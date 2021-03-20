Брайтон - Ньюкасл. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.03.2021

Английская Премьер Лига, 29-тур

20 марта, 22:00. "Амекс" (Брайтон)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Прямые конкуренты на попадание в зону вылета будут противостоять сегодня. Эта битва не только за шесть очков, но и вообще за место в элите английского футбола. До конца чемпионата еще девять туров, однако результат этого матча может много значить в итоговом результате.

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"Брайтон"

Команда Грэма Поттера неожиданно для многих опустилась на дно таблицы. "Чайки" показывают достаточно приличный (как для аутсайдера) футбол, однако результат постоянно убегает от них. Причинами этому являются неорганизованная игра в последней четверти поля и нереализация моментов. Это подтверждает и тот факт, что "Брайтон" имеет пятую худшую атаку в чемпионате.

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???? *Stay for the save from Rob at the end*#BHAFC ????⚪️ pic.twitter.com/VUgkxdFZC8 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 19, 2021

"Ньюкасл"

"Ньюкасл" уже далеко не "чемпик" (фраза из фильма "Гол"). Стив Брюс никак не может вывести своих подопечных из кризиса, а вот отправить их в зону вылета будет более легкой задачей. "Сороки" редко чувствуют вкус побед, ведь в составе нет таких исполнителей, которые могут достойно выступать в АПЛ. Потенциальные десятки миллионов нефтедолларов еще не пришли, но команда рискует стать неинтересной шейхам после понижения в классе. "Фулхэм" то снизу подстерегает: всего два очка разницы.

Статистика команд

"Брайтон" в последних пяти матчах победил лишь в одном и однажды сыграл вничью ("Астон Вилла"). Битый "чайками" был "Саутгемптон" на их же поле. Довольно странный результат, но, если посмотреть на позицию “святых” в таблице (сразу над "Брайтоном"), то победа не такая уж и неожиданная. А поражения подопечные Грэма Поттера потерпели от "Лестера", "Вест Брома" и "Кристал Пэласа".

В "Ньюкасла" все не лучше: три ничьи против "Астон Виллы", "Вест Бромвича" и "Вулверхэмптона" при двух поражениях от "МЮ" и "Челси". Соперники достойные, игра тоже неплохая, но результат оставляет желать лучшего.

Турнирное положение коллективов

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 16 "Брайтон" 28 6 11 11 29-36 -7 29 17 "Ньюкасл" 28 7 7 14 28-45 -17 28

Кадры

У хозяев не смогут принять участие Андоне, Лемпти, Марч и Вебстер. Отметим, что первые двое уже давно в лазарете, а после попадания туда еще и последней двойки дела у команды пошли на спад.

Гости же должны обойтись без двух атакующих мозгов команды: Уилсона и Сен-Максимена, которые на двоих создали 20 голов в текущей АПЛ. Также в лазарете находится центральный защитник Шер.

Пять последних личных встреч

20.09.2020. "Ньюкасл" - "Брайтон" 0:3

20.07.2020. "Брайтон" - "Ньюкасл" 0:0

21.09.2019. "Ньюкасл" - "Брайтон" 0:0

27.04.2019. "Брайтон" - "Ньюкасл" 1:1

20.10.2018. "Ньюкасл" - "Брайтон" 0:1

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Брайтон" - "Ньюкасл" от UA-Футбол

Выездную победу "чаек" над "святыми" можно назвать больше случайностью, чем возвращением на верный путь набора очков. Дома "Брайтон" одна из худших команд в чемпионате, наряду с "Шеффилдом" и "Фулхэмом". В их активе всего одна победа - над "Тоттенхэмом". Тогда, как ни странно, полностью преимущество было на стороне хозяев. В этом матче тоже оно будет, ведь без атакующего потенциала в лицах Уилсона и Сен-Максимена "Ньюкаслу" достаточно трудно что-то хорошее демонстрировать в атаке. Но вот в защите, как для одного из претендентов на зону вылета, не провально выступают подопечные Стива Брюса.

В Премьер Лиге "сороки" еще ни разу не обыгрывали “чаек”: четыре ничьих и три победы "Брайтона". На этот раз тоже "Ньюкасл" не поедет с "Амекс Стэдиум" после матча АПЛ с победой, да и вообще вряд ли забить сможет. Их безголевая серия против “чаек” продолжается уже 285 минут.

18-й "Фулхэм" проиграл свой поединок против "Лидса" и ни одна из команд не опустится в зону вылета после окончания тура. Но почему бы "Брайтону" не уйти от нее на три очка при таких благоприятных обстоятельствах?

Прогноз на матч: 1:0.