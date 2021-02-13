Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

В первом круге чемпионата "МЮ" с большим трудом одолел "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд" - 1:0. На своем поле "дрозды" наверняка рассчитывают на что-то большее. Тем более, что относительно недавно "ВБА" уж побеждал "красных дьяволов". В 2018-м году опять же со счетом 1:0 "дрозды" переиграли гранда в Премьер-лиге. Почему бы сейчас не повторить этот подвиг?

АПЛ. 24-й тур

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Вест Бромвич 16:00 Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на канале Сетанта

***

Команда Сульшера считается главным преследователем "Ман Сити" и сохраняет неплохие шансы побороться за первое место в турнирной таблице. В прошлом туре АПЛ манкунианцы упустили победу над "Эвертоном" 3:3, а также среди недели у "красных дьяволов" был сложнейший матч в Кубке Англии с "Вест Хэмом". Лишь в дополнительное время "молотобойцы" позволили себя обыграть – 0:1, много сил потратил "МЮ" в том поединке.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Вест Бромвич" проиграл в четырех из пяти последних матчей чемпионата. Лишь с "Фулхэмом" удалось отстоять ничью 2:2. Неделю назад "Тоттенхэм" обыграл "дроздов" 2:0. В зоне вылета находится команда Сэма Эллардайса, от спасительного 17-го места отставание в 13 очков. Уже нечего терять "ВБА", можно идти ва-банк.

"Лестер" в этом туре неожиданно обыграл "Ливерпуль" (а может не так уж и неожиданно) и обошел "Ман Юнайтед" в турнирной таблице. Команда Сульшера на третьем месте, а до лидера целых восемь пунктов. Для интриги в чемпионате "МЮ" больше не имеет права терять очки. Прогноз: победа гостей 1:0.