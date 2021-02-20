Фулхэм - Шеффилд Юнайтед: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 25-й тур

20 февраля, 22:00. "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Прямая трансляция: Сетанта Спорт

Команды, которые сейчас находятся в зоне вылета, встретятся в субботнем поединке на "Крейвен Коттедж". Разница между коллективами в турнирной таблице составляет восемь очков, а до 17-го "Ньюкасла" хозяевам шесть пунктов, а гостям - 14. Для одних реальность, для других - безгранична пропасть. Сможет ли кто-то уменьшить этот разрыв после очной встречи аутсайдеров?

История противостояния

В XXI веке "Фулхэм" и "Шеффилд" встречались всего девять раз. Четыре победы за "дачниками", две - за "клинками" (одна из них после дополнительного времени в Кубке Англии) и еще три раза была зафиксирована ничья. Последний раз они играли в октябре прошлого года. Тогдашний хозяин "Шеффилд" сумел отыграться под занавес матча с помощью гола с пенальти, установив окончательный счет встречи 1:1.

Кадры

"Дачники" должны обойтись без нападающего Александра Митровича, и давно травмированного Тома Кейрни. Гостям же в матче не помогут аж пятеро исполнителей: Джон Иган, Джон Флек, Сандер Берге, Джек О'Коннелл и Джек Робинсон. Если последние трое уже долго в лазарете, то первые два - ощутимая потеря для команды Криса Уайлдера.

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Цифры, факты и шансы

Двумя турами ранее в матче против "Эвертона" "Фулхэм" прервал 12-матчевую безвыигрышную серию.

В этом сезоне "дачники" выиграли в чемпионате дома всего один раз - против "Вест Бромвича", тоже члена тройки аутсайдеров АПЛ.

На выезде у "клинков" не лучше ситуация - лишь одна победа (сенсационная, на "Олд Траффорд" в "Манчестер Юнайтед").

В общем, счет очков "Фулхэма" на своем поле и "Шеффилда" на чужом - 7:3 (с 36:36 возможных).

За последние девять матчей во всех турнирах "клинки" победили в пяти.

Лондонцы же за этот период имеют всего одну победу.

"Шеффилд" не выиграет у "дачников" на "Крейвен Коттедж" в основное время с 1985-го года.

За последние 28 матчей на обоих (по 14 с каждого) только в одном матче прошел ТБ 3,5.

"Фулхэм" имеет гораздо более реальные шансы покинуть зону вылета, чем "клинки". Одного аутсайдера они обыграли, теперь пора и другого. В матче против "Эвертона" все так легко удавалось подопечным Скотта Паркера, что они перед этим поединком выглядят на голову сильнее "Шеффилда". Также команды не жалуют фанатов слишком результативными поединками.

Прогноз на матч: Победа "Фулхэма"+ТМ 3,5.