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Эвертон - Ман Сити. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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Карло Анчелотти знает, как противостоять команде Гвардиолы?

Эвертон - Ман Сити. Прогноз на матч АПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Кто остановит "Манчестер Сити"? Главный вопрос оставшейся части чемпионата Англии 2020/21. Команда Гвардиолы набрала невероятный ход, обыгрывая всех и каждого, будто забыв, что такое неудачи. Есть ли шансы у "Эвертона"? Многие более сильные представители Премьер-лиги не смогли обыграть "горожан" в этом сезоне, но "ириски" исключительная команда, которая может провалить игру, а может выдать суперматч, как, например, недавно случилось в поединках с "Арсеналом", "Тоттенхэмом" или с "Челси".

АПЛ. 16-й тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Эвертон 22:15 Ман Сити

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на канале Сетанта

***

Команда Анчелотти сенсационно проиграла в воскресном матче чемпионата одному из аутсайдеров. "Фулхэм" оказался сильнее - 2:0. Впрочем, этот матч выбивается из серии последних встреч "Эвертона". Чего только стоят перестрелки с "Тоттенхэмом" 5:4 или с "Ман Юнайтед" 3:3. Можно ожидать, что ливерпульский клуб в дуэли с грандом снова покажет зрелищный атакующий футбол.

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"Ман Сити" в 2021-м году пока только побеждает. Более того, с прошлого года тянется победная серия "горожан". В 16 матчах (во всех турнирах) никто не может остановить подопечных Гвардиолы. А в субботу в Премьер-лиге лидер чемпионата легко расправился с "Тоттенхэмом" 3:0.

Совсем недавно встречались между собой "Эвертон" и "Ман Сити" - первого января нового года. На дубль Жезуса тогда ответил Ришарлисон, в итоге довольно скромную победу 2:1 добыли манкунианцы. Общая победная серия "Сити" в играх с "ирисками" составляет пять матчей. В августе 2017-го последний раз ливерпульцы не проиграли этому неудобному для себя сопернику - 1:1.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 188 матчей

69 побед Эвертона, 47 ничьих, 73 побед Ман Сити

Общий счет – 252:260

ПРОГНОЗ

В этом перенесенном матче АПЛ есть явный и очевидный фаворит очевиден, но Англии славится своими сюрпризами и неожиданными результатами. Нет сомнений, что "Ман Сити" будет доминировать и вести игру, создаст больше атак и голевых моментов. Дело в том, что Анчелотти знает как играть с такими соперниками, а "Эвертону" сейчас даже легче настроиться на гранда, чем на команду уровня "Фулхэма". Можно смело предположить, что "ириски" на своем поле не проиграют. Прогноз: ничья 1:1.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Сити Прогнозы
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