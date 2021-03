Путевка в ½ турнира. Борнмут – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча ¼ Кубка Англии на 20.03.2021

Кубок Англии. ¼ финала.

20 марта. 14:15. Борнмут. "Виталити"

Главный судья: Мартин Аткинсон (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

В сезоне-2019/20 "Борнмут" еще выступал в Высшем английском дивизионе, однако по итогам кампании вылетел в Чемпиошип. Для "вишен" встреча с "Саутгемптоном" – это и возможность вспомнить уровень баталий с представителями АПЛ, и шанс выйти в полуфинал старейшего футбольного соревнования.

Сейчас команда Джонатана Вудгейта занимает седьмую строчку в таблице второго по значимости английского турнира. После понижения в классе коллектив покинуло несколько ведущих исполнителей, пока у "вишен" немного шансов вернуться обратно в когорту лучших. Да, новый наставник неплохо встряхнул команду, "Борнмут" не проигрывает уже 5 матчей подряд (3 победы, 2 ничьи), но для камбэка в АПЛ локальной вспышки будет маловато.

Банда Хазенхюттля тоже не выглядит столь мощно, как в предыдущем розыгрыше, однако до вылета "святым" точно далековато. Продолжать воплощение своих тренерских идей Ральфу мешает засилье травм важных исполнителей. При этом заметно, что "Саутгемптон" явно делает ставку на Кубок, ранее команда выбила из турнира "Арсенал" (1:0) и "Вулверхэмптон" (2:0). В чемпионате коллективу из графства Гэмпшир заняться уже особо и нечем – "святые" расположились на 14-й позиции, условных 10 баллов в 9 оставшихся турах им хватит, чтобы с комфортом финишировать в том же районе рейтинга. Расписание достигнуть цели позволит.

