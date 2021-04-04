Эвертон - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.04.21

Английская Премьер-лига, 30-й тур

05 апреля 2021. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 20:00 “Кристал Пэлас” Лондон

Телетрансляция – Setanta Sports

Карло Анчелотти призывает свою команду “быть смелой”. “Эвертон” проиграл два последних матча в АПЛ и вылетел из Кубка Англии. Квалификация в еврокубки под вопросом. Тем не менее Карлетто надеется, что в матче с “Кристал Пэлас” его команда сможет преломить негативные тенденции.

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Эвертон

“Гудисон Парк” останется в прошлом – “Эвертон” получил одобрение городских властей на строительство нового стадиона. 129-летняя арена в ответ мстит “Эвертону”. На домашнем стадионе “ириски” набрали в этом сезоне лишь 17 очков из 42 возможных. “Эвертон” выиграл всего один из семи последних домашних матчей, пять из них проиграв. И это не были поединки с лидерами. На “Гудисон Парк” три очка брали “Ньюкасл”, “Фулхэм” и “Бернли”. “Кристал Пэлас” тоже можно отнести к закрытым командам, с которыми у “ирисок” случаются проблемы. Их должен помочь решить Хамес Родригес – колумбиец готов вернуться на поле после месячного отсутствия. Вне игры остаются Пикфорд, Дукуре, Бернард и Дельф.

Кристал Пэлас

Рой Ходжсон вероятно покинет “Кристал Пэлас” летом, но тренерская неопределенность не мешает клубу из юга Лондона добиваться стабильных результатов и занимать комфортное 12 место в чемпионате. “Кристал Пэлас” проиграл всего лишь один матч АПЛ из последних пяти. В прошлом туре команда Ходжсона огорчила “Вест Бромвич” (1:0).

Статистика команд

“Кристал Пэлас” не пропустил ни одного гола в трех из четырех последних матчей АПЛ, но был разбит “Тоттенхэмом” в предпоследнем туре (1:4). В последний раз без пропущенных голов на выезде “Пэлас” сыграл против “Арсенала” 14 января.

Если “Эвертон” проигрывает, то пропускает два гола – так было в последних шести поражениях.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 31 23 5 3 66-21 +45 74 2 "Манчестер Юнайтед" 30 17 9 4 58-33 +25 60 3 "Лестер Сити" 30 17 5 8 53-34 +19 56 4 "Челси" 30 14 9 7 46-30 +16 51 5 "Тоттенхэм" 30 14 7 9 51-32 +19 49 6 "Ливерпуль" 30 14 7 9 51-36 +15 49 7 "Вест Хэм Юнайтед" 29 14 7 8 45-35 +10 49 8 "Эвертон" 28 14 4 10 40-37 +3 46 9 "Астон Вилла" 29 13 5 11 42-31 +11 44 10 "Арсенал" 30 12 6 12 40-35 +5 42 11 "Лидс Юнайтед" 30 13 3 14 47-48 -1 42 12 "Кристал Пэлас" 29 10 7 12 31-47 -16 37 13 "Саутгемптон" 30 10 6 14 39-53 -14 36 14 "Вулверхэмптон" 29 9 8 12 28-38 -10 35 15 "Бернли" 30 8 9 13 24-40 -16 33 16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 30 7 11 12 33-38 -5 32 17 "Ньюкасл" 30 7 8 15 30-50 -20 29 18 "Фулхэм" 31 5 11 15 24-41 -17 26 19 "Вест Бромвич Альбион" 30 4 9 17 25-59 -34 21 20 "Шеффилд Юнайтед" 30 4 2 24 17-52 -35 14

Личные встречи

В первом круге на “Селхерст Парке” команда Анчелотти выиграла 2:1. Всего “Эвертон” не проигрывает “Кристал Пэлас” уже 12 матчей подряд (шесть побед, шесть ничьих). Общая статистка в рамках АПЛ также в пользу “Эвертона”: 11 побед, семь ничьих, пять поражений.

Ориентировочные составы

“Эвертон”: Ульсен – Холгейт, Мина, Кин, Динь – Дэвис, Аллан, Гомеш – Хамес – Ришарлисон, Кэлверт-Льюин

“Кристал Пэлас”: Гуаита – ван Анхолт, Кэхилл, Куяте, Уорд – Эзе, Ридевалд, Миливоевич, Таунсенд – Заа, Бентеке

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Эвертон – Кристал Пэлас от UA-Football

Вероятнее всего “Эвертон” прервет свою серию из поражений, но три очка команда Карло Анчелотти не наберет – домашняя форма “Эвертона” в играх против середняков не внушает оптимизма. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.