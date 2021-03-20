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Вест Хэм - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ на 21.03.2021
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 21 марта, начало встречи в 17:00
"Вест Хэм" всерьез претендует на попадание в зону Лиги Чемпионов по итогам выступлений в Премьер-лиге 2020/21. В группе лидеров держатся "молотобойцы", но для того, чтобы попасть в Топ-4, необходимо обыгрывать такие команды, как "Арсенал". А ведь еще несколько сезонов назад "канониры" боролись за места в ЛЧ, увы, сейчас лондонский гранд всего лишь на десятом месте.
АПЛ. 29-й тур
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)
Вест Хэм 17:00 Арсенал
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В прошлый четверг в Лиге Европы подопечные Артеты уступили "Олимпиакосу" 0:1, правда, минимальное поражение их устраивало и давало путевку в следующий раунд турнира. В чемпионате на прошлых выходных "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" 2:1, показав достаточно интересную игру и настрой на результат. Возможно, сейчас мы наблюдаем за возрождением когда-то грозной команды.
У "Вест Хэма" в пассиве поражение от "Ман Юнайтед" в 28-м туре АПЛ (0:1), перед этим была победа над "Лидсом" (2:0), а еще ранее "Ман Сити" был сильнее "молотобойцев" 2:1. С грандами подопечные Мойеса не очень удачно играют, но остается ли "Арсенал" еще грандом? Вот и будет проверка.
Андрей Ярмоленко восстановился после травмы и уже сыграл один матч за дубль "Вест Хэма" , однако с "Арсеналом" вряд ли сыграет украинец. Разве только выйдет на замену в самом конце встречи.
В начале осени последний раз встречались эти две лондонские команды, во втором туре АПЛ сильнее был "Арсенал" 2:1. В трех матчах подряд "канониры" обыгрывали "молотобойцев", но "Вест Хэму" удалось победить в лондонском дерби в январе 2019-го 1:0. Моральное и психологическое преимущество, скорее всего, будет на стороне гостей, довольно удачно они играют с "молотками", однако команда Мойеса в лучшей форме. Прогноз: ничья 1:1.
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