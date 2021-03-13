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Йоркшир против Лондона. Лидс Юнайтед – Челси. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 13.03.2021
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "павлинами" и "пенсионерами" в рамках чемпионата Англии
Фото: Getty Images / Автор – неизвестен
Английская Премьер-лига. 28-й тур.
13 марта. 14:30. Лидс. "Элланд Роуд"
Главный судья: Кевин Френд (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
Перед важным ответным поединком 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" ожидает непростой выезд в гости к "Лидс Юнайтед" на "Элланд Роуд". Напомним, в сезоне-2020/21 "павлины" вернулись в АПЛ после 16-летнего отсутствия.
"Лидс Юнайтед"
Коллектив из Йоркшира уже гарантировал себе прописку в Английской Премьер-лиге. Команда Марсело Бьелсы заметно сбавила темп по сравнению с тем ритмом, который она демонстрировала на старте кампании. Прессинг высоким блоком без оглядки на собственные ворота никуда не делся, однако теперь "Лидс" выглядит еще более нестабильно. В феврале "павлины" уступили в 5 поединках из 7 (1 ничья, 1 победа). Отметим, что Бьелса не рассчитывает в матче с "Челси" на Стрейка, Форшоу, Эрнандеса, под вопросом участие Коха.
"Челси"
Лондонцы до сих пор не проигрывали под началом Томаса Тухеля. Немецкому менеджеру удалось вернуть столичному коллективу стабильность и место в ТОП-4, в Лиге чемпионов команда претендует на выход в четвертьфинал соревнования. Новый тренер "Челси" подправил структуру давления команды у чужих ворот, активно применяет ротацию. Тухель помнит, что уже в среду его футболисты сыграют с "Атлетико", поэтому состав Томас вновь наверняка встряхнет. Точно не сыграют из-за повреждений Силва и Абрахам.
Next ⏭️— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 10, 2021
Elland Road awaits... #LEECHE pic.twitter.com/s6OGwHJJUB
Личные встречи
Предыдущая встреча между командами в первом круге чемпионата завершилась со счетом 3:1 в пользу "синих". В 2012-м году коллективы встречались в четвертьфинале Кубка лиги, "Челси" разгромил "Лидс" со счетом 1:5. До этого клубы соперничали в последний раз в 2004 году.
Турнирное положение
Ставки и коэффициенты на поединок
Прогноз на матч между "Лидсом" и "Челси" от UA-Футбол
0:2. Интересно, что черная полоса Фрэнка Лэмпарда в "Челси" началась как раз после победы над "Лидсом". Вряд ли "павлины" в текущей своей форме способны оказать достойное сопротивление одной из лучших команд чемпионата по качеству игры. Добавим, что за девять последних матчей в АПЛ "пенсионеры" пропустили только два гола.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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