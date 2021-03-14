Ман Юнайтед - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ 14.03.2021

Английская Премьер Лига, 28-й тур

14 марта, 21:15. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Пока большинство думает-гадает, сможет ли красный Манчестер догнать синий, который лидирует в АПЛ, в спину "красным дьяволам" громко дышат соперники. "Вест Хэм" - один из таких, ведь подопечные Дэвида Мойеса занимают пятое место и уступают "маникунианцам" только шестью зачётными пунктами при матче в запасе. Смогут ли "молотобойцы" сократить отставание в битве за шесть очков?

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"Манчестер Юнайтед"

Если бы "красные дьяволы" не пропустили в компенсированное время от "Милана" в матче 1/8 финала ЛЕ, то сухая серия подопечных Сульшера продолжалась бы больше полтысячи минут. Норвежский наставник в последнее время очень много думает об обороне, но часто забывая об атаке. Игроки пока не до конца понимают новых идей наставника (особенно в передней линии), но с каждым матчем игра приобретает все новый окрас.

"Вест Хэм"

Давид Мойес - открытие сезона. Наставник с почти тем же составом, что занял 16 позицию в прошлом розыгрыше чемпионата, сейчас активно борется за топ-4. Правда, из стана основных, или приближенных к старту футболистов выпал украинец Андрей Ярмоленко, которому еще и травма мешает хотя бы тренироваться в общей группе. "Вест Хэм" третий в АПЛ за наборами очков за последние 10 матчей и преобладает над тем же самым "Ман Юнайтед" на пять пунктам, столько же уступая первым "горожанам".

Кадры

У команд большие проблемы с составами. Хозяевам не помогут Мата, Погба, ван де Бек, Рашфорд, Марсьяль, Кавани и Джонс. Все они восстанавливаются от различных видов травм и точно не появятся в основе на воскресный матч. У гостей ситуация не лучше: Масуаку, Огбонна, Рэндолф, Ярмоленко и Фредерикс до сих пор в лазарете. Также не сыграет и арендованный в "МЮ" Джейсси Лингард из-за ограничений АПЛ.

Личные встречи

В общем команды противостояли друг другу 144 раза. 68:44 по победам ведут "красные дьяволы", еще 32 поединка завершились вничью. Последний раз коллективы играли между собой в 1/8 финала Кубка Англии. Тогда в дополнительное время благодаря голу Мактоминея "маникунианцы" прошли в следующий раунд.

Последние пять игр в АПЛ

05.12.2020. "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:3

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 22.07.2020. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 1:1

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 1:1 22.09.2019. "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0 13.04.2019. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 2:1

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 2:1 29.09.2018. "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 3:1

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 2 "Манчестер Юнайтед" 28 15 9 4 55-32 +23 54 5 "Вест Хэм" 27 14 6 7 42-31 +11 48

Цифры и факты

За последние 18 матчей "маникунианцы" потерпели поражение всего в одном.

За это же период в "молотобойцев" четыре неудачные результаты.

После своего перехода в "Вест Хэма" Лингард записал в свой актив четыре гола и два ассиста в шести матчах. Однако Джейсси не сможет сыграть в сегодняшней встрече.

Команды почти одинаково пропустили в этом сезоне - 32:31 негативную пользу "красных дьяволов".

А вот забивают подопечные Сульшера достаточно неплохо - второе место в АПЛ с 55-ю голами после "Манчестер Сити" (64).

Ставки и коэффициенты на игру

Прогноз на матч от UA-Футбол

"Манчестер Юнайтед" уже забывает о "Ман Сити", к которому сейчас 17 очков, а сосредотачивается на ближайших преследователям. Одним из таких и является "Вест Хэм". При отсутствии быстрого гола будет осторожный матч с обеих сторон. Сульшеру последнее время нравится играть на результат, а Мойесу больше нравится этот результат получать. Прогноз на матч: 1:1.