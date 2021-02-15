Челси – Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Английская Премьер-лига, 24-й тур

15 февраля. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" 22:00 "Ньюкасл"

Трансляция – Setanta Sports

Матч против "Ньюкасла" станет уже шестым для Томаса Тухеля у руля "Челси". Немецкий специалист здорово преобразил команду, придав ей чёткую структуру, хотя качество игры всё ещё вызывает вопросы. Но самое главное – видно, что у нового тренера, при всей его тактической гибкости, есть чёткое видение игры своего коллектива. И с каждым матчем они всё меньше похожи на безобразный "Челси" Фрэнка Лэмпарда, и всё больше – на команду с собственным, хоть пока что лишь зарождающимся стилем.

После стартовой ничьи с "Вулвз" (0:0) команда Тухеля последовательно обыграла "Бернли" (2:0), "Тоттенхэм" (0:1), "Шеффилд" (1:2) и "Барнсли" (0:1) в Кубке Англии. Календарь на первый взгляд лёгкий, но это не главное. Суть в стилистический схожести всех этих соперников: никто из них и не думал претендовать на владение мячом, все они оборонились низким блоком и пытались уменьшить количество моментов в обе стороны. И "Ньюкасл" вряд ли выбьется из этой колеи и станет предлагать что-то новое.

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Благодаря безучастной манере оппонентов "Челси" на старте эры Тухеля удалось набить впечатляющую статистику владения мячом (в районе 69% в среднем за игру). Но все эти игры отличала также и скупость на голевые моменты, а перепасовки "синих" были весьма стерильны. Так что и в сегодняшнем матче множества голов ожидать не стоит. Из положительных вещей стоит отметить контрпрессинг, внезапно появившийся на "Стэмфорд Бридж" благодаря правильной структуре при владении. Даже если теряешь мяч – у игроков отличные позиции для прессинга, что упрощает игру в обороне.

"Ньюкасл" точно не назвать слабейшей командой лиги, зато смело – одной из худших не только в АПЛ, но и в топ-5 чемпионатов Европы. Недавние победы над кризисными "Эвертоном" (0:2) и "Сотоном" (3:2) позволили "сорокам" оторваться от зоны вылета. Судя по всему, подопечные Стива Брюса вновь останутся в АПЛ и будут и дальше "радовать" своей игрой. Но в отличии от того же "Шеффилда", они даже обороняются безлико и безыдейно. Команда Криса Уайлдера едва не отобрала очки у "Челси" в последнем туре, придумав интересный план по нейтрализации соперника. Стоит ли ждать содержательных идей от "сорок"? В лучшем случае разве что попытки скопировать план "Шеффилда".

Ориентировочные составы:

"Челси": Менди – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо, Джеймс – Вернер, Маунт, Хадсон-Одои

"Ньюкасл": Дарлоу – Льюис, Дамметт, Кларк, Крафт – Шелви, Хайден, Уиллок – Альмирон – Сен-Максимен, Жоэлинтон