Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 10.04.21
Ливерпуль – Астон Вилла: Прогноз и анонс матча ⋉ 10 апреля 2021 ⋊ АПЛ онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 31-й тур
10 апреля 2021. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 17:00 “Астон Вилла” Бирмингем
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
После уверенной победы над “Арсеналом” в последнем туре АПЛ (3:0) “Ливерпуль”, полный оптимизма, отправился на первый четвертьфинальный матч с “Реалом”. Мадрид спустил “красных” с небес на землю. “Ливерпуль” очень плохо смотрелся в игре с “Реалом” и сохранил минимальные шансы на полуфинал только благодаря голу Салаха (1:3). Между двумя матчами с “бланкос” команде Юргена Клоппа предстоит сыграть с “Астон Виллой”, которая в первом круге нанесла “красным” историческое поражение (2:7).
Ливерпуль
Когда-нибудь эта серия должна подойти к концу. “Ливерпуль” уже не выигрывает на “Энфилде” в АПЛ в восьми матчах подряд. Сначала были ничьи с “Вест Бромвичем” (1:1) и “Манчестер Юнайтед” (0:0). Затем шесть подряд поражений. В этих восьми матчах – всего два забитых гола. Пожалуй, чтобы оставить в прошлом эту серию, о ней лучше вообще не думать. Так говорит и Юрген Клопп. “Все эти матчи были разными. Мы должны думать только о следующей игре. Она будет непростая, поскольку “Вилла” – сильный оппонент”, – сказал тренер “Ливерпуля”. Не должны “красные” и думать о втором матче с “Реалом”. Пробиться в топ-4 АПЛ остается первостепенной задачей.
Против “Виллы” не сыграют Гомес, Хендерсон, Матип, ван Дейк и Ориги.
Астон Вилла
Руководство “Астон Виллы” не ошиблось, решив не увольнять главного тренера Дина Смита после первого сезона в АПЛ, когда команда только в последнем туре избежала вылета. В кампании 2020/21 “Вилла” стала крепким середняком с еврокубковыми амбициями. Однако стабильности бирмингемскому клубу пока не хватает. Достаточно только посмотреть на результаты последних девяти матчах в АПЛ: три победы, три ничьи, три поражения.
На матч с “Ливерпулем” “Вилла” отправится без своего лидера и одного из самых креативных футболистов АПЛ Джека Грилиша.
Статистика команд
Без Грилиша “Астон Вилла” провела три выездных матча и забила в них всего два гола, хотя в соперниках у команды Дина Смита были “Лидс”, “Шеффилд Юнайтед” и “Ньюкасл”. Однако есть и за что похвалить “Виллу”. Бирмингемцы пропустили 31 гол в 29 матчах, 14 поединков сыграв на ноль. Только у “Манчестер Сити” и “Челси” лучше показатели в обороне. Примечательно, что восемь из 14 клиншитов “Виллы” состоялись в выездных матчах. Это важное обстоятельство, учитывая, что “Ливерпуль” не забивал в трех последних домашних турах.
Личные встречи
В первом круге была знаменитая победа “Астон Виллы” со счетом 7:2. Как принято вспоминать, “Ливерпуль” тогда еще играл с Вирджилом ван Дейком. В последний раз команда с Уэст-Мидлендс дважды в сезоне побеждала “Ливерпуль” еще в кампании 1992/93.
“Ливерпуль” поквитался за разгромное поражение, переиграв “Астон Виллу” в январе в Кубке Англии со счетом 4:1. Однако в той игре бирмингемцы играли молодежным составом.
Общие показатели команд в АПЛ в пользу “Ливерпуля”: 28 побед, 10 ничьих, 13 поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|31
|23
|5
|3
|66-21
|+45
|74
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|30
|17
|9
|4
|58-33
|+25
|60
|3
|"Лестер Сити"
|30
|17
|5
|8
|53-34
|+19
|56
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|30
|15
|7
|8
|48-37
|+11
|52
|5
|"Челси"
|30
|14
|9
|7
|46-30
|+16
|51
|6
|"Тоттенхэм"
|30
|14
|7
|9
|51-32
|+19
|49
|7
|"Ливерпуль"
|30
|14
|7
|9
|51-36
|+15
|49
|8
|"Эвертон"
|29
|14
|5
|10
|41-38
|+3
|47
|9
|"Астон Вилла"
|29
|13
|5
|11
|42-31
|+11
|44
|10
|"Арсенал"
|30
|12
|6
|12
|40-35
|+5
|42
|11
|"Лидс Юнайтед"
|30
|13
|3
|14
|47-48
|-1
|42
|12
|"Кристал Пэлас"
|30
|10
|8
|12
|32-48
|-16
|38
|13
|"Саутгемптон"
|30
|10
|6
|14
|39-53
|-14
|36
|14
|"Вулверхэмптон"
|30
|9
|8
|13
|30-41
|-11
|35
|15
|"Бернли"
|30
|8
|9
|13
|24-40
|-16
|33
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|30
|7
|11
|12
|33-38
|-5
|32
|17
|"Ньюкасл"
|30
|7
|8
|15
|30-50
|-20
|29
|18
|"Фулхэм"
|31
|5
|11
|15
|24-41
|-17
|26
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|30
|4
|9
|17
|25-59
|-34
|21
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|30
|4
|2
|24
|17-52
|-35
|14
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Роберстон – Тьягу, Фабиньо, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане
“Астон Вилла”: Мартинес – Таргетт, Мингз, Конса, Кэш – Макгинн, Дуглас Луис – Трезеге, Сансон, Траоре – Уоткинс
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ливерпуль – Астон Вилла от UA-Football
Интересно, что более вероятной считается ставка “обе забьют – да” (1.74), чем “обе забьют – нет” (2.04). В шести последних турах “Ливерпуль” или сам не забивал, или не давал забивать сопернику. Только в двух из девяти последних матчей “Виллы” забивали обе команды. Гостям будет сложно без Грилиша, а “красные” стремятся оставить неудачу в Мадриде позади. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Коломойский и братья Суркисы посетили матч молодежного первенства Динамо – Днепр-1
- Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО
- Рейтинг клубов УЕФА. Динамо (Загреб) не приближается к Динамо киевскому
- Вулверхэмптон - Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 05.04.2021
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО