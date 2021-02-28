Челси - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча

В первом круге чемпионата манкунианцы и лондонцы расписали нулевую ничью (матч состоялся в октябре 2020-го). Теперь, конечно, команды должны своим болельщикам; все ждут от них более зрелищного и результативного футбола, как говорят - отыграть за прошлый и нынешний матч. В любом случае будет интересно, необходимо раскрываться соперникам, много атаковать, наверняка в этот раз будут и голы.

АПЛ. 26-й тур

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон)

Челси Лондон 18:30 Ман Юнайтед

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При новом наставнике "синие" еще не проигрывали. Томас Тухель провел восемь матчей на посту главного тренера "Челси", добыл шесть побед и два матча свел вничью. В прошлом туре Премьер-лиги лондонцы не смогли справиться с "Саутгемптоном", расписав ничью 1:1. Тем не менее, определенный прогресс видно в команде, главный показатель – турнирное положение. Если в 26-м туре "Челси" обыграет "Ман Юнайтед", то снова вернется в Топ-4, в лигочемпионовскую зону.

Про прогресс "аристократов" говорит и победа в последнем матче. Среди недели в ЛЧ удалось обыграть "Атлетико" Мадрид на его поле 1:0. "Челси" в той игре показал себя хорошо сбалансированной, организованной командой, которая может пользоваться теми немногочисленными шансами, которые предоставляет сильный оппонент.

Команда Сульшера тоже в мид-уик провела матч в еврокубках, правда, не в Лиге Чемпионов, а в Лиге Европы. Соперник был опять же из Испании, "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "красными дьяволами" 0:0. Такой результат вполне устраивал манкунианцев, в энергосберегающем режиме "МЮ" вышел в 1/8 финала ЛЕ. Однако, на два дня больше отдыхали перед матчем чемпионата лондонцы, что может оказаться преимуществом для хозяев встречи.

В АПЛ манчестерская команда выступает вполне уверенно, хотя и сбавила победный темп. Скромный "Вест Бромвич" недавно отстоял ничью в дуэли с грандом 1:1, а в конце января явный аутсайдер "Шеффилд Юнайтед" сенсационно обыграл "МЮ" 2:1. Пока это последняя неудача для "красных дьяволов". Неделю назад "Ньюкасл" проиграл "МЮ" по всем статьям 3:1.

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В 2020-м году трижды встречались между собой "Ман Юнайтед" и "Челси", и каждый раз с разными результатами заканчивались эти игры. Про ничью мы уже вспоминали. Прошлым летом была победа "Челси" на "Олд Траффорд" в полуфинале Кубка Англии 3:1. А ровно год назад – в феврале 2020-го – команда Сульшера на "Стэмфорд Бридж" обыграла подопечных Лэмпарда в чемпионате – 2:0.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 189 матчей

54 победы Челси, 57 ничьих, 78 побед МЮ

Общий счет - 227:297

ПРОГНОЗ

Сложно что-то прогнозировать в этом матче. Приблизительно равные команды, с приблизительно равным подбором исполнителей встречаются в 26-м туре АПЛ. На первый взгляд, все может завершиться миром, но есть все основания предполагать, что ничья не устроит хозяев. "Челси" постарается сделать все возможное для победы, и это станет ошибкой.

Важным в центральном матче тура может оказаться любая мелочь, например, опыт тренеров. Томас Тухель из грандов в Англии обыгрывал пока только "Тоттенхэм", который находится в совершенно разобранном состоянии. Немец работал с большим количеством команд на топ-уровне, но Сульшер лучше знает АПЛ, да и возраст специалистов сравним. Оба 1973-го года рождения. Может, это будет неожиданно, но гости смогут добыть четвертую подряд победу на "Стэмфорд Бридж" (Сульшер любит эту арену). Последний раз "Челси" обыгрывал манкунианцев в столице еще в мае 2018-го (1:0) при Моуриньо. Прогноз: победа "Ман Юнайтед" 2:0.