Арсенал - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.03.21

Семь очков разделяет две лондонские команды в турнирной таблице, в ближайшее время они вряд ли станут соседями, тем не менее, матчи между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" всегда особенные. Даже независимо от предматчевых раскладов. Команда Артеты еще сохраняет теоретические шансы попасть в зону Лиги Европы, а подопечные Моуриньо могут побороться за Лигу Чемпионов. В любом случае, каждой из команд необходима победа.

АПЛ. 28-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Арсенал 18:30 Тоттенхэм

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В прошлом туре Премьер-лиги "Арсенал" сыграл вничью с "Бернли" 1:1, а в позапрошлом туре "канониры" смогли в гостях обыграть "Лестер" 1:3. Есть такое мнение, что выходят из пике лондонцы, сезон уже вряд ли получится спасти, однако можно скрасить провальные выступления и подарить своим болельщикам немного оптимизма.

Среди недели "Арсенал" провел матч в Лиге Европы (единственный турнир, где "канониры" еще могут что-то выиграть) и обыграл "Олимпиакос" в Греции 3:1. В чемпионате расслаблятся подопечные Артеты не имеют права, тем более, что в четырех последних матчах (во всех турнирах) у "Арсенала" три победы и одна ничья. Есть высокая вероятность, что эта серия продолжится.

У "Тоттенхэма" серия еще более внушительная. В пяти последних матчах у "шпор" пять побед, в которых всего один пропущенный мяч при 15 забитых. В АПЛ подопечные Моуриньо обыграли "Бернли" 4:0, "Фулхэм" 1:0 и "Кристал Пэлас" 4:1. В мид-уик у "Хотспур" состоялся матч с "Динамо" Загреб в Лиге Европы, довольно уверенная победа лондонцев 2:0.

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В 2020-м году дважды встречались "Арсенал" и "Тоттенхэм", оба раза сильнее оказывались "шпоры" - 2:0 и 2:1. Эти победы случились на поле "Хотспур", а вот на "Эмирейтс" команды встречались еще в сентябре 2019-го, тогда все завершилось боевой ничьей 2:2.

Одержать победу в лондонском дерби с "Тоттенхэмом" у "канониров" получилось в декабре 2018-го. Яркое и зрелищное вышло противостояние (так часто бывает в дуэлях этих соперников), со счетом 4:2 победили тогда еще подопечные Унаи Эмери. Теперь для Мигеля Артеты дело чести достойно сыграть с "Хотспур".

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 188 матчей

77 побед Арсенала, 51 ничья, 60 побед Тоттенхэма

Общий счет – 288:253

ПРОГНОЗ

Букмекеры отдают небольшое преимущество в поединке хозяевам. Наверное, "канониры" постараются сыграть более осторожно, рационально, от обороны. Подопечные Моуриньо часто делают ставку на быстрый гол, иногда добиваются своего, но в этой встрече вряд ли можно ждать быстрый гол. Но голы обязательно будут. Последняя нулевая ничья между соперниками фиксировалась еще в 2009-м. В этот раз, скорее всего, команды обменяются голами. Прогноз: ничья 1:1.