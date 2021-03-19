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Favbet "отдал" титул Манчестер Cити
Favbet досрочно приветствует фанатов голубой части Манчестера. За 9 туров до конца сезона компания рассчитала прогнозы на победу горожан, как успешные и признала Манчестер Сити чемпионом Премьер-Лиги.
После 28-го тура Сити опережает своего ближайшего и принципиального преследователя - Манчестер Юнайтед - на 14 очков.
До конца чемпионата еще 9 туров, но аналитики Favbet не сомневаются, что Манчестер Сити станет победителем турнира. В прошлом сезоне они так же рассчитали победу Ливерпуля за 14 туров до конца АПЛ.
Эта победа станет третьей для Хосепа Гвардиолы во главе клуба. До этого он уже выигрывал титул в сезонах 2017-2018 и 2018-2019. А для Ман Сити - это 7-й чемпионский титул.
В Favbet убеждены, что это не повод перестать следить за английскими баталиями. Потому как Favbet проводит промо-мероприятия "укради тачку у Favbet", где прогнозы на английский или другие чемпионаты - шанс выиграть Jaguar XE или Ford EcoSport. На кону 21 авто.
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