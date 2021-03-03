Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер-Лига, 29-й тур

3 марта, 22:15. "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Андре Марринер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Большая пропасть в 15 очков между двумя Манчестерами-лидерами турнирной таблицы. Наставник "маникунианцев" Оле Гуннар Сульшер заявил, чтобы болельщики не питали надежд на чемпионство, однако в то же время норвежец не хочет так легко отдавать титул врагу по городу. Уменьшат ли его подопечные разрыв после этого матча, да еще и отомстят “КП” за домашнее поражение в первом круге?

История противостояния

В чемпионате команды встречались 41 раз. За победами 26:7 в пользу "МЮ", при восьми ничейных результатах. Последний раз коллективы играли в сентябре прошлого года. "Красных дьяволов" на старте текущего сезона немного штормило, и одна из выбоин на корабле появилась как раз в поединке против "Кристал Пэлас". Тогда подопечные Сульшера на "Олд Траффорд" уступили со счетом 1:3.

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Кадры

Под вопросом участие в матче двух основных игроков "орлов": Уилфрида Заха и Натаниэля Клайна. А вот семь футболистов точно не смогут выйти на поле "Селхерст Парк" сегодня: Викем, Сако, Макартур, Томкинс, Фергюсон, Хеннесси и Шлупп.

У гостей матча не известно точно ли сыграет Эдинсон Кавани. Нападающий пропустил последние четыре матча команды, но накануне он тренировался в общей группе. Готов ли он выйти сразу в старте - решать норвежскому наставнику. А вот с Джонсом, Погба и Мата голову ломать не надо - сегодня они команде не помощники.

Цифры, факты и шансы

В "Ман Юнайтед" 19-матчевая беспроигрышная гостевая серия в чемпионате.

"Кристал Пэлас" дома за последние девять поединков проиграл три, победив в "Вулвз" и сыграв вничью с "Лестером" и "Тоттенхэмом".

Всего за последние 15 встреч "маникунианцы” потерпели поражение только в одной - против "Шеффилда".

В последний раз "КП" побеждал на собственном стадионе в "МЮ" почти 30 лет назад - в 1991-м.

Победная серия "красных дьяволов" на "Селхерст" составляет четыре матча.

Чудо случилось во втором туре текущего чемпионата: "Кристал Пэлас" впервые за 29 лет победил "Манчестер Юнайтед". Вряд ли за один сезон может произойти два чрезвычайных результата после такого долгого периода тишины от "орлов", тем более у обеих команд пока разные формы. В таблице пропасть в 11 позиций, в игре примерно так же, особенно в завершающей фазе атаки. Тем более, неизвестно сыграет ли главная звезда команды Вилфрид Заха, да и даже если выйдет на поле, то трудно ему будет показать что-то после отсутствия.

Если "МЮ" не сможет догнать "МС", то хотя бы не нужно терять позиции в борьбе за место в Топ-4. Команда Сульшера вряд ли сделает это, но ошибку она тоже может допустить.

Прогноз на матч: Обе забьют+П2.