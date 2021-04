Арсенал - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.04.2021

Английская Премьер Лига, 30-й тур

3 апреля, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Ни у "Арсенала", ни у "Ливерпуля" сезон в АПЛ не пошел по запланированному сценарию. В еврокубках дела получше, ведь "канониры" и "мерсисайдцы" квалифицировались в четвертьфинал соответственно ЛЧ и ЛЕ, однако внутренний чемпионат - приоритет для любой английской команды. Тем более для действующих чемпионов, которые (скорее всего) потеряли шансы на защиту титула, однако еще имеют возможность не упасть в грязь лицом и вернуться хотя бы в топ-4. Похожие задачи есть и в подопечных Микеля Артетых. Каким же будет один из центральных матчей тура в АПЛ?

Испанский наставник "канониров" наконец нашел подход к своим подопечным после года работы, а также постоянного давления от футбольного общества. У лондонцев вырисовывается игра в пас с привлечением фланговых защитников. Стоит еще отметить, что в команде есть лидеры. Кроме Обамеянга, к ним вошли Сака, Тирни, лучший бомбардир "Арсенала" в АПЛ (11 голов) Лаказетт и недавний новичок Едегор. Кстати, норвежец стал в команде лучшим игроком марта.

Лондонцы пробились в четвертьфинал ЛЕ, пройдя "Олимпиакос" по сумме двух матчей. Недавно обыграли "Лестер", "Тоттенхэм", и сравняли счет с "Вест Хэмом", проигрывая на 32-ю минуту 3:0 на "Олимпийском" в столице Англии. Результат есть, и к топ-4 теперь уже девять очков.

В "Арсенала" двое в лазарете: Сака и Смит-Роу. Букайо вернулся из состава сборной Англии и пропустил три матча "трех львов", до сих пор не восстановившись от повреждения. Правда, он уже тренируется по индивидуальной программе. Эмиль же должен был приступить к занятиям только накануне поединка против "мерисайдцев".

