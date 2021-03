Астон Вилла - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.03.2021

Английская Премьер Лига, 18-й тур

21 марта, 21:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Перенесенный из-за коронавируса в составе бирмингемцев матч 18-го тура будет сыгран на выходных, когда проводятся поединки Кубка Англии. Дело в том, что оба коллектива уже покинули старейший футбольный турнир Европы и наконец могут провести эту встречу. Команды расположены рядом в турнирной таблице, но если для "Астон Виллы" это достаточно хорошее достижение (особенно по сравнению с прошлым провальным сезоном), то для "Тоттенхэма" это очередной крах. Готовы ли бирмингемцы увеличить вес вылитой грязи на Моуриньо и Леви?

Команда, которая начала удивлять всех с первого тура. Однако сенсационные результаты приостановила вспышка коронавируса в команде после Нового года, из-за чего бирмингемцы до сих пор не могут стать на путь стабильности. Сейчас Дин Смит пытается успокоить и уравновесить игру как и в защите, так и в атаке, но команда все еще ожидает возвращения лидера из лазарета. С Джеком Грилишем "Вилла" выглядит намного ярче.

Что здеесь говорить, это надо видеть. Жозе Моуриньо никак не может начать сбалансировано играть. Постоянная ротация состава и зависимость от формы двух игроков. Сейчас Сон не так сверкает, как раньше, да и Кейн время от времени теряется на поле, а без них "шпоры" - середняк АПЛ. В принципе, как раз в этой части турнирной таблицы и находится "Тоттенхэм". Поражение в дерби северного Лондона от "Арсенала" и ужасный вылет от "Динамо" Загреб в Лиге Европы сильно бьют по психологическому состоянию команды, которое только начало налаживаться.

Одна победа и две ничьи при двух поражениях для "Астон Виллы" в последних пяти матчах. Единственным проигравшим является "Лидс" с тяжелым счетом 1:0. "Шеффилд" сенсационно обыграл бирмингемцев, а "Лестер" еще благодаря двум голам в начале встречи удерживал преимущество до финального свистка (1:2). Без победителей завершились последние два поединка "Виллы": против "Ньюкасла" (1:1) и "Вулверхэмптона" (0:0).

"Тоттенхэм" прервал свою серию из пяти подряд побед серией с двумя подряд поражениями. После того, как "шпоры" взяли верх над "Вольфсбергом" (4:0), "Бернли" (4:0), "Фулхэмом" (1:0), "Кристал Пэлэсом" (2:1) и загребским "Динамо" (2:0) и " перестали смотреть назад в турнирную таблицу ", проиграли "Арсеналу" (1:2) и тому же хорватскому "Динамо" (0:3).

Главная звезда хозяев Джек Грилиш только недавно вышел из лазарета, но решение будет ли он участвовать в поединке против "шпор" будет приниматься в воскресенье утром. Бертран Траоре точно поможет команде, а вот Уэсли и Хаус продолжают набирать кондиции после повреждений.

В "Тоттенхэма" еще меньше потерь: не сыграют Сон Хин Мин и Ламела.

