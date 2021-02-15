Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 24-й тур

15 февраля, 20:00. "Олимпийский" (Лондон)

Арбитр: Саймон Хупер

Трансляция матча: Сетанта Спортс

Достаточно мощный в этом сезоне "Вест Хэм" встретится с абсолютным аутсайдером чемпионата, командой, которая уже побила несколько антирекордов - "Шеффилд Юнайтед". Хозяева посреди недели провели 120-минутную битву против "МЮ" и вылетели из Кубка Англии, в то время как гости прошли в следующий раунд турнира. После шестиматчевой серии с побед "молотобойцы" взяли верх всего однажды за следующие четыре поединка. А вот "клинки" понемногу выбираются со дна, добыв четыре победы за последние шесть игр, по разу минимально уступив "Манчестер Сити" и "Челси". А может здесь все-таки не такой уж и однозначный лидер?

История противостояния

В личных встречах за победами ведет "Шеффилд" - 36:31. Еще 23 раза команды играли вничью. Последний раз коллективы противостояли друг другу в конце ноября прошлого года. Единственный гол в том матче на "Бремолл Лейн" забил тогдашний футболист "Вест Хэма", а теперь уже игрок "Аякса" Себастьен Алле. А вот на домашнем стадионе "молотобойцы" победили в “клинков” всего один раз за последние 30 лет (восемь матчей), однако большинство встреч были давным-давно.

Кадры

Украинец Андрей Ярмоленко получил травму в кубковом матче против "Манчестер Юнайтед”, не доиграв встречу. Он продолжает восстанавливаться от повреждения колена. Да и будем откровенны - он не помощь "Вест Хэму" в этом сезоне АПЛ. На его счету всего один поединок в старте и столько же ассистов.

Также в том же противостоянии с "маникунианцями" повреждения голени получил Анджело Огбонна. Он и еще Даррен Рэндольф и Масуаку не сыграют против “клинков”. Однако Майкл Антонио и Исса Диоп восстановились и готовы принять участие в матче.

В "Шеффилда" три потери перед поединком. Не сыграют Сандер Берге, Джек О'Коннел и Джек Робинсон.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры, факты и шансы

"Молотобойцы" забивают в домашних матчах 13 раз подряд.

"Шеффилд" пропускает на выезде в 18 играх подряд.

В “клинков” худшая атака в текущей АПЛ - 15 забитых мячей.

"Вест Хэм" дома победил всего в одном матче против "Шеффилда" с 1990 года.

За 11 гостевых поединков в этом сезоне подопечные Криса Уайлдера добыли только одну победу и одну ничью.

"Молотобойцы" банально по общим чертах выглядит лучше "Шеффилда", однако есть несколько "но". Букмекеры не думают об однозначной и безоговорочной победе хозяев, и котируют ее с коэффициентом 1.80, что является достаточно большой цифрой в матче против аутсайдера чемпионата. "Клинки" в последнее время не то, что понемногу нащупывают свою игру, но ее проблески все-таки уже видят. "Вест Хэм" уже не забивает на протяжении двух матчей, а "Шеффилд" этому только рад. Ничейный результат выглядит наиболее закономерным.

Прогноз на матч: "Вест Хэм" - "Шеффилд Юнайтед" 1:1.