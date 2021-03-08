Вест Хэм - Лидс Юнайтед. Прогноз на матч АПЛ

В начале зимы встречались между собой "Вест Хэм" и "Лидс", тогда в гостях "молотобойцы" одержали непростую победу 1:2. Сейчас в начале весны "белые" могут взять реванш у столичного клуба. Правда, команда Бьелсы подходит к противостоянию не в роли фаворита, с определенными проблемами, но, наверняка, все также с бескомпромиссным настроением.

АПЛ. 27-й тур

Стадион: Олимпийский (Лондон)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Вест Хэм 22:00 Лидс

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У "Лидса" в чемпионате всего две ничьи (уникальный показатель), что подтверждает настрой "белых" на каждый следующий матч – все или ничего. Атакующая команда Бьелсы старается в каждом матче добиваться максимума возможного, хотя иногда приходится жертвовать обороной. В прошлом туре "Астон Вилла" обыграла "Лидс" 1:0, но туром ранее была яркая победа над "Саутгемптоном" 3:0.

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Более рациональная команда "Вест Хэм". Дэвид Мойес исповедует прагматичный футбол, много внимания уделяется обороне и организации игры. В прошлом туре "молотобойцы" уступили "Ман Сити" 1:2, зато ранее были победы над "Тоттенхэмом" 2:1 и "Шеффилд Юнайтед" 3:0. Вполне справедливо, что "Вест Хэм" реально претендует на место в еврокубках по итогам чемпионата.

Классическое противостояние льда и пламени нас ожидает в последнем матче 27-го тура АПЛ. Гости будут больше атаковать, гореть огнем и пытаться уничтожить хозяев; хозяева постараются с холодным спокойствием переиграть соперника. Если дать "Лидсу" возможность разгореться, разбегаться, поймать кураж и показать свою игру, сдержать его будет сложно и для лондонцев может все плохо завершиться.

Андрей Ярмоленко еще не восстановился после травмы колена и не поможет своей команде, тем не менее, должны лондонцы справиться и без него. Все же у хозяев больше шансов на успех. Прогноз: победа "Вест Хэма" 2:1.