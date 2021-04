Ман Юнайтед - Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.04.2021

Английская Премьер Лига, 30-й тур

4 апреля, 21:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Майк Дин

Прямая трансляция: Setanta Sports

Команды подошли к финальному отрезку чемпионата Англии. Однако в обеих разные задачи: "Манчестер Юнайтед" если не пытается уже ухватиться за чемпионство, то хотя бы стремится улучшить свои условия в топ-4, а "Брайтону" нужно как можно выше подняться в турнирной таблице. Главная цель одна: победа, и оба коллектива будут за нее бороться.

"Мы не претенденты на титул", - не устает повторять Оле Гуннар Сульшер. И действительно, перед сезоном никто о чемпионстве в АПЛ для "манкунианцев" и не говорил. Однако! Команда после неудачного старта начала стремительно набирать очки, а их беспроигрышная выездная серия в чемпионате продолжается еще с прошлого сезона. Сейчас норвежский наставник немного изменил тактику, которая акцентируется на построении атаки через пас. Пока не все получается, и это еще и способствует уменьшению количества голов, как и от "красных дьяволов", так и от их соперников.

"МЮ" пробился в четвертьфинал Лиги Европы, и получил достаточно комфортного соперника - "Гранаду". Теперь главная задача для Сульшера настроить команду на следующие поединки против "Брайтона" и испанцев, где "манкунианцы" будут лидерами. Психология здесь сыграет важную роль, а хорошие результаты очень нужны "Манчестер Юнайтед".

Гринвуд и Рашфорд заблаговременно вернулись из расположения молодежной и национальной сборной Англии соответственно из-за повреждений, и их участие находится под вопросом. Также неизвестно сыграют ли Мата и Линделоф. Последний провел два матча в составе сборной Швеции против Грузии и Косово, но с Эстонией встречу пропустил. Точно не будут доступны против "чаек" Джонс и Марсьяль. Француз травмировал колено в расположении своей сборной в поединке против Казахстана.

После шестиматчевой безвыигрышной серии подопечные Грэма Поттера добыли две подряд победы: против "Саутгемптона" и "Ньюкасла". Стоит отметить, что против "сорок" "Брайтон" тотально доминировал, о чем и свидетельствует счет - 3:0. Игроки почувствовали, что "пахнет жареным", когда "Фулхэм" поджимал из зоны вылета, поэтому наконец собрались силами и продемонстрировали то, что действительно умеют. Вообще странными были неудачные результаты, учитывая класс игроков, который дотягивает на середняка АПЛ.

Марч, Андоне, Вебстер и Лемпти точно не сыграют. Коннолли под вопросом. Последний получил травму в сборной Ирландии во время мартовских матчей отбора на ЧМ-2022. Отметим, что встреча против "Манчестер Юнайтед" станет особенной для Дэнни Уэлбека, ведь он сыграет на "Олд Траффорд", на котором провел пять сезонов в футболке "красных дьяволов".

