Встреча полюсов. Челси – Вест Бромвич Альбион. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 03.04.2021

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

3 апреля. 14:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Клубный футбол возвращается после международной паузы, 30-й тур на Туманном Альбионе откроет поединок между командой, которая ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, и коллективом, который претендует на вылет из Высшего дивизиона обратно в Чемпионшип.

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"Челси"

Тухель был назначен главным тренером "синих" 26 января – к началу апреля "Челси" Томаса еще не проигрывал (10 побед и 4 мировых во всех турнирах). Немец на полную катушку задействует глубину состава, подстраивается под лучшие качества своих футболистов и одаривает их оптимальными ролями на поле. Специалист докрутил настройки в защите с помощью схемы 3-4-2-1 и метода обороны с мячом (только "Сити" (21) пропустил меньше голов в АПЛ, чем "Челси" (25)). Многие фанаты клуба даже тихонько признаются: мол, останься Лэмпард у руля, Фрэнк бы не вывел "пенсионеров" в четвертьфинал главного клубного европейского турнира, настолько в тяжелом состоянии была банда. К слову, уже в среду, 7 апреля, "Челси" сыграет первый поединок данного этапа ЛЧ против "Порту". Можно сказать, что встреча с "ВБА" станет для команды Тухеля важной вкаткой обратно в рутину клубных соревнований.

Next: West Brom at the Bridge! ✊ pic.twitter.com/Q14eHFPwab — Chelsea FC (@ChelseaFC) March 28, 2021

"Вест Бромвич Альбион"

Ни одна команда не пропустила больше голов (57) в нынешнем сезоне турнира. Только "Шеффилд Юнайтед" (16) забил в АПЛ меньше мячей, чем коллектив Эллардайса (20)."ВБА" – худшие в лиге по качеству игры, с дырявой обороной и никудышней атакой. Будем говорить откровенно: у "дроздов" практически нет шансов сохранить прописку в Английской Премьер-лиге по итогам текущей кампании. До спасительного 17-го места не рукой подать; до волшебной позиции, на которой (с игрой в запасе) комфортно расположился "Ньюкасл Юнайтед", целых 10 зачетных пунктов. А "Вест Бромвичу" еще нужно встретиться, например, с "Саутгемптоном", "Лестером" и "Ливерпулем". И, вот, с "Челси" в субботу. Сэм Эллардайс действительно крайне близок к тому, чтобы впервые не спасти своего работодателя от вылета из первенства и лишиться прозвища "Непотопляемый".

Four games coming up in April ???? pic.twitter.com/Aebi3qa8qF — West Bromwich Albion (@WBA) April 1, 2021

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 4 "Челси" 29 14 9 6 44-25 19 51 19 "Вест Бромвич Альбион" 29 3 9 17 20-57 -37 18

Личные встречи

26.09.20, "Вест Бромвич" – "Челси" 3:3, АПЛ

12.02.18, "Челси" – "Вест Бромвич" 3:0, АПЛ

18.11.17, "Вест Бромвич" – "Челси" 0:4, АПЛ

12.05.17, "Вест Бромвич" – "Челси" 0:1, АПЛ

11.12.16, "Челси" – "Вест Бромвич" 1:0, АПЛ

Цифры и факты

– "Челси" может продлить беспроигрышную серию с "ВБА" на "Стэмфорд Бридж" до 18 встреч во всех турнирах (14 побед и 3 ничьи). В последний раз "дрозды" обыгрывали "синих" на выезде в ноябре 1983 года в 3-м раунде Кубка Лиги.

– Томас Тухель не проигрывает с "Челси" в своих первых 14 матчах (клубный рекорд).

– "Челси" может установить клубный рекорд по сухим матчам во всех турнирах (8).

– "Вест Бромвич" не выиграл в 13 последних матчах из 14 в рамках АПЛ.

– "Дрозды" не забили в больше чем половине своих матчей в АПЛ в текущем сезоне (15 из 29).

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Кадровая ситуация

Н'Голо Канте пропустит матч из-за мышечной травмы. Вряд ли из-за предыдущих повреждений Тухель выпустит на поле Тэмми Абрахама, Жоржиньо, Тьяго Силву и Каллума Хадсон-Одои, их участие под вопросом. За "ВБА" не сможет сыграть Конор Галлахер – права на англичанина принадлежат "Челси".

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Вест Бромвичем" от UA-Футбол

2:0. В матче первого круга команды сыграли вничью 3:3. Тогдашний непостоянный "Челси" Лэмпарда горел к перерыву со счетом 3:0. Тяжело представить подобную расхлябанность от футболистов лондонского клуба сейчас при Тухеле. Все вышеописанные факты почти исключают вероятность провала хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.