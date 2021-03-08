Английская Премьер-Лига, 28-й тур

8 марта, "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

"Челси" 20:00 "Эвертон"

Прямая трансляция – Setanta Sports

Поединок "Челси" и "Эвертона" может стать одним из определяющих для обеих команд в борьбе за топ-4. Перед встречей лондонцы замыкают зону Лиги Чемпионов с 47 очками в активе. "Эвертон" отстаёт всего на пункт, к тому же имея игру в запасе. Снизу поджимают "Вест Хэм" и "Тоттенхэм", что подталкивает Тухеля и Анчелотти к решительным действиям, ведь ничья так же может стоить дорого.

Приход Томаса Тухеля существенно преобразил "Челси", однако у "синих" всё ещё есть некоторые проблемы. Немец успел провести у руля клуба уже 10 матчей, выиграв 7 из них, ни разу не проиграв и пропустив всего два мяча. Но лондонцам нелегко даётся создание моментов – больше двух голов при новом тренере команда не забивала.

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В больших матчах коллектив Карло Анчелотти с большим удовольствием предоставляет мяч сопернику, делая ставку на надёжность обороны и уповая на быстрые выпады. С последним могут возникнуть проблемы – при Тухеле контрпрессинг "Челси" один из лучших в лиге. "Синие" допустили меньше всего моментов у своих ворот в двух прошлых турах, хотя в соперниках были МЮ (0:0) и "Ливерпуль" (0:1). В то же время низкий блок "Эвертона" может доставить серьёзные затруднения для хозяев. Поэтому на поле стоит ждать пару плеймейкеров Ковачич–Жоржиньо, а Канте приберегут на более интенсивную игру с "Лидсом".

Ключевой зоной дуэли должен стать левый фланг "Эвертона". "Ириски" предпочитают атаковать именно через левое крыло, где играют более созидательные Динь и Гомеш, а также куда регулярно смещается Ришарлисон. В то же время "Челси" любит перегружать правый фланг с помощью Зиеша, Хадсона-Одои и даже Аспиликуэты. Анчелотти скорее всего лишит Диня права на традиционные дерзкие подключения вперёд, держа в голове особенности игры соперника.

У "Челси" под вопросом на игру находятся Тиаго Силва и Абрахам. Первого неожиданно достойно заменил Кристенсен в последние недели, а Тэмми не рассматривается Тухелем в качестве основного. У "Эвертона" более существенные проблемы – всё ещё лечится Йерри Мина и Фабиан Делф, а состояние Коулмана, Дэвиса и Хамеса будет оцениваться непосредственно перед игрой. Последнего всё равно не стоило ждать в старте, учитывая классную текущую форму Сигурдссона и его важность для стандартов команды – скорее всего единственного способа доставить проблемы лондонцам в предстоящем матче. У лондонцев уже полностью готовы Пулишич и Хавертц, но их стоит ждать с лавки.

"Челси": Менди – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Хадсон-Одои – Маунт, Вернер, Жиру

"Эвертон": Пикфорд – Динь, Кин, Годфри, Холгейт – Гомеш, Аллан, Дукуре – Сигурдссон – Ришарлисон, Калверт-Льюин