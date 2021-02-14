Эвертон - Фулхэм: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 24-й тур

14 февраля, 21:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Судья Эндрю Мэдли

Телетрансляция: Сетанта Спортс

Не слишком выразительный дома "Эвертон" встречается с командой из зоны вылета АПЛ. При условии его победы, а также проигрыша "Челси" и "Вест Хэма", подопечные Карло Анчелотти смогут попасть в топ-5 турнирной таблицы. Пока это даже в теории выглядит призрачно, но выигрывать "ириски" дома должны, если, конечно, планируют занимать высокие места.

История противостояния

Команды играли друг против друга в 64-х матчах. Счет по победам 31:20 в пользу "Эвертона". Еще 13 раз была зафиксирована ничья. Команды любят забивать в очных противостояниях, ведь с 2010-го всего однажды прошел ТМ 1,5. Последний раз коллективы встречались в ноябре прошлого года. Тогда "ириски" трижды забили еще в первом тайме. Два гола на свой счет записал Доминик Кальверт-Льюин, который пропустит эту игру. В общем счет того матча был 2:3 в пользу подопечных Анчелотти.

Кадры

Кроме вышеназванного лучшего бомбардира "ирисок", который выбыл из-за травмы колена, не сыграет и основной голкипер Джордан Пикфорд. Его в предыдущих трех матчах заменял Робин Ольсен, однако не очень удачно: швед пропустил восемь голов за эти три встречи. Также бразильский полузащитник Аллан до сих пор не восстановился и не сможет помочь команде. А вот Хамес Родригес и Андре Гомеш, которые пропускали кубковый матч против "Тоттенхэма" посреди недели, залечили повреждения и готовы принять участие в поединке.

В "Фулхэма" же не сыграют Том Кейрни и Тернс Конголо, которые уже на протяжении долгого времени находятся в лазарете.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры, факты и шансы

"Дачники" в последний раз выигрывали в матче АПЛ еще в конце ноября прошлого года. С тех пор в них 12 встреч без побед (восемь ничьих).

"Эвертон" побеждает "Фулхэм" дома уже на протяжении 12 поединков подряд (с 2004-го).

На своем стадионе "ириски" набрали всего 14 очков в 10 играх этого сезона АПЛ.

В текущем чемпионате в активе "дачников" только одна выездная победа - против "Лестера".

Меньше "Фулхэма" (17) в этом сезоне забил только лишь "Шеффилд" (15).

Подопечные Скотта Паркера находятся в очень сложном положении. К спасительному 17-му месту аж десять очков, однако в то время как за последние 12 матчей "дачники" набрали восемь зачетных пунктов. В прошлом туре они переиграли по моментам "Вест Хэм", однако мяч все равно не хотел идти в ворота. Нет никаких предпосылок, чтобы эта нереализация прекратилась именно в матче против "ирисок", кроме одной - Робин Ольсен, который за последние три игры пропустил столько же, столько Пикфорд за последние девять.

"Эвертон" не очень хорошо играет в этом сезоне дома, однако "Фулхэм" это тот соперник, который должен быть под силу претенденту на топ-4 АПЛ. Большого преимущества в счете не будет, но Анчелотти на волне победного куража после "Тоттенхэма" должен забирать три очка.

Прогноз на матч: "Эвертон" - "Фулхэм" 2:1.