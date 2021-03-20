Челси - Шеффилд Юнайтед. Прогноз на матч Кубка Англии на 21.03.2021

С Томасом Тухелем "синие" показывают блестящие результаты, еще ни разу не проигрывали, и нет никаких намеков, что могут проиграть в ближайшее время. Во всех турнирах, в которых участвует, реально лондонская команда претендует на самые высокие позиции, а в Кубке Англии вполне может рассчитывать на победу. На выход в полуфинал так точно, а там и до финала недалеко.

Кубок Англии. 1/4 финала

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)

Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир)

Челси Лондон 15:30 Шеффилд Юнайтед

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В мид-уик "Челси" в Лиге Чемпионов добыл уверенную победу над "Атлетико" 2:0 и вышел в четвертьфинал самого престижного турнира Европы. Ранее были победы в АПЛ над "Ливерпулем" 1:0 и "Эвертоном" 2:0, а также ничьи с "Ман Юнайтед" 0:0 и "Лидсом" 0:0. В шести последних матчах "аристократы" вообще не пропускают, на удивление надежная оборона стала сейчас у столичного клуба.

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В этом розыгрыше Кубка Англии "Челси" уже обыграл "Барнсли" 1:0, "Лутон Таун" 3:1 и "Моркам" 4:0. Откровенно везет с соперниками лондонцам, и очередной матч опять же не станет сложным испытанием для "синих". У "Шеффилд Юнайтед" полно самых разных проблем.

"Клинки" в Кубке Англии 2020/21 на характере и морально-волевых прошли такие команды – "Бристоль Сити" 1:0, "Плимут" 2:1, "Бристоль Роверс" 3:2.

В своем последнем матче, на прошлых выходных "Лестер" разгромил "Шеффилд Юнайтед" 5:0, показав многочисленные проблемы "клинков". Также недавно "Саутгемптон" 2:0 разделался с тогда еще подопечными Криса Уалдера. Тренера уволили после того матча, пока неизвестно, что будет с командой в ближайшее время. Известно только, что из АПЛ в этом сезоне "Шеффилд" наверняка вылетит, да и в Кубке добиться чего-то шансов очень немного. Прогноз: победа "Челси" 2:0.