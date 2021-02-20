Ливерпуль - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Каждое новое мерсисайдское дерби, свидание двух лучших команд Ливерпуля и непримиримых соперников - не похоже на предыдущее. Сохраняется только одна тенденция – "ириски" никак не могут обыграть "красных". С октября 2010-го года синяя команда Ливерпуля не может одержать победу – в 23 матчах продолжается эта серия.

Однако в двух последних матчах "Эвертон" был близок к успеху, по крайней мере, не проиграл. Если ничья летом 2020-го не впечатлила – 0:0, то в новом сезоне команды подарили нам интересное противостояние с интригой и голами – 2:2. Чего-то подобного ждем и в этот раз.

АПЛ. 25-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Ливерпуль 19:30 Эвертон

Телетрансляция – канал Сетанта

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Как "Ливерпуль", так и "Эвертон" находятся не в лучшем состоянии, особенно в АПЛ команды этой зимой показывают неоднозначный, противоречивый футбол. Команда Юргена Клоппа фактически потеряла все шансы вернуться на первую позицию, более того, даже за лигочемпионовское место в Топ-4 еще предстоит серьезная борьба. Для действующего чемпиона Англии неприятная и сложная ситуация, достойно выйти из нее будет непросто.

На минувших выходных в АПЛ "Ливерпуль" бесславно уступил "Лестеру" - 1:3. Хотя первым вышел вперед, доминировал в игре и много атаковал, но провалил последнюю четверть матча. На невероятное шестое место в турнирной таблице опустилась команда Клоппа. Из положительных моментов для "красных" отметим победу в ЛЧ над "Лейпцигом" 2:0. В мид-уик определенную порцию положительных эмоций все же подарил "Ливерпуль" для своих болельщиков.

А вот "Эвертон" среди недели проиграл, в перенесенном матче АПЛ "Ман Сити" расправился с "ирисками", словно удав, сжимая их в свои смертельные объятия. Лишь в первом тайме подопечные Анчелотти оказали достойное сопротивление – 1:1, а после перерыва два мяча побывала в их воротах. Это второе подряд поражение для "Эвертона" в чемпионате.

Один из аутсайдеров Премьер-лиги – "Фулхэм" - обыграл команду Анчелотти на его поле 2:0. Также недавно "Ньюкасл" был сильнее 2:0. Если постараться проанализировать игру "Эвертона", то почти невозможно проследить какую-то закономерность и логику. Уступают "ириски" командам, которые ниже классом, зато дают невероятный бой – "Ман Юнайтед" (3:3) и "Тоттенхэму" (5:4).

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От когда-то громкого месисайдского дерби сейчас остались лишь отголоски эха. Для "Ливерпуля" принципиальный сосед стал приемлемым соперником, относительно недавно "красные" громили "ирисок" 5:2. Да и победа в январе 2020-го 1:0 вполне однозначная.

На своем поле команда Клоппа обыграла "Эвертон" в четырех предыдущих поединках с общим счетом 9:3. Две последние ничьи состоялись на "Гудисон Парк". Не проиграть на "Энфилде" удалось "ирискам" еще в декабре 2017-го (1:1).

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 235 матчей

93 победы Ливерпуля, 76 ничьих, 66 побед Эвертона

Общий счет – 326:262

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Переполненный лазарет – главная проблема Юргена Клоппа. Точно не сыграют за "красных" ван Дейк, Гомес, Жота, Кейта, Матип, а также проблемы со здоровьем у Милнера и Фабиньо. У "Эвертона" только Гбамен залечивает старую травму, было повреждение у Калверт-Льюина, но один из лидеров атак "ирисок" должен успеть восстановиться к дерби.

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Алькантара, Вейналдум, Джонс – Салах, Фирмино, Мане.

"Эвертон": Пикфорд - Холгейт, Кин, Годфри, Динь - Дукуре, Дэвис, Гомеш - Родригес, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

ПРОГНОЗ

По привычке первым номером будет действовать "Ливерпуль", конечно, больше атак и больше опасных моментов создадут хозяева. Вполне возможно, первыми забьют "красные" (голы обязательно будут, обе команды достаточно много забивают этой зимой). Но смогут ли удержать победу подопечные Клоппа? В этом есть сомнения. Скорее всего, "Эвертон" отыграется и отстоит приемлемую ничью, хотя в дуэли этих команд сейчас можно ожидать все что угодно. Прогноз: ничья 1:1.