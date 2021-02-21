Арсенал - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ

Настоящее испытание ждет "Ман Сити" в 25-м туре. Команда-сюрприз, которая и сама не знает своих возможностей. "Арсенал" может провалить любую игру с аутсайдером, а затем показать фееричный футбол и обыграть гранда, явного фаворита. Команда Гвардиолы на крейсерской скорости мчится к очередному титулу чемпиона Англии, если кто-то и может поставить подножку лидеру АПЛ, то это "канониры". Команда, которая может стать сюрпризом, если поверит в себя и в свои возможности.

АПЛ. 25-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Арсенал Лондон 18:30 Манчестер Сити

Телетрансляция – канал Сетанта

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>

***

В прошлом матче чемпионата "Ман Сити" разобрался с "Эвертоном" 3:1. Ранее были унижения "Тоттенхэма" 3:0 и "Ливерпуля" 4:1. Много забивает команда Гвардиолы, играет сама (еще и как играет, как в лучшие времена) и дает играть другим. С 15-го декабря прошлого года только побеждают "горожане", с 21 ноября - не проигрывают.

"Арсенал" одержал победу в 24-м туре АПЛ, в открытой игре одолев "Лидс" 4:2. Наверняка и "Ман Сити" бросит подобный вызов "канониров", с той лишь оговоркой, что подбор исполнителей у Гвардиолы более качественный, сами игроки опытные.

Команда Артеты в этом сезоне обыгрывала соперников, которые считались и выглядели сильнее. Например, "Челси" в декабре капитулировал перед "канонирами" 1:3, а также сдался "Манчестер Юнайтед" 0:1. Может, не все так однозначно в центральной встрече 25-го тура?

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

В этом сезоне "Ман Сити" и "Арсенал" сыграли в двух матчах. В Кубке лиги и в чемпионате, оба раза победили манкунианцы – 4:1 и 1:0. Интересно, что всего в 2020-м году четыре раза встречались эти соперники – еще одну встречу в чемпионате выиграли "горожане" 3:0. Но была важная победа "Арсенала" в полуфинале Кубка Англии 2:0. Затем лондонцы выиграли этот турнир.

Общая статистика встреч со значимым перевесом в пользу столичной команды. Лишь в последние годы "Манчестер Сити" имеет превосходство.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 202 матча

98 побед Арсенала, 45 ничьих, 59 побед Ман Сити

Общий счет – 320:246

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Тот редкий случай, когда команды смогут сыграть составами, близкими к оптимальным. У хозяев не сыграет только травмированный Томас, а у гостей в лазарете находится Аке, возможно не успел восстановиться Гюндоган. Зато вернулся в строй Кевин Де Брюйне, сыграв в прошлом матче, а также Гвардиола может рассчитывать на Серхио Агуэро, который выйдет на замену. Александр Зинченко пропускал матч с "Эвертоном", нет сомнений, что украинец выйдет в основе на матч с лондонцами.

Арсенал: Лено, Беллерин, Суареш, Луис, Габриэл, Сака, Себальос, Эдегор, Джака, Ляказетт, Обамеянг.

Манчестер Сити: Эдерсон, Зинченко, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, Бернарду Силва, Де Брюйне, Стерлинг, Габриэл Жезус, Марез.

ПРОГНОЗ

"Арсенал" среди недели провел тяжелый, выездной матч с "Бенфикой" в Лиге Европы (1:1). Возможно, свежее выглядеть будут гости, но и "Сити" в мид-уик провел перенесенный матч АПЛ против "Эвертона". Для Англии две игры в неделю – в порядке вещей. Может даже команды сохранят игровой темп и боевой настрой. Тут же отметим, что учитывая нестабильность "канониров", еще одна ничья станет для них приемлемым результатом. Мировая может устроить и "горожан", ведь уже в среду их ждет матч Лиги Чемпионов с "Боруссией" Менхенгладбах. Прогноз: ничья 1:1.