Вулверхэмптон - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.04.2021

Английская Премьер Лига, 30-й тур

5 апреля, 22:15. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Крепкие и боевитые команды встречаются в личном противостоянии. После повышения "Вулверхэмптона" в классе этот коллектив всегда опасаются, однако в текущем сезоне результаты не слишком удачные у подопечных Нуну Эшпириту Санту. А вот Дэвид Мойес создал в Лондоне мощную команду, которая сейчас наводит страх на всех оппонентов. У кого же потенциал выльется в результат?

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"Вулверхэмптон"

Уже полтора месяца "Вулвз" не знает вкуса победы. После шести очков в матчах против "Лидса" и "Саутгемптона" подопечные Санту дважды сыграли вничью и столько же раз проиграли. Сейчас команда находится на 14-м месте, и к зоне вылета ей гораздо ближе, чем к еврокубкам: девять очков против 14. Главной проблемой является отсутствие завершения на острие атаки. То, что лучшие бомбардиры команды хавбек Невиш и вингер Нету о многом говорит.

Кадры хозяев

Отсутствие центрального нападающего Рауля Хименеса, который получил тяжелую травму головы еще в ноябре прошлого года, заставляет постоянно что-то придумывать португальского тренера. Виллиан Хосе и Фабио Силва не могут заменить его. До сих пор неизвестно когда мексиканец сможет вернуться на поле. Также не помощник "Вулверхэмптону" защитник Марсаль. Даниэль Поденсе только начал тренироваться после выхода из лазарета, а Жоау Моутинью туда попал после игр за сборную Португалии. Вряд ли они появятся сегодня в старте. А вот Руй Патрисиу уже оправился от травмы и сможет помочь команде

"Вест Хэм"

Команда Дэвида Мойеса выдала очень неплохой отрезок, который помог "молотобойцам" подняться к лидерам турнирной таблицы. Теперь же главная задача лондонцев воздержаться там и по возможности побороться за топ-4. Такой потенциал у "Вест Хэма" точно есть, поэтому стоит от них ожидать ожесточенной борьбы за места в зоне ЛЧ в финальном отрезке сезона. Лингард же еще не все доказал боссам "МЮ".

Кадры гостей

Андрей Ярмоленко сих пор не восстановился от повреждения . Он попал в лазарет еще в поединке 9 февраля против "МЮ". Также не сыграют Рэндолф и Огбонна. Под вопросом участие в поединке Масуаку и Форнальса, которые только восстановились.

Последние матчи "Вулверхэмптона" и "Вест Хэма"

Последние пять матчей хозяев

15.03.2021. "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ)

- "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ) 06.03.2021. "Астон Вилла" - "Вулверхэмптон" 0:0 (АПЛ)

0:0 (АПЛ) 02.03.2021. "Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон" 4:1 (АПЛ)

4:1 (АПЛ) 27.02.2021. "Ньюкасл" - "Вулверхэмптон" 1: 1 (АПЛ)

1: 1 (АПЛ) 19.02.2021. "Вулверхэмптон" - "Лидс" 1:0 (АПЛ)

Последние пять матчей гостей

21.03.2021. "Вест Хэм" - "Арсенал" 3:3 (АПЛ)

- "Арсенал" 3:3 (АПЛ) 14.03.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 1:0 (АПЛ)

1:0 (АПЛ) 08.03.2021. "Вест Хэм" - "Лидс" 2:0 (АПЛ)

- "Лидс" 2:0 (АПЛ) 27.02.2021. "Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 2:1 (АПЛ)

2:1 (АПЛ) 21.02.2021. "Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 2:1 (АПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 7 "Вест Хэм" 29 14 7 8 45-35 +10 49 14 "Вулверхэмптон" 29 9 8 12 28-38 -10 35

Личные встречи между "Вулверхэмптоном" и "Вест Хэмом"

С момента создания АПЛ (1992-й год) команды играли между собой в чемпионате всего девять раз. За победами ведет "вулвз" 5:3 и еще в одном матче коллективы не выявили сильнейшего. В первом круге встреча между ними завершилась разгромом со стороны лондонцев 4:0.

Последние пять матчей между командами

27.09.2020. "Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 4:0

20.06.2020. "Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 0:2

04.12.2019. "Вулверхэмптон" - "Вест Хэм" 2:0

29.01.2019. "Вулверхэмптон" - "Вест Хэм" 3:0

01.09.2018. "Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" 0:1

Цифры и факты

В последних семи матчах между командами хотя бы один коллектив не забивал.

За 14 домашних поединков АПЛ в этом сезоне "Вулверхэмптон" забил и пропустил по 15 голов, набрав 19 очков.

Если не учитывать первый тур (поражение от "Ньюкасла"), то "молотобойцы" проигрывали в этом сезоне АПЛ лишь командам Большой шестерки.

По набранным очкам в последних пяти играх чемпионата "Вулвз" занимает 16 место.

Ставки и коэффициенты на матч "Вулверхэмптон" - "Вест Хэм"

Прогноз на матч "Вулверхэмптон" - "Вест Хэм"

"Молотобойцы" уже два месяца не побеждают в гостях, за это же время "Вулвз" дома одолел "Лидс" и "Лестер". Игра подопечных Санту абсолютно непредсказуема, поэтому тактику Мойесу очень трудно будет угадать, что именно приготовил для него португальский наставник. Результатом этого факта станет то, что в поединке будут господствовать осторожность и малое количество голов. "Вест Хэм" в случае победы снова вернется в топ-4. Такую возможность с не очень мощным сейчас "Вулверхэмптоном" не нужно терять.

Прогноз на матч: победа гостей 0:1.