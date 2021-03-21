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Астон Вилла - Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.03.2021
Середняки турнирки сойдутся в перенесенном матче
Астон Вілла/Автор невідомий
Английская Премьер Лига, 18-й тур
21 марта, 21:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Майк Дин
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
Перенесенный из-за коронавируса в составе бирмингемцев матч 18-го тура будет сыгран на выходных, когда проводятся поединки Кубка Англии. Дело в том, что оба коллектива уже покинули старейший футбольный турнир Европы и наконец могут провести эту встречу. Команды расположены рядом в турнирной таблице, но если для "Астон Виллы" это достаточно хорошее достижение (особенно по сравнению с прошлым провальным сезоном), то для "Тоттенхэма" это очередной крах. Готовы ли бирмингемцы увеличить вес вылитой грязи на Моуриньо и Леви?
"Астон Вилла"
Команда, которая начала удивлять всех с первого тура. Однако сенсационные результаты приостановила вспышка коронавируса в команде после Нового года, из-за чего бирмингемцы до сих пор не могут стать на путь стабильности. Сейчас Дин Смит пытается успокоить и уравновесить игру как и в защите, так и в атаке, но команда все еще ожидает возвращения лидера из лазарета. С Джеком Грилишем "Вилла" выглядит намного ярче.
"Тоттенхэм"
Что здеесь говорить, это надо видеть. Жозе Моуриньо никак не может начать сбалансировано играть. Постоянная ротация состава и зависимость от формы двух игроков. Сейчас Сон не так сверкает, как раньше, да и Кейн время от времени теряется на поле, а без них "шпоры" - середняк АПЛ. В принципе, как раз в этой части турнирной таблицы и находится "Тоттенхэм". Поражение в дерби северного Лондона от "Арсенала" и ужасный вылет от "Динамо" Загреб в Лиге Европы сильно бьют по психологическому состоянию команды, которое только начало налаживаться.
???? Preparations for Villa. #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/othlSXjjAq— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 20, 2021
Статистика последних встреч
Одна победа и две ничьи при двух поражениях для "Астон Виллы" в последних пяти матчах. Единственным проигравшим является "Лидс" с тяжелым счетом 1:0. "Шеффилд" сенсационно обыграл бирмингемцев, а "Лестер" еще благодаря двум голам в начале встречи удерживал преимущество до финального свистка (1:2). Без победителей завершились последние два поединка "Виллы": против "Ньюкасла" (1:1) и "Вулверхэмптона" (0:0).
"Тоттенхэм" прервал свою серию из пяти подряд побед серией с двумя подряд поражениями. После того, как "шпоры" взяли верх над "Вольфсбергом" (4:0), "Бернли" (4:0), "Фулхэмом" (1:0), "Кристал Пэлэсом" (2:1) и загребским "Динамо" (2:0) и "
Кадры
Главная звезда хозяев Джек Грилиш только недавно вышел из лазарета, но решение будет ли он участвовать в поединке против "шпор" будет приниматься в воскресенье утром. Бертран Траоре точно поможет команде, а вот Уэсли и Хаус продолжают набирать кондиции после повреждений.
В "Тоттенхэма" еще меньше потерь: не сыграют Сон Хин Мин и Ламела.
Турнирная таблица
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|8
|"Тоттенхэм"
|28
|13
|6
|9
|47-30
|+17
|45
|9
|"Астон Вилла"
|27
|12
|5
|10
|39-28
|+9
|41
Пять последних личных встреч команд
- 16.02.2020. "Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 2:3
- 10.08.2019. "Тоттенхэм" - "Астон Вилла" 3:1
- 08.01.2017. "Тоттенхэм" - "Астон Вилла" 2:0
- 13.03.2016. "Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 0:2
- 02.11.2015. "Тоттенхэм" - "Астон Вилла" 3:1
⏮ A memorable visit to Villa Park last time we faced tomorrow's opponents...@IWC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/HPXu8Dldd5— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 20, 2021
Ставки и коэффициенты на поединок
Прогноз на матч "Астон Вилла" - "Тоттенхэм" от UA-Футбол
АПЛ подходит к завершению, и места в турнирной таблице абсолютно непредсказуемы, кроме первого. "Ман Сити" слишком хорошо закрепился на вершине и вряд ли отпустит лидерство. Чтобы Моуриньо смог сохранить пост наставника "Тоттенхэма", то ему нужно завершить сезон в топ-4 и получить путевку в ЛЧ, ведь миссия по ЛЕ провалена. В "Астон Виллы" нет никаких турнирных задач, кроме как остаться в АПЛ.
"Шпоры" победили бирмингемцев в семи последних выездных матчах подряд, то почему бы и не продолжить эту серию? Грилиш и Траоре до сих пор не полноценные помощники "Вилле", поэтому сейчас преимущество на стороне разъяренных лондонцев.
Прогноз на матч: Победа "Тоттенхэма".
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