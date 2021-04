Тайм-аут между битвами с драконом. Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.04.2021

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

10 апреля. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Челси" трудится сразу на нескольких фронтах: команда Тухеля ведет ожесточенную борьбу за четвертую строчку в таблице первенства, сыграет в полуфинале Кубка лиги с "Манчестер Сити" и близка к тому, чтобы выйти в ½ Лиги чемпионов. Матч АПЛ с "Кристал Пэлас" как раз припал между встречами с "Порту" в четвертьфинале главного клубного европейского турнира.

Команда Роя Ходжсона спокойно доигрывает сезон – в кампании-2020/21 у "орлов" остались только матчи чемпионата Англии, из локальных кубков коллектив вылетел. "Кристал Пэлас" пребывает на 12-й позиции в зачетном рейтинге и не претендует на вылет из Высшего дивизиона. Отметим, что "стекольщики" имеют дырявую оборону – так можно смело и справедливо охарактеризовать банду, которая пропустила 48 мячей в 30 поединках розыгрыша. В марте "Пэлас" удалось обыграть "ВБА" (1:0), в счастливые для себя дни забрать очки у "МЮ" (0:0) и "Эвертона" (1:1), однако со "шпорами" заработать баллы не вышло (4:1).

Матч с "Кристал Пэлас" должен окончательно доказать, что поражение "Вест Бромвичу" со счетом 2:5 – это аномалия. Данный проигрыш – это выколотая точка на достаточно качественной прямой выступлений "синих", единственная неудача Тухеля на английских полях, которая произошла из-за несобранности нескольких футболистов. Победа на первом этапе противостояния с "Порту" в данном контексте успокаивает фанатов "Челси".

Как мы отметили в начале текста, лондонцы находятся на пороге важнейших матчей сезона, от которых будут зависеть и путевка в ЛЧ на кампанию-2021/22, и потенциальный выигрыш Кубка Лиги, и продвижение в рамках Лиги чемпионов. Естественно, когда команда находится в полуфинале, или же почти туда попала, то вряд ли амбиции на этом резко дают сбой. Нет сомнений, что "Челси" хочет уже сейчас выиграть трофеи, а вот готова ли команда брать чашки после столь сумбурного сезона – это другой вопрос.

