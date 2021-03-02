Манчестер Сити - Вулверхэмптон. Прогноз на матч АПЛ

Команда Гвардиолы напоминает гоночный автомобиль, который набрал скорость, давно оторвался от всех преследователей, даже не оборачивается в их сторону, но все равно мчится вперед, соревнуясь сам с собой. Можно ожидать от "горожан" новых уникальных рекордов, результативности или серии побед, на сегодня у "Ман Сити" 20 побед подряд во всех турнирах. В Премьер-лиге – 14 побед.

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Манчестер Сити 22:00 Вулверхэмптон

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В прошлую субботу опять же на своем поле "Сити" справился с "Вест Хэмом". В первом тайме Диаш вывел хозяев вперед, затем до перерыва лондонцы отыгрались – Антонио сделал счет 1:1. Во втором тайме в своем стиле, словно удав, "горожане" задушили "молотобойцев" в смертельных объятиях. Стоунз забил решающий гол – 2:1.

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"Вулверхэмптон" свой последний матч свел вничью 1:1. В гостях у "Ньюкасла" обменялись точными ударами соперники. Стоит признать, что "волки" набрали неплохую форму, в пяти матчах у них две ничьи и три победы. Из последних громких успехов – ничья с "Лестером" 0:0 и победа над "Арсеналом" 2:1.

Хотелось бы увидеть в старте на матч Александра Зинченко, но, скорее всего, украинец получит возможность отдохнуть. На прошлых выходных он отыграл полный матч против "Вест Хэма".

Нельзя назвать "Вулверхэмптон" удобным соперником для "Ман Сити" из-за двух поражений в трех последних матчах. В текущем чемпионате Гвардиола достаточно уверенно обыграл подопечных Нуну Санту 3:1. Но в декабре 2019-го "волки" в зрелищной и увлекательной перестрелке справились с манкунианцами 3:2. В октябре того же года на "Этихад" оступилась команда Гвардиолы 0:2. Сейчас подобное почти невозможно, разве только чудо поможет гостям. Прогноз: победа хозяев 2:0.