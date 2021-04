Встреча полюсов. Челси – Вест Бромвич Альбион. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 03.04.2021

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

3 апреля. 14:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

Клубный футбол возвращается после международной паузы, 30-й тур на Туманном Альбионе откроет поединок между командой, которая ведет борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, и коллективом, который претендует на вылет из Высшего дивизиона обратно в Чемпионшип.

Тухель был назначен главным тренером "синих" 26 января – к началу апреля "Челси" Томаса еще не проигрывал (10 побед и 4 мировых во всех турнирах). Немец на полную катушку задействует глубину состава, подстраивается под лучшие качества своих футболистов и одаривает их оптимальными ролями на поле. Специалист докрутил настройки в защите с помощью схемы 3-4-2-1 и метода обороны с мячом (только "Сити" (21) пропустил меньше голов в АПЛ, чем "Челси" (25)). Многие фанаты клуба даже тихонько признаются: мол, останься Лэмпард у руля, Фрэнк бы не вывел "пенсионеров" в четвертьфинал главного клубного европейского турнира, настолько в тяжелом состоянии была банда. К слову, уже в среду, 7 апреля, "Челси" сыграет первый поединок данного этапа ЛЧ против "Порту". Можно сказать, что встреча с "ВБА" станет для команды Тухеля важной вкаткой обратно в рутину клубных соревнований.

Next: West Brom at the Bridge! ✊ pic.twitter.com/Q14eHFPwab