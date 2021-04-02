Арсенал - Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 03.04.2021

Английская Премьер Лига, 30-й тур

3 апреля, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон (Лидс)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Ни у "Арсенала", ни у "Ливерпуля" сезон в АПЛ не пошел по запланированному сценарию. В еврокубках дела получше, ведь "канониры" и "мерсисайдцы" квалифицировались в четвертьфинал соответственно ЛЧ и ЛЕ, однако внутренний чемпионат - приоритет для любой английской команды. Тем более для действующих чемпионов, которые (скорее всего) потеряли шансы на защиту титула, однако еще имеют возможность не упасть в грязь лицом и вернуться хотя бы в топ-4. Похожие задачи есть и в подопечных Микеля Артетых. Каким же будет один из центральных матчей тура в АПЛ?

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"Арсенал"

Испанский наставник "канониров" наконец нашел подход к своим подопечным после года работы, а также постоянного давления от футбольного общества. У лондонцев вырисовывается игра в пас с привлечением фланговых защитников. Стоит еще отметить, что в команде есть лидеры. Кроме Обамеянга, к ним вошли Сака, Тирни, лучший бомбардир "Арсенала" в АПЛ (11 голов) Лаказетт и недавний новичок Едегор. Кстати, норвежец стал в команде лучшим игроком марта.

Лондонцы пробились в четвертьфинал ЛЕ, пройдя "Олимпиакос" по сумме двух матчей. Недавно обыграли "Лестер", "Тоттенхэм", и сравняли счет с "Вест Хэмом", проигрывая на 32-ю минуту 3:0 на "Олимпийском" в столице Англии. Результат есть, и к топ-4 теперь уже девять очков.

Кадры хозяев

В "Арсенала" двое в лазарете: Сака и Смит-Роу. Букайо вернулся из состава сборной Англии и пропустил три матча "трех львов", до сих пор не восстановившись от повреждения. Правда, он уже тренируется по индивидуальной программе. Эмиль же должен был приступить к занятиям только накануне поединка против "мерисайдцев".

Working in the sunshine! ????



???? See the full training gallery ahead of #ARSLIV ???? — Arsenal (@Arsenal) April 2, 2021

"Ливерпуль"

Хорошо для фанатов подопечных Юргена Клоппа, что "Ливерпуль" играет этот поединок на выезде. "Энфилд" сейчас заколдован для Салаха и компании, а вот за пределами этого стадиона достаточно хорошие результаты: пять побед в последних шести матчах. На данный момент "мерсисайдцы" опустились на седьмое место, однако к топ-4 рукой подать - пять очков (но их еще надо набрать). Девять туров до конца и все в ногах игроков, которые уже вдоволь наелись футболом и хотят просто отдыха. Возможно, пауза на матчи сборных даст им толчок.

Тот же Диогу Жота за Португалию отметился тремя голами за два матча, Салах забил за Египет, Вейналдум капитанил в Нидерландах, Кабак сыграл на высоком уровне за Турцию. Важно для Клоппа сейчас стать психологом и собрать команду вместе, чтобы она снова стала коллективом. Результат настройки от немецкого специалиста мы увидим в этом же матче. И не обязательно должен быть положительным.

Кадры гостей

Все тот же завален лазарет в "мерсисайдцев": Ван Дейк, Гомес, Матип, Хендерсон точно вне игры. Но есть и хорошие новости для фанатов “Ливерпуля”: за несколько дней до поединка Фирмино, который пропустил предыдущие три матча, приступил к тренировкам с командой и готов врываться в бой.

Bobby is back ????



The boss with a fitness update on the squad ???? — Liverpool FC (@LFC) April 2, 2021

Последние матчи "Арсенала" и "Ливерпуля"

Последние пять матчей хозяев

21.03.2021. "Вест Хэм" - "Арсенал" 3:3 (АПЛ)

18.03.2021. "Арсенал" - "Олимпиакос" 0:1 (ЛЕ)

14.03.2021. "Арсенал" - "Тоттенхэм" 2:1 (АПЛ)

11.03.2021. "Олимпиакос" - "Арсенал" 1:3 (ЛЕ)

06.03.2021. "Бернли" - "Арсенал" 1:1 (АПЛ)

Последние пять матчей гостей

15.03.2021. "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ)

10.03.2021. "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг" 2:0 (ЛЧ)

07.03.2021. "Ливерпуль" - "Фулхэм" 0:1 (АПЛ)

04.03.2021. "Ливерпуль" - "Челси" 0:1 (АПЛ)

28.02.2021. "Шеффилд" - "Ливерпуль" 0:2 (АПЛ)

Турнирное положение

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 7 "Ливерпуль" 29 13 7 9 48-36 +12 46 9 "Арсенал" 29 12 6 11 40-32 +8 42

Личные встречи "Арсенала" и "Ливерпуля"

Команды между собой противостояли 232 раза. За победами ведет "Ливерпуль" - 89:79. Еще 64 матча завершились вничью. В этом сезона коллективы провели уже три поединка. В первом круге АПЛ "мерсисайдцы" одержали волевую победу 3:1. Еще две встречи выявили победителя после серии пенальти: в Кубке Лиги и Суперкубка Англии верх взяли "канониры".

Последние пять матчей между "Арсеналом" и "Ливерпулем"

01.10.2020. "Ливерпуль" - "Арсенал" 0:0 (4: 5 после пенальти) (Кубок Лиги)

28.09.2020. "Ливерпуль" - "Арсенал" 4:5 (АПЛ)

29.08.2020. "Арсенал" - "Ливерпуль" 1:1 (5:4 после пенальти) (Суперкубок Англии)

15.07.2020. "Арсенал" - "Ливерпуль" 2:1

30.10.2019. "Ливерпуль" - "Арсенал" 5:5 (5:4 после пенальти) (Кубок Лиги)

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Ливерпуль" - "Арсенал" от UA-Football

Любимой серии пенальти (как мы можем увидеть в последних поединках) не будет по окончании встречи, однако бой двух равноценно настроенных команд - обязательно. Коллективы имеют хорошую атаку, и не безгрешны в обороне, поэтому оба смогут отличиться в матче. Однако "Арсенал" будет играть без Сака, а Пепе - неравноценная замена ему. А вот "мерсисайдцы" более-менее приспособились к игре без своих лидеров, и в этом матче они еще раз это докажут.

Прогноз на матч: победа "Ливерпуля" 1:2.