Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч

Если "Манчестер Юнайтед" не сможет остановить "Манчестер Сити", то уже никто не сможет. Команда Гвардиолы и так "без пяти минут чемпион", невероятный ход набрали "горожане", всех подряд обыгрывают, но манчестерское дерби особый случай. Тут все может произойти. Неожиданно подопечные Сульшера разрушат психологическую стабильность и уверенность лидера Премьер-лиги в себе, ведь слабые места существуют даже у самых казалось бы совершенных коллективов, и тогда вдруг интрига за чемпионство возродится.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу)

Манчестер Сити 18:30 Манчестер Юнайтед

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В прошлом туре "Ман Сити" разгромил "Вулверхэмптон" 4:1, впрочем, большую часть игрового времени преимущество подопечных Гвардиолы было минимальным, лишь на последних минутах удалось дожать "волков". И тут же надо отметить, что умение дожимать соперников чуть ли не главная особенность современного "Сити". На удачу это списать нельзя, хотя и без нее не обходится "Ман Сити".

Далеко не так уверен в себе "Манчестер Юнайтед". Из положительных моментов можно отметить, что подопечные Сульшера не пропускают голов в трех последних матчах. Но именно эти три последних матча и стали главным разочарованием "красных дьяволов". Три нулевые ничьи подряд у манкунианцев – явно что-то не так в "МЮ". В мид-уик команда Сульшера расписала мир с "Кристал Пэлас". Ранее были ничьи с "Челси" и "Реал Сосьедадом" (в Лиге Европы).

Теперь же точно можно утверждать, что в дерби без забитых голов команды не обойдутся. Да, иногда случались "сухие" встречи этих соперников, последний раз совсем недавно, в декабре прошлого года. Но сейчас на кону слишком много, чтобы получился такой скромный и невыразительный матч.

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В 2021-м уже состоялось одно манчестерское дерби, в полуфинале Кубка лиги сошлись между собой красная и синяя часть Манчестера. Чуть больше двух месяцев назад голы Стоунса и Фернандиньо принесли успех "Сити" - 2:0.

А вот в чемпионате у "Юнайтед" вполне приемлемые показатели в дуэлях с земляками. В трех последних матчах английской Премьер-лиги "МЮ" не проиграл "Ман Сити", два из них выиграв. Команде Сульшера удалось победить на "Этихад" как в последнем матче чемпионата (1:2), так и в Кубке лиги 2020 (0:1). Все говорит о том, что сложно что-то прогнозировать в противостоянии двух принципиальных соперников.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 185 матчей

55 побед Ман Сити, 53 ничьи, 77 побед МЮ

Общий счет – 251:265

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

В кадровом вопросе заметное преимущество у хозяев. Точно не сыграют за "Манчестер Юнайтед" Джонс, Погба и Мата, а также де Хеа не поможет своей команде, вратаря отпустили, чтобы он побыл со своей семьей после рождения сына. Под вопросом участие в игре Марсьяля и ван де Бека.

Всего один травмированный игрок у хозяев – Натан Аке. Зато с большой вероятностью в дерби сыграет Александр Зинченко, в прошлом туре украинец отдыхал, теперь пришла его очередь защищать цвета команды. На этой неделе появилась информация, что руководство "горожан" предложит Зинченко новый улучшенный контракт, так что Александр может вдохновиться этим доверием клуба и сыграть лучше, чем обычно.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон, Линделеф, Магуайр, Фернандеш, Шоу, Джеймс, Гринвуд, Ван-Биссака, МакТоминай, Фред, Рашфорд.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Фоден, Марез, Стерлинг.

ПРОГНОЗ

Прекрасные шансы на победу в матче у хозяев. Букмекеры считают "Ман Сити" очевидным фаворитом, гости сохраняют лишь теоретические шансы добиться приемлемого результата. И как же все-таки хорошо, что букмекеры иногда ошибаются. Можно смело предполагать, что без забитых голов матч не завершится, а вот кто победит – главный вопрос. При определенных условиях у "Ман Юнайтед" могут быть шансы не проиграть. Прогноз: ничья 1:1.