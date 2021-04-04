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Эвертон - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.04.21
Эвертон – Кристал Пэлас: Прогноз и анонс матча ⋉ 5 апреля 2021 ⋊ АПЛ онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 30-й тур
05 апреля 2021. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” 20:00 “Кристал Пэлас” Лондон
Телетрансляция – Setanta Sports
Карло Анчелотти призывает свою команду “быть смелой”. “Эвертон” проиграл два последних матча в АПЛ и вылетел из Кубка Англии. Квалификация в еврокубки под вопросом. Тем не менее Карлетто надеется, что в матче с “Кристал Пэлас” его команда сможет преломить негативные тенденции.
Эвертон
“Гудисон Парк” останется в прошлом – “Эвертон” получил одобрение городских властей на строительство нового стадиона. 129-летняя арена в ответ мстит “Эвертону”. На домашнем стадионе “ириски” набрали в этом сезоне лишь 17 очков из 42 возможных. “Эвертон” выиграл всего один из семи последних домашних матчей, пять из них проиграв. И это не были поединки с лидерами. На “Гудисон Парк” три очка брали “Ньюкасл”, “Фулхэм” и “Бернли”. “Кристал Пэлас” тоже можно отнести к закрытым командам, с которыми у “ирисок” случаются проблемы. Их должен помочь решить Хамес Родригес – колумбиец готов вернуться на поле после месячного отсутствия. Вне игры остаются Пикфорд, Дукуре, Бернард и Дельф.
Кристал Пэлас
Рой Ходжсон вероятно покинет “Кристал Пэлас” летом, но тренерская неопределенность не мешает клубу из юга Лондона добиваться стабильных результатов и занимать комфортное 12 место в чемпионате. “Кристал Пэлас” проиграл всего лишь один матч АПЛ из последних пяти. В прошлом туре команда Ходжсона огорчила “Вест Бромвич” (1:0).
Статистика команд
“Кристал Пэлас” не пропустил ни одного гола в трех из четырех последних матчей АПЛ, но был разбит “Тоттенхэмом” в предпоследнем туре (1:4). В последний раз без пропущенных голов на выезде “Пэлас” сыграл против “Арсенала” 14 января.
Если “Эвертон” проигрывает, то пропускает два гола – так было в последних шести поражениях.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|31
|23
|5
|3
|66-21
|+45
|74
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|30
|17
|9
|4
|58-33
|+25
|60
|3
|"Лестер Сити"
|30
|17
|5
|8
|53-34
|+19
|56
|4
|"Челси"
|30
|14
|9
|7
|46-30
|+16
|51
|5
|"Тоттенхэм"
|30
|14
|7
|9
|51-32
|+19
|49
|6
|"Ливерпуль"
|30
|14
|7
|9
|51-36
|+15
|49
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|29
|14
|7
|8
|45-35
|+10
|49
|8
|"Эвертон"
|28
|14
|4
|10
|40-37
|+3
|46
|9
|"Астон Вилла"
|29
|13
|5
|11
|42-31
|+11
|44
|10
|"Арсенал"
|30
|12
|6
|12
|40-35
|+5
|42
|11
|"Лидс Юнайтед"
|30
|13
|3
|14
|47-48
|-1
|42
|12
|"Кристал Пэлас"
|29
|10
|7
|12
|31-47
|-16
|37
|13
|"Саутгемптон"
|30
|10
|6
|14
|39-53
|-14
|36
|14
|"Вулверхэмптон"
|29
|9
|8
|12
|28-38
|-10
|35
|15
|"Бернли"
|30
|8
|9
|13
|24-40
|-16
|33
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|30
|7
|11
|12
|33-38
|-5
|32
|17
|"Ньюкасл"
|30
|7
|8
|15
|30-50
|-20
|29
|18
|"Фулхэм"
|31
|5
|11
|15
|24-41
|-17
|26
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|30
|4
|9
|17
|25-59
|-34
|21
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|30
|4
|2
|24
|17-52
|-35
|14
Личные встречи
В первом круге на “Селхерст Парке” команда Анчелотти выиграла 2:1. Всего “Эвертон” не проигрывает “Кристал Пэлас” уже 12 матчей подряд (шесть побед, шесть ничьих). Общая статистка в рамках АПЛ также в пользу “Эвертона”: 11 побед, семь ничьих, пять поражений.
Ориентировочные составы
“Эвертон”: Ульсен – Холгейт, Мина, Кин, Динь – Дэвис, Аллан, Гомеш – Хамес – Ришарлисон, Кэлверт-Льюин
“Кристал Пэлас”: Гуаита – ван Анхолт, Кэхилл, Куяте, Уорд – Эзе, Ридевалд, Миливоевич, Таунсенд – Заа, Бентеке
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Эвертон – Кристал Пэлас от UA-Football
Вероятнее всего “Эвертон” прервет свою серию из поражений, но три очка команда Карло Анчелотти не наберет – домашняя форма “Эвертона” в играх против середняков не внушает оптимизма. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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