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Лестер - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Кубка Англии на 21.03.2021
UA-Футбол делает прогноз на противостояние, которое состоится 21 марта, начало встречи в 19:00
"Лестер" и "Ман Юнайтед" соседи в турнирной таблице в АПЛ, борясь за высокие места в группе лидеров, а теперь еще и в Кубке Англии судьба свела их. Шансы на успех команд приблизительно равны, возможно, мотивация будет выше у "лис", которые еще никогда не выигрывали этот трофей, проиграв в четырех финалах. У манкунианцев 12 побед в Кубке, последний раз совсем недавно – в 2016-м.
Кубок Англии. Четвертьфинал
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Лестер 19:00 Ман Юнайтед
Телетрансляция матча на канале Сетанта
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Команда Сульшера не проигрывает в 14 матчах подряд, великолепная серия, которая возвращает "МЮ" в список лучших команд Англии. Среди недели "красные дьяволы" провели матч в Лиге Европы, обыграв "Милан" на его поле 1:0. Ранее была победа над "Вест Хэмом" - опять же 1:0.
В Кубке Англии в этом сезоне у "Манчестер Юнайтед" непростые соперники, но всех их удалось обыграть. Три победы над "Уотфордом" 1:0, "Ливерпулем" 3:2 и все тем же "Вест Хэмом" 1:0 в дополнительное время.
"Лестер" в первом кубковом матче сезона разгромил "Сток Сити" 4:0, затем переиграл "Брентфорд" 3:1, и в 1/8 финала прошел "Брайтон" 1:0. Команда Роджерса может неуверенно провести один матч, но затем учится на своих ошибках и берет свое. Правда, в Кубке шансов на исправление ошибок может и не быть, тут все решается в одном конкретном противостоянии.
В двух своих последних матчах (в АПЛ) "лисы" одержали победы над "Шеффилд Юнайтед" 5:0 и "Брайтоном" 2:1. Но ранее была ничья со скромным "Бернли" 1:1, и поражение от кризисного "Арсенала" 1:3. "Манчестер Юнайтед" фаворит встречи с "Лестером", даже несмотря на то, что недавно, в декабре 2020-го не смог обыграть "Лестер" 2:2. В этот раз подопечные Сульшера все могут решить в свою пользу за 90 минут. Прогноз: победа "Ман Юнайтед" 2:1.
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