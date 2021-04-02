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Встреча полюсов. Челси – Вест Бромвич Альбион. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 03.04.2021
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "синими" и "дроздами" в рамках чемпионата Англии
Фото: WBA / Автор – неизвестен
Английская Премьер-лига. 30-й тур.
3 апреля. 14:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
Клубный футбол возвращается после международной паузы, 30-й тур на Туманном Альбионе откроет поединок между командой, которая ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, и коллективом, который претендует на вылет из Высшего дивизиона обратно в Чемпионшип.
"Челси"
Тухель был назначен главным тренером "синих" 26 января – к началу апреля "Челси" Томаса еще не проигрывал (10 побед и 4 мировых во всех турнирах). Немец на полную катушку задействует глубину состава, подстраивается под лучшие качества своих футболистов и одаривает их оптимальными ролями на поле. Специалист докрутил настройки в защите с помощью схемы 3-4-2-1 и метода обороны с мячом (только "Сити" (21) пропустил меньше голов в АПЛ, чем "Челси" (25)). Многие фанаты клуба даже тихонько признаются: мол, останься Лэмпард у руля, Фрэнк бы не вывел "пенсионеров" в четвертьфинал главного клубного европейского турнира, настолько в тяжелом состоянии была банда. К слову, уже в среду, 7 апреля, "Челси" сыграет первый поединок данного этапа ЛЧ против "Порту". Можно сказать, что встреча с "ВБА" станет для команды Тухеля важной вкаткой обратно в рутину клубных соревнований.
Next: West Brom at the Bridge! ✊ pic.twitter.com/Q14eHFPwab— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 28, 2021
"Вест Бромвич Альбион"
Ни одна команда не пропустила больше голов (57) в нынешнем сезоне турнира. Только "Шеффилд Юнайтед" (16) забил в АПЛ меньше мячей, чем коллектив Эллардайса (20)."ВБА" – худшие в лиге по качеству игры, с дырявой обороной и никудышней атакой. Будем говорить откровенно: у "дроздов" практически нет шансов сохранить прописку в Английской Премьер-лиге по итогам текущей кампании. До спасительного 17-го места не рукой подать; до волшебной позиции, на которой (с игрой в запасе) комфортно расположился "Ньюкасл Юнайтед", целых 10 зачетных пунктов. А "Вест Бромвичу" еще нужно встретиться, например, с "Саутгемптоном", "Лестером" и "Ливерпулем". И, вот, с "Челси" в субботу. Сэм Эллардайс действительно крайне близок к тому, чтобы впервые не спасти своего работодателя от вылета из первенства и лишиться прозвища "Непотопляемый".
Four games coming up in April ???? pic.twitter.com/Aebi3qa8qF— West Bromwich Albion (@WBA) April 1, 2021
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|4
|"Челси"
|29
|14
|9
|6
|44-25
|19
|51
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|29
|3
|9
|17
|20-57
|-37
|18
Личные встречи
26.09.20, "Вест Бромвич" – "Челси" 3:3, АПЛ
12.02.18, "Челси" – "Вест Бромвич" 3:0, АПЛ
18.11.17, "Вест Бромвич" – "Челси" 0:4, АПЛ
12.05.17, "Вест Бромвич" – "Челси" 0:1, АПЛ
11.12.16, "Челси" – "Вест Бромвич" 1:0, АПЛ
Цифры и факты
– "Челси" может продлить беспроигрышную серию с "ВБА" на "Стэмфорд Бридж" до 18 встреч во всех турнирах (14 побед и 3 ничьи). В последний раз "дрозды" обыгрывали "синих" на выезде в ноябре 1983 года в 3-м раунде Кубка Лиги.
– Томас Тухель не проигрывает с "Челси" в своих первых 14 матчах (клубный рекорд).
– "Челси" может установить клубный рекорд по сухим матчам во всех турнирах (8).
– "Вест Бромвич" не выиграл в 13 последних матчах из 14 в рамках АПЛ.
– "Дрозды" не забили в больше чем половине своих матчей в АПЛ в текущем сезоне (15 из 29).
Кадровая ситуация
Н'Голо Канте пропустит матч из-за мышечной травмы. Вряд ли из-за предыдущих повреждений Тухель выпустит на поле Тэмми Абрахама, Жоржиньо, Тьяго Силву и Каллума Хадсон-Одои, их участие под вопросом. За "ВБА" не сможет сыграть Конор Галлахер – права на англичанина принадлежат "Челси".
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Челси" и "Вест Бромвичем" от UA-Футбол
2:0. В матче первого круга команды сыграли вничью 3:3. Тогдашний непостоянный "Челси" Лэмпарда горел к перерыву со счетом 3:0. Тяжело представить подобную расхлябанность от футболистов лондонского клуба сейчас при Тухеле. Все вышеописанные факты почти исключают вероятность провала хозяев.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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