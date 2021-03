Брайтон - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ 20.03.2021

Английская Премьер Лига, 29-тур

20 марта, 22:00. "Амекс" (Брайтон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Прямые конкуренты на попадание в зону вылета будут противостоять сегодня. Эта битва не только за шесть очков, но и вообще за место в элите английского футбола. До конца чемпионата еще девять туров, однако результат этого матча может много значить в итоговом результате.

Команда Грэма Поттера неожиданно для многих опустилась на дно таблицы. "Чайки" показывают достаточно приличный (как для аутсайдера) футбол, однако результат постоянно убегает от них. Причинами этому являются неорганизованная игра в последней четверти поля и нереализация моментов. Это подтверждает и тот факт, что "Брайтон" имеет пятую худшую атаку в чемпионате.

