Ливерпуль - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 10.04.21

Английская Премьер-лига, 31-й тур

10 апреля 2021. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 17:00 “Астон Вилла” Бирмингем

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

После уверенной победы над “Арсеналом” в последнем туре АПЛ (3:0) “Ливерпуль”, полный оптимизма, отправился на первый четвертьфинальный матч с “Реалом”. Мадрид спустил “красных” с небес на землю. “Ливерпуль” очень плохо смотрелся в игре с “Реалом” и сохранил минимальные шансы на полуфинал только благодаря голу Салаха (1:3). Между двумя матчами с “бланкос” команде Юргена Клоппа предстоит сыграть с “Астон Виллой”, которая в первом круге нанесла “красным” историческое поражение (2:7).

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Ливерпуль

Когда-нибудь эта серия должна подойти к концу. “Ливерпуль” уже не выигрывает на “Энфилде” в АПЛ в восьми матчах подряд. Сначала были ничьи с “Вест Бромвичем” (1:1) и “Манчестер Юнайтед” (0:0). Затем шесть подряд поражений. В этих восьми матчах – всего два забитых гола. Пожалуй, чтобы оставить в прошлом эту серию, о ней лучше вообще не думать. Так говорит и Юрген Клопп. “Все эти матчи были разными. Мы должны думать только о следующей игре. Она будет непростая, поскольку “Вилла” – сильный оппонент”, – сказал тренер “Ливерпуля”. Не должны “красные” и думать о втором матче с “Реалом”. Пробиться в топ-4 АПЛ остается первостепенной задачей.

Против “Виллы” не сыграют Гомес, Хендерсон, Матип, ван Дейк и Ориги.

Астон Вилла

Руководство “Астон Виллы” не ошиблось, решив не увольнять главного тренера Дина Смита после первого сезона в АПЛ, когда команда только в последнем туре избежала вылета. В кампании 2020/21 “Вилла” стала крепким середняком с еврокубковыми амбициями. Однако стабильности бирмингемскому клубу пока не хватает. Достаточно только посмотреть на результаты последних девяти матчах в АПЛ: три победы, три ничьи, три поражения.

На матч с “Ливерпулем” “Вилла” отправится без своего лидера и одного из самых креативных футболистов АПЛ Джека Грилиша.

Статистика команд

Без Грилиша “Астон Вилла” провела три выездных матча и забила в них всего два гола, хотя в соперниках у команды Дина Смита были “Лидс”, “Шеффилд Юнайтед” и “Ньюкасл”. Однако есть и за что похвалить “Виллу”. Бирмингемцы пропустили 31 гол в 29 матчах, 14 поединков сыграв на ноль. Только у “Манчестер Сити” и “Челси” лучше показатели в обороне. Примечательно, что восемь из 14 клиншитов “Виллы” состоялись в выездных матчах. Это важное обстоятельство, учитывая, что “Ливерпуль” не забивал в трех последних домашних турах.

Личные встречи

В первом круге была знаменитая победа “Астон Виллы” со счетом 7:2. Как принято вспоминать, “Ливерпуль” тогда еще играл с Вирджилом ван Дейком. В последний раз команда с Уэст-Мидлендс дважды в сезоне побеждала “Ливерпуль” еще в кампании 1992/93.

“Ливерпуль” поквитался за разгромное поражение, переиграв “Астон Виллу” в январе в Кубке Англии со счетом 4:1. Однако в той игре бирмингемцы играли молодежным составом.

Общие показатели команд в АПЛ в пользу “Ливерпуля”: 28 побед, 10 ничьих, 13 поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 31 23 5 3 66-21 +45 74 2 "Манчестер Юнайтед" 30 17 9 4 58-33 +25 60 3 "Лестер Сити" 30 17 5 8 53-34 +19 56 4 "Вест Хэм Юнайтед" 30 15 7 8 48-37 +11 52 5 "Челси" 30 14 9 7 46-30 +16 51 6 "Тоттенхэм" 30 14 7 9 51-32 +19 49 7 "Ливерпуль" 30 14 7 9 51-36 +15 49 8 "Эвертон" 29 14 5 10 41-38 +3 47 9 "Астон Вилла" 29 13 5 11 42-31 +11 44 10 "Арсенал" 30 12 6 12 40-35 +5 42 11 "Лидс Юнайтед" 30 13 3 14 47-48 -1 42 12 "Кристал Пэлас" 30 10 8 12 32-48 -16 38 13 "Саутгемптон" 30 10 6 14 39-53 -14 36 14 "Вулверхэмптон" 30 9 8 13 30-41 -11 35 15 "Бернли" 30 8 9 13 24-40 -16 33 16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 30 7 11 12 33-38 -5 32 17 "Ньюкасл" 30 7 8 15 30-50 -20 29 18 "Фулхэм" 31 5 11 15 24-41 -17 26 19 "Вест Бромвич Альбион" 30 4 9 17 25-59 -34 21 20 "Шеффилд Юнайтед" 30 4 2 24 17-52 -35 14

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Роберстон – Тьягу, Фабиньо, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

“Астон Вилла”: Мартинес – Таргетт, Мингз, Конса, Кэш – Макгинн, Дуглас Луис – Трезеге, Сансон, Траоре – Уоткинс

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Астон Вилла от UA-Football

Интересно, что более вероятной считается ставка “обе забьют – да” (1.74), чем “обе забьют – нет” (2.04). В шести последних турах “Ливерпуль” или сам не забивал, или не давал забивать сопернику. Только в двух из девяти последних матчей “Виллы” забивали обе команды. Гостям будет сложно без Грилиша, а “красные” стремятся оставить неудачу в Мадриде позади. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.