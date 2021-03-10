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Манчестер Сити - Саутгемптон. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 10 марта, начало встречи в 20:00

Манчестер Сити - Саутгемптон. Прогноз на матч АПЛ

UA-Футбол
Новина українською

После поражения в манчестерском дерби от подопечных Гвардиолы ожидают только новых успехов, реабилитации в виде еще одной серии из 21-го победного матча. Почему бы нет? Все понимают, что "Ман Юнайтед" очень неудобный соперник для "горожан", которому не стыдно проиграть. Тем более, тот матч доказал, что непобедимых команд в футболе не бывает. А может еще и "Саутгемптон" сможет наказать "Ман Сити" за убитую интригу в чемпионате?

АПЛ. 33-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Манчестер Сити 20:00 Саутгемптон

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция матча на канале Сетанта

***

В декабре прошлого года "Ман Сити" с большим трудом обыграл "Саутгемптон". Тогда единственный гол Рахима Стерлинга решил судьбу встречи. Но в 2020-м была еще одна игра между соперниками, в которой сильнее оказались "святые" - Че Адамс отличился, снова 1:0. Так что чудеса в футболе случаются довольно часто, возможно, гости "Энфилда" докажут это.

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В прошлом туре подопечные Ральфа Хазенхюттля обыграли "Шеффилд Юнайтед" (2:0). В этом чемпионате у "святых" уже нет турнирных задач. От зоны вылета отделяет семь очков, вряд ли "Саутгемптон" опустится так низко, но и побороться за что-то серьезное уже не получится. Можно попробовать сыграть с лидером чемпионата без тяжелого чувства ответственности за результат.

И все же… в этой игре все будет зависеть только от одной команды. Если хозяева приложат максимум сил для победы, обязательно добьются ее. Вторая неудача подряд возможна, но такое с "горожанами" случается очень редко. Например, поражение и ничья в двух матчах подряд случились в ноябре 2020-го. С тех пор команда Гвардиолы набрала отменный ход, даже поражение от "МЮ" в прошлом туре не должно сказаться на общем состоянии манкунианцев. Прогноз: победа "Манчестер Сити" 2:0.

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В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон"
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