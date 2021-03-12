Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ

На этот раз календарь АПЛ подготовил для болельщиков матчи с участием команд, которые ведут борьбу за места в еврокубках. Кто из них окажется сильнее в этих противостояниях анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Арсенал" - "Тоттенхэм": обе команды забьют. Коэффициент 1.6

Дерби Северного Лондона - традиционно одна из самых громких афиш сезона. На этот раз обе команды стремятся вернуться в топ-4. Также "Тоттенхэм" попытается продлить свою победную серию.

После уверенной победы над "Лестером" (3:1), "Канониры" потеряли очки во встрече с "Бернли" (1:1). Команде все никак не удается приблизиться к зоне ЛЧ, от 4-го места она отстает уже на 12 баллов. В 7 последних матчах чемпионата "Канониры" одержали лишь 2 победы (2 ничьи, 3 поражения). В 6 предыдущих играх АПЛ команда неизменно пропускала, но в целом "Арсенал" пропустил в свои ворота 28 голов (только три клуба в чемпионате пропускают меньше этого сезона). На своем поле "Арсенал" в 7 последних матчах уступил лишь "Манчестер Сити" (0:1) (3 победы и 3 ничьи).

Перед дерби "Арсенал" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл на выезде греческий "Олимпиакос" (3:1).

"Тоттенхэм" выиграл в 3-х последних матчах АПЛ и сократил расстояние в топ-4 до 5 очков. В этом сезоне у команды уже была большая выигрышная серия - с октября по ноябрь она добыла 4 победы. После удачного старта в чемпионате, когда лондонцы сумели выиграть 4 раза подряд на выезде, команда в последующих 9 гостевых поединках АПЛ выиграла лишь дважды (3 ничьи, 4 поражения).

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Тоттенхэм" дома победил "Динамо" (Загреб) 2:0.

"Арсенал" - "Тоттенхэм". Прогноз

Гости будут иметь преимущество и даже откроют счет. "Арсенал" отыгрывается после перерыва. Моуринью не станет рисковать ради победной серии, поэтому команды согласятся на ничью.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм": хозяева победят. Коэффициент 1.8

Чтобы чемпионская интрига не угасла, МЮ должен побеждать и ждать неудачи "Ман Сити". Обыграть сегодня "Вест Хэм" - задача непростая, ведь команда нацелена на путевку в ЛЧ.

В прошлом туре МЮ обыграл "Манчестер Сити" (2:0), прервав 21-матчевую победную серию "Горожан". Команда Сульшера остается 2-й в турнирной таблице, отставание от "Манчестер Сити" - 14 очков, но у МЮ матч в запасе.

"Красные дьяволы" не проигрывают в АПЛ уже 8 матчей (3 победы, 5 ничьих). Также МЮ не проигрывает на выезде уже 22 поединка (до рекорда "Арсенала" в 2001-2002 годах осталось 5 игр). А вот дома команда Сульшера раз проиграла 27-го января, сенсационно уступив "Шеффилд Юнайтед" (1:2). С тех пор МЮ сыграл три матча на своем поле - 2 победы и 1 ничья.

Перед матчем с "Вест Хэмом" команда в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы не сумела обыграть дома "Милан" (1:1).

"Вест Хэм" проиграл лишь раз в последних 6 матчах АПЛ (4 победы, 1 ничья), но все равно не удержался в топ-4. Сейчас команда отстает от "Челси", который на 4-м месте, на 2 очка и имеет матч в запасе.

На выезде лондонцы также проиграли только один из 6 последних матчей чемпионата (3 победы, 2 ничьи). Интересно, что последнее поражение команды Мойеса произошла именно в Манчестере - гости проиграли "Манчестер Сити" (1:2).

МЮ - "Вест Хэм". Прогноз

Хозяева победят, но это у них не так красиво, как с "Манчестер Сити". Команда Сульшера будет давить весь матч, но реализует свое преимущество только в конце игры.