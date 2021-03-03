Фулхэм - Тоттенхэм. Прогноз на матч АПЛ

Совсем недавно встречались между собой эти две команды – 13 января этого года, но волей календаря новый поединок состоится всего через семь полных недель. Более важно другое – тогда "шпоры" не смогли обыграть "дачников". Гарри Кейн в первом тайме вывел "Хотспур" вперед, но после перерыва Иван Кавалейру восстановил статус-кво. Ничья 1:1 с одним из аутсайдеров явная осечка команды Моуриньо, которая не должна повториться снова.

АПЛ. 33-й тур

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)

Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир)

Фулхэм 20:00 Тоттенхэм

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"Тоттенхэм" одержал две победы в двух последних матчах, победы крупные и очень убедительные – оба раза 4:0. Похоже, приходят в себя "шпоры" и снова добиваются необходимых результатов. В психологическом плане третий матч (после серии поражений) станет определяющим.

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Неплохие шансы сохраняет "Фулхэм" на то, чтобы выбраться из зоны вылета – всего три очка до 17 месте, которое делят "Брайтон" и "Ньюкасл". При этом радует игра "коттеджеров", в каждом матче они сражаются, дают бой любому сопернику и по сравнению с первой частью чемпионата просто великолепны.

В пяти последних матчах "Фулхэм" не проиграл, добыв две победы и три ничьи. В прошлом туре команда Стива Паркера расписала мир с "Кристал Пэлас" 0:0. Как будет в игре с грандом – сложно прогнозировать. Многое будет зависеть от самого фаворита встречи – "Хотспур". Сделаем осторожное предположение, что будет напряженный поединок и больше повезет гостям. Прогноз: минимальная победа "Тоттенхэма" 1:0.