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Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка Англии

Англия
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Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка Англии

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На этих выходных состоятся матчи четвертьфинала Кубка Англии. Самые интересные пары: "Эвертон" - "Манчестер Сити" и "Лестер" - "Манчестер Юнайтед", в обоих случаях официальным беттинг-партнером хозяев поля является Parimatch. Чем могут завершиться эти противостояния анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч "Эвертон" - "Манчестер Сити": гости забьют 1.5 голов. Коэффициент 1.5

В этом сезоне в этом турнире "Эвертон" одержал лишь одну победу в основное время, переиграв "Шеффилд Юнайтед" (3:0). На двух других стадиях Кубка Англии команда из Ливерпуля проходила своих соперников в дополнительное время - "Ротерем" (2:1) и "Тоттенхэм" (5:4). Все 3 матча в этом розыгрыше Кубка Англии команда провела на "Гудисон Парк", всего же "Эвертон" не проигрывает на своем поле в турнире течение 4 матчей (2 победы и 2 ничьи в основное время).

В этом розыгрыше Кубка Англии "Горожане" выиграли в 3 матчах, забив в каждом из них по 3 гола. При этом команде Гвардиолы везло со жребием - ни одного соперника с АПЛ. "Манчестер Сити" выиграл 13 из 14 последних матчей в Кубке Англии, проиграв лишь "Арсеналу". На выезде в этом турнире у "Горожан" серия из 6 подряд побед в основное время.

"Эвертон" - "Манчестер Сити". Прогноз

Хозяева будут иметь преимущество в начале встречи и могут даже выйти вперед. Впрочем, за счет класса и глубины состава "Горожане" дожмут соперника и пройдут дальше.

Прогноз на матч "Лестер" - "Манчестер Юнайтед": гости пройдут дальше. Коэффициент 1.7

В этом сезоне в Кубке Англии "Лестер" добыл 3 победы с общим счетом 8:1. Команда Брендана Роджерса прошла два клуба Чемпионшипа – "Сток Сити" (4:0) и "Брентфорд" (3:1) и представителя АПЛ - "Брайтон" (1:0). "Лестер" выиграл 6 из 7 последних матчей в турнире (1 поражение в основное время). На своем поле "Лестер" проиграл лишь 1 из 8 предыдущих поединков Кубка Англии (5 побед, 2 ничьи).

В Кубке Англии "Красные дьяволы" все 3 матча в этом сезоне провели на своем поле. МЮ прошел представителя Чемпионшипа "Уотфорд" (1:0) и преодолел коллег по АПЛ - "Ливерпуль" (3:2) и "Вест Хэм" (1:0 в дополнительное время). В 9 последних матчах Кубка Англии в основное время команда добыла 5 побед (3 ничьи, 1 поражение). На выезде МЮ в этом турнире не проигрывает в основное время в течение 4 матчей (2 победы, 2 ничьи).

"Лестер" - МЮ. Прогноз

Во втором тайме (а при необходимости и в овертайме) гости будут иметь преимущество и дожмут "Лестер". Главные условия победы МЮ - безошибочна защита и немного везения на стандартах.

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