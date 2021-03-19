Путевка в ½ турнира. Борнмут – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча ¼ Кубка Англии на 20.03.2021

Кубок Англии. ¼ финала.

20 марта. 14:15. Борнмут. "Виталити"

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В сезоне-2019/20 "Борнмут" еще выступал в Высшем английском дивизионе, однако по итогам кампании вылетел в Чемпиошип. Для "вишен" встреча с "Саутгемптоном" – это и возможность вспомнить уровень баталий с представителями АПЛ, и шанс выйти в полуфинал старейшего футбольного соревнования.

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"Борнмут"

Сейчас команда Джонатана Вудгейта занимает седьмую строчку в таблице второго по значимости английского турнира. После понижения в классе коллектив покинуло несколько ведущих исполнителей, пока у "вишен" немного шансов вернуться обратно в когорту лучших. Да, новый наставник неплохо встряхнул команду, "Борнмут" не проигрывает уже 5 матчей подряд (3 победы, 2 ничьи), но для камбэка в АПЛ локальной вспышки будет маловато.

"Саутгемптон"

Банда Хазенхюттля тоже не выглядит столь мощно, как в предыдущем розыгрыше, однако до вылета "святым" точно далековато. Продолжать воплощение своих тренерских идей Ральфу мешает засилье травм важных исполнителей. При этом заметно, что "Саутгемптон" явно делает ставку на Кубок, ранее команда выбила из турнира "Арсенал" (1:0) и "Вулверхэмптон" (2:0). В чемпионате коллективу из графства Гэмпшир заняться уже особо и нечем – "святые" расположились на 14-й позиции, условных 10 баллов в 9 оставшихся турах им хватит, чтобы с комфортом финишировать в том же районе рейтинга. Расписание достигнуть цели позволит.

A number's game ????



A look at the key stats ahead of tomorrow's #EmiratesFACup clash with #AFCB, presented by @eToro: pic.twitter.com/SY3uwxIbEt — Southampton FC (@SouthamptonFC) March 19, 2021

Личные встречи

19.07.20, "Борнмут" – "Саутгемптон" 0:2, АПЛ

20.09.19, "Саутгемптон" – "Борнмут" 1:3, АПЛ

27.04.19, "Саутгемптон" – "Борнмут" 3:3, АПЛ

20.10.18, "Борнмут" – "Саутгемптон", 0:0, АПЛ

28.04.18, "Саутгемптон" – "Борнмут" 2:1, АПЛ

Цифры и факты

– В последний раз "Борнмут" выходил в четвертьфинал Кубка Англии 64 года назад.

– В Кубке Англии на домашнем стадионе "вишни" забивают в шести поединках подряд.

– "Саутгемптон" не пропускает в 3 последних матчах турнира.

Кадровая ситуация

У "Борнмута" точно не сыграют Дэвид Брукс, Льюис Кук, Шейн Лонг и Джуниор Станислас. Тренер "Саутгемптона" не рассчитывает на Дэнни Ингза, Ориоля Ромеу, Тео Уолкотта, Майкла Обафеми, Такуми Минамино (заигран за "Ливерпуль") и Уильяма Смолбоуна.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Борнмутом" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

0:1. В феврале "Борнмут" перекусил представителя АПЛ в рамках Кубка, пострадал "Бернли" (0:2). Безусловно, в турнирах подобного формата андердог частенько портит нервы фавориту, но в данном конкретном случае слишком сильно видна мотивация "Саутгемптона". Продвижение в данном соревновании позволит Хазенхюттлю скрасить сезон.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.