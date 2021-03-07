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Вот он, билет из пропасти… или нет? Ливерпуль – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "красными" и "дачниками" в рамках чемпионата Англии
Фото: Optus Sport / Автор – неизвестен
Английская Премьер-лига. 27-й тур.
7 марта. 16:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Кевин Френд (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
Взглянуть на таблицу АПЛ после 27 сыгранных матчей и увидеть "Ливерпуль" аж на седьмой строчке в турнирной таблице – это нечто из доклопповских времен. Именно так подумал бы любой из нас, не наблюдая за командой Юргена в последние полгода. Положение "красных" вполне реально, это не флэшбек. На "Энфилде" коллектив и вовсе не узнать – без Ван Дейка и болельщиков мерсисайдцы настолько сильно просели к марту, что последние 5 поединков на домашнем стадионе были проиграны. В воскресенье, 7 числа, в гости к "Ливерпулю" приедет аутсайдер чемпионата, лондонский "Фулхэм" – чего же ожидать от этой встречи?
О проблемах "Ливерпуля" мы пишем и говорим каждый день: в различного рода материалах и текстах, подкастах и трансляциях. Отсутствие ключевых футболистов из-за тяжелых травм и адекватного усиления из-за невнимания руководства к просьбам Клоппа, усталость атакующей тройки, жуткий спад Трента, тяжелая адаптация Алькантары – и это все в условиях ковидного сезона, когда непросто абсолютно всем, не только "красным". В 2021-м коллектив выиграл всего в 5 поединках из 14 в рамках всех турниров. Запрыгнуть на призовые места у команды Клоппа уже вряд ли получится, более того, под большим вопросом сейчас даже заветное четвертое место, которое даст право сыграть в Лиге чемпионов-2021/22. Возможно, мерсисайдцы квалифицируются в следующий розыгрыш соревнования через победу в нынешнем? В такой расклад событий тоже верится слабовато.
Attention turns to @FulhamFC on Sunday ???????? #LIVFUL pic.twitter.com/fgTW2SPQrw— Liverpool FC (@LFC) March 5, 2021
"Фулхэм" – один из главных претендентов на вылет в Чемпионшип по итогам кампании. С "Шеффилдом" Уайлдера все понятно еще со старта, Сэм Эллардайс, похоже, не вытянет "ВБА", команда Паркера наверняка будет вести борьбу за спасительную 17-ю позицию с "Ньюкаслом" ("Брайтон" должен ее избежать, так не везти "чайкам" и дальше не может).
Февраль сложился для "дачников" ярче ожидаемого: банда Скотта отобрала очки у "Вест Хэма" (0:0), "Бернли" (1:1) и "Кристал Пэлас" (0:0), одолела "Эвертон" (0:2) и "Шеффилд" (1:0), а уступила закономерно только "Лестеру" (0:2) и не очень "Тоттенхэму" (0:1). Да, качество игры лондонцев немного выросло, однако далеко не факт, что данного прогресса хватит для сохранения прописки на дистанции.
Our second trip to Merseyside...— Fulham Football Club (@FulhamFC) March 5, 2021
Coming fast. ????️#FFC pic.twitter.com/LEqQwiOCBQ
Это не шутка – перед матчем с "Фулхэмом" лазарет "Ливерпуля" пополнился еще одним центрбеком. К Жоэлю Матипу, Вирджилу Ван Дейку и Джо Гомесу с повреждением присоединился новичок Озан Кабак. Также Клоппу недоступны Куивин Келлехер и Джордан Хендерсон. Скотт Паркер не рассчитывает на Тома Кэрни и Марека Родака.
Прогноз. Есть две ставки – одна рисковая (1:1), другая не очень (1:0). Склоняемся к тому, что раненный "Ливерпуль" соберется с мыслями и не ударит в грязь лицом на "Энфилде" в шестой раз подряд. Болельщики "красных" откровенно заждались победы от своей команды в домашних стенах. Как бы солидно для себя "Фулхэм" не смотрелся в последних матчах, однако низкий блок "дачников" наверняка треснет хотя бы раз. В пользу гостей говорят два факта: "Фулхэм" сыграл вничью в 6 из 7 последних матчей на выезде в АПЛ, да и проиграл на аренах оппонентов всего раз в десяти крайних поединках.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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