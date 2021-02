Исповедь перед Бухарестом. Саутгемптон – Челси. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

20 февраля. 14:30. Саутгемптон. "Сент-Мэри"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Перед первым поединком 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", "Челси" ожидает непростой выезд на "Сент-Мэри" в пределах локального первенства. При Тухеле "синие" сумели вскарабкаться на четвертую строчку в турнирной таблице (42 балла), в то время как "Саутгемптон", имея матч в запасе и кучу проблем в пассиве, занимает 13-ю строчку в рейтинге АПЛ (29 пунктов).

Все дело в том, что "святые" конкретно затормозили по ходу первенства, в том числе и из-за травм. Прошлый год команда Хазенхюттля закончила относительно ровно, правда, уже в конце декабря начали просматриваться необязательные потери (нули с "Фулхэмом" и "Вест Хэмом"), однако 2021-й у коллектива прямо откровенно не задался. После победы над кризисным "Ливерпулем" (1:0) "Саутгемптон" уступил в 6 из 6 (!) матчей АПЛ, чего стоит только одно поражение "МЮ" со счетом 9:0 (!!).

При этом в Кубке Англии команда побеждает и интересной является следующая тенденция: 19 января "святые" обыграли в третьем раунде турнира "Шрусбери" (2:0), 23-го числа одолели "Арсенал" в четвертом, но через 3 дня проиграли "канонирам" в АПЛ. Дальше – больше: 11 февраля, в рамках пятого раунда FA Cup, "Саутгемптон" прошел в четвертьфинал вместо "Вулверхэмптона", однако снова через трое суток уступил в чемпионате и, вы не поверите кому – "волкам". Вопрос: это такая своеобразная ставка Ральфа на Кубок и последующий возврат долгов оппонентам, или же чудаковатая закономерность?

