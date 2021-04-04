Ман Юнайтед - Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.04.2021

Английская Премьер Лига, 30-й тур

4 апреля, 21:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая трансляция: Setanta Sports

Команды подошли к финальному отрезку чемпионата Англии. Однако в обеих разные задачи: "Манчестер Юнайтед" если не пытается уже ухватиться за чемпионство, то хотя бы стремится улучшить свои условия в топ-4, а "Брайтону" нужно как можно выше подняться в турнирной таблице. Главная цель одна: победа, и оба коллектива будут за нее бороться.

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"Манчестер Юнайтед"

"Мы не претенденты на титул", - не устает повторять Оле Гуннар Сульшер. И действительно, перед сезоном никто о чемпионстве в АПЛ для "манкунианцев" и не говорил. Однако! Команда после неудачного старта начала стремительно набирать очки, а их беспроигрышная выездная серия в чемпионате продолжается еще с прошлого сезона. Сейчас норвежский наставник немного изменил тактику, которая акцентируется на построении атаки через пас. Пока не все получается, и это еще и способствует уменьшению количества голов, как и от "красных дьяволов", так и от их соперников.

"МЮ" пробился в четвертьфинал Лиги Европы, и получил достаточно комфортного соперника - "Гранаду". Теперь главная задача для Сульшера настроить команду на следующие поединки против "Брайтона" и испанцев, где "манкунианцы" будут лидерами. Психология здесь сыграет важную роль, а хорошие результаты очень нужны "Манчестер Юнайтед".

Кадры хозяев

Гринвуд и Рашфорд заблаговременно вернулись из расположения молодежной и национальной сборной Англии соответственно из-за повреждений, и их участие находится под вопросом. Также неизвестно сыграют ли Мата и Линделоф. Последний провел два матча в составе сборной Швеции против Грузии и Косово, но с Эстонией встречу пропустил. Точно не будут доступны против "чаек" Джонс и Марсьяль. Француз травмировал колено в расположении своей сборной в поединке против Казахстана.

"Брайтон"

После шестиматчевой безвыигрышной серии подопечные Грэма Поттера добыли две подряд победы: против "Саутгемптона" и "Ньюкасла". Стоит отметить, что против "сорок" "Брайтон" тотально доминировал, о чем и свидетельствует счет - 3:0. Игроки почувствовали, что "пахнет жареным", когда "Фулхэм" поджимал из зоны вылета, поэтому наконец собрались силами и продемонстрировали то, что действительно умеют. Вообще странными были неудачные результаты, учитывая класс игроков, который дотягивает на середняка АПЛ.

Кадры гостей

Марч, Андоне, Вебстер и Лемпти точно не сыграют. Коннолли под вопросом. Последний получил травму в сборной Ирландии во время мартовских матчей отбора на ЧМ-2022. Отметим, что встреча против "Манчестер Юнайтед" станет особенной для Дэнни Уэлбека, ведь он сыграет на "Олд Траффорд", на котором провел пять сезонов в футболке "красных дьяволов".

Последние матчи "Манчестер Юнайтед" и "Брайтона"

Последние пять матчей хозяев

21.03.2021. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 3:1 (Кубок Англии)

18.03.2021. "Милан" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (ЛЕ)

14.03.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 1:0 (АПЛ)

11.03.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Милан" 1:1 (ЛЕ)

07.03.2021. "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (АПЛ)

Последние пять матчей гостей

20.03.2021. "Брайтон" - "Ньюкасл" 3:0 (АПЛ)

14.03.2021. "Саутгемптон" - "Брайтон" 1:2 (АПЛ)

16.02.2021. "Брайтон" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)

27.02.2021. "Вест Бромвич" - "Брайтон" 1:0 (АПЛ)

22.02.2021. "Брайтон" - "Кристал Пэлас" 1:2 (АПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 2 "Манчестер Юнайтед" 29 16 9 4 56-32 +24 57 16 "Брайтон" 29 7 11 11 32-36 -4 32

Личные встречи между "Манчестер Юнайтед" и "Брайтоном"

30.09.2020. "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" 0:3 (Кубок Лиги)

26.09.2020. "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" 2:3 (АПЛ)

30.06.2020. "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" 0:3 (АПЛ)

10.11.2019. "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 3:1 (АПЛ)

19.01.2019. "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 2:1 (АПЛ)

3️⃣ goals ⚽

3️⃣ points ✅



A productive afternoon in M16 last time Brighton came to Old Trafford!#MUFC #MUNBHA pic.twitter.com/98kMit3ZjD — Manchester United (@ManUtd) April 3, 2021

Цифры и факты

В "манкунианцев" вторая лучшая атака в чемпионате - 56 забитых голов. Только в "Манчестер Сити" больше - 66.

За 14 матчей дома "красные дьяволы" набрали 24 очка, в то время как "Брайтон" в гостях за этот же отрезок поединков - 19 пунктов.

"Манчестер Юнайтед" четыре раза в этом веке принимал "чаек" на "Олд Траффорд", и во всех матчах побеждал, забивая минимум дважды.

В последних семи встречах "манкунианцев" с восьми прошел Тотал меньше 2,5.

В также последних семи матчах "Брайтона" из восьми в гостях не было забито больше двух мячей.

Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон"

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" от UA-Football

Очередное испытание одним из аутсайдеров для Сульшера. В этом году "Шеффилд" уже ошарашил "Олд Траффорд", победив со счетом 1:2. Теперь же этого не повторится. Должна быть сухая игра с малым количеством голов, несмотря на большую результативность команд в личных встречах. Много стоит на кону.

Прогноз на поединок: Победа "Манчестер Юнайтед" 2:0.