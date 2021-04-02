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Арсенал - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.04.2021
Поединок двух проблемных команд
Ліверпуль/Автор невідомий
Английская Премьер Лига, 30-й тур
3 апреля, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс)
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
Ни у "Арсенала", ни у "Ливерпуля" сезон в АПЛ не пошел по запланированному сценарию. В еврокубках дела получше, ведь "канониры" и "мерсисайдцы" квалифицировались в четвертьфинал соответственно ЛЧ и ЛЕ, однако внутренний чемпионат - приоритет для любой английской команды. Тем более для действующих чемпионов, которые (скорее всего) потеряли шансы на защиту титула, однако еще имеют возможность не упасть в грязь лицом и вернуться хотя бы в топ-4. Похожие задачи есть и в подопечных Микеля Артетых. Каким же будет один из центральных матчей тура в АПЛ?
"Арсенал"
Испанский наставник "канониров" наконец нашел подход к своим подопечным после года работы, а также постоянного давления от футбольного общества. У лондонцев вырисовывается игра в пас с привлечением фланговых защитников. Стоит еще отметить, что в команде есть лидеры. Кроме Обамеянга, к ним вошли Сака, Тирни, лучший бомбардир "Арсенала" в АПЛ (11 голов) Лаказетт и недавний новичок Едегор. Кстати, норвежец стал в команде лучшим игроком марта.
Лондонцы пробились в четвертьфинал ЛЕ, пройдя "Олимпиакос" по сумме двух матчей. Недавно обыграли "Лестер", "Тоттенхэм", и сравняли счет с "Вест Хэмом", проигрывая на 32-ю минуту 3:0 на "Олимпийском" в столице Англии. Результат есть, и к топ-4 теперь уже девять очков.
Кадры хозяев
В "Арсенала" двое в лазарете: Сака и Смит-Роу. Букайо вернулся из состава сборной Англии и пропустил три матча "трех львов", до сих пор не восстановившись от повреждения. Правда, он уже тренируется по индивидуальной программе. Эмиль же должен был приступить к занятиям только накануне поединка против "мерисайдцев".
Working in the sunshine! ????— Arsenal (@Arsenal) April 2, 2021
???? See the full training gallery ahead of #ARSLIV ????
"Ливерпуль"
Хорошо для фанатов подопечных Юргена Клоппа, что "Ливерпуль" играет этот поединок на выезде. "Энфилд" сейчас заколдован для Салаха и компании, а вот за пределами этого стадиона достаточно хорошие результаты: пять побед в последних шести матчах. На данный момент "мерсисайдцы" опустились на седьмое место, однако к топ-4 рукой подать - пять очков (но их еще надо набрать). Девять туров до конца и все в ногах игроков, которые уже вдоволь наелись футболом и хотят просто отдыха. Возможно, пауза на матчи сборных даст им толчок.
Тот же Диогу Жота за Португалию отметился тремя голами за два матча, Салах забил за Египет, Вейналдум капитанил в Нидерландах, Кабак сыграл на высоком уровне за Турцию. Важно для Клоппа сейчас стать психологом и собрать команду вместе, чтобы она снова стала коллективом. Результат настройки от немецкого специалиста мы увидим в этом же матче. И не обязательно должен быть положительным.
Кадры гостей
Все тот же завален лазарет в "мерсисайдцев": Ван Дейк, Гомес, Матип, Хендерсон точно вне игры. Но есть и хорошие новости для фанатов “Ливерпуля”: за несколько дней до поединка Фирмино, который пропустил предыдущие три матча, приступил к тренировкам с командой и готов врываться в бой.
Bobby is back ????— Liverpool FC (@LFC) April 2, 2021
The boss with a fitness update on the squad ????
Последние матчи "Арсенала" и "Ливерпуля"
Последние пять матчей хозяев
- 21.03.2021. "Вест Хэм" - "Арсенал" 3:3 (АПЛ)
- 18.03.2021. "Арсенал" - "Олимпиакос" 0:1 (ЛЕ)
- 14.03.2021. "Арсенал" - "Тоттенхэм" 2:1 (АПЛ)
- 11.03.2021. "Олимпиакос" - "Арсенал" 1:3 (ЛЕ)
- 06.03.2021. "Бернли" - "Арсенал" 1:1 (АПЛ)
Последние пять матчей гостей
- 15.03.2021. "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ)
- 10.03.2021. "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг" 2:0 (ЛЧ)
- 07.03.2021. "Ливерпуль" - "Фулхэм" 0:1 (АПЛ)
- 04.03.2021. "Ливерпуль" - "Челси" 0:1 (АПЛ)
- 28.02.2021. "Шеффилд" - "Ливерпуль" 0:2 (АПЛ)
Турнирное положение
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|7
|"Ливерпуль"
|29
|13
|7
|9
|48-36
|+12
|46
|9
|"Арсенал"
|29
|12
|6
|11
|40-32
|+8
|42
Личные встречи "Арсенала" и "Ливерпуля"
Команды между собой противостояли 232 раза. За победами ведет "Ливерпуль" - 89:79. Еще 64 матча завершились вничью. В этом сезона коллективы провели уже три поединка. В первом круге АПЛ "мерсисайдцы" одержали волевую победу 3:1. Еще две встречи выявили победителя после серии пенальти: в Кубке Лиги и Суперкубка Англии верх взяли "канониры".
Последние пять матчей между "Арсеналом" и "Ливерпулем"
- 01.10.2020. "Ливерпуль" - "Арсенал" 0:0 (4: 5 после пенальти) (Кубок Лиги)
- 28.09.2020. "Ливерпуль" - "Арсенал" 4:5 (АПЛ)
- 29.08.2020. "Арсенал" - "Ливерпуль" 1:1 (5:4 после пенальти) (Суперкубок Англии)
- 15.07.2020. "Арсенал" - "Ливерпуль" 2:1
- 30.10.2019. "Ливерпуль" - "Арсенал" 5:5 (5:4 после пенальти) (Кубок Лиги)
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч "Ливерпуль" - "Арсенал" от UA-Football
Любимой серии пенальти (как мы можем увидеть в последних поединках) не будет по окончании встречи, однако бой двух равноценно настроенных команд - обязательно. Коллективы имеют хорошую атаку, и не безгрешны в обороне, поэтому оба смогут отличиться в матче. Однако "Арсенал" будет играть без Сака, а Пепе - неравноценная замена ему. А вот "мерсисайдцы" более-менее приспособились к игре без своих лидеров, и в этом матче они еще раз это докажут.
Прогноз на матч: победа "Ливерпуля" 1:2.
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