых и давних конкурентов – Гвардиолы и Моуриньо. После того, как португалец вернулся в большой футбол и стал работать с "Тоттенхэмом", две победу в двух матчах у него над командой Гвардиолы. Пора бы Пепу показать "Специалисту №1" кто лучше.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 163 матча

64 победы Ман Сити, 36 ничьи, 63 победы Тоттенхэма

Общий счет – 252:226

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев встречи все еще вне игры Агуэро, Де Брюйне и Аке, под вопросом Фернандиньо. Впрочем, выбор у Гвардиолы достаточно широкий, высокая вероятность, что в очередной раз Александр Зинченко выйдет в старте. У гостей обязательно должен сыграть Гарри Кейн, без которого "шпоры" не похожи сами на себя. Лидера атак лондонцам очень не хватало. Травмированы в "Тоттенхэме" Ло Чельсо и Регилон.

Манчестер Сити: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко – Б. Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Стерлинг, Жезус.

Тоттенхэм: Льорис - Дэвис, Родон, Алдервейрелд, Орье – Уинкс, Хейбьерг – Бергвейн, Ндомбеле, Сон Мин – Кейн.

ПРОГНОЗ

Явный фаворит противостояния "Ман Сити". Если анализировать состояние команд, последние выступления, форму лидеров и мотивацию, почти все в пользу "горожан". Но "Тоттенхэму" уже некуда отступать - восьмое место и 14 очков отставания от лидера. У "шпор" есть потенциал и возможности не проиграть в этом матче, на большее они вряд ли могут рассчитывать. Прогноз: боевая ничья 2:2.