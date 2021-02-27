Лестер - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

Требуются ли еще какие-либо доказательства, что "Лестер" стал серьезной силой в английском футболе? Грандом "лис" мало кто может назвать, но считаются с ними все, гранды в том числе. Тем более кризисные команды с богатой историей, которые в последние годы показывают очень неоднозначные результаты. "Арсенал" один из таких. В этом конкретном матче "канониры" далеко не фавориты, наверняка, придется очень непросто лондонцам, ничья могла бы стать неплохим результатом для гостей.

АПЛ. 26-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Лестер 14:00 Арсенал

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Команда Роджерса добыла неоднозначную победу в прошлом туре АПЛ, в игре с "Астон Виллой" выдав великолепный первый тайм 2:0. После перерыва "лисы" пропустили и могли пропустить еще, бирмингемцы доставили массу проблем "Лестеру", немного им не хватило, чтобы спасти матч. Тем не менее, три очка положили в копилку "лисы" и удерживают позиции в тройке лидеров. Ниже в этом туре они точно не опустятся.

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"Арсенал" проиграл в последнем матче чемпионата. Все однозначно было в поединке с "Ман Сити", "канониры" уступили во всех компонентах игры, хотя и всего один мяч побывал в воротах Лено. Подопечные Артеты не оставляют надежд вернуться в лидирующую группу Премьер-лиги, часто говорят об этом на ресурсах близких к "Арсеналу", при этом никак не может столичный клуб выбраться из второй десятки. Отрыв от "Лестера" 16 очков.

Обе команды среди недели сыграли в Лиге Европы. Для "Арсенала" сейчас это главный турнир, удалось "канонирам" обыграть "Бенфику" 3:2, дубль (и маленькое чудо) на счету Обамеянга. Прошли дальше "канониры". А вот "Лестер" вылетел из еврокубков, бесславно уступил "Славии" 0:2. Теперь будет делать ставку на внутренние английские турниры.

Можно ожидать в определенные периоды противостояния на "Кинг Пауэр" качели, даже игру на встречных курсах. Вряд ли эти периоды будут продолжительными, тем не менее, игра должна получиться интенсивной, насыщенной. Хозяева будут владеть преимуществом, без сомнений забьют, но и сохранить ворота "сухими" вряд ли получится. Пропускает "Лестер" довольно часто, но забивает больше, и когда это необходимо. "Арсенал" постарается отстоять мир, будет играть на ничью, и не сможет этого сделать. Прогноз: победа хозяев 2:1.