Тайм-аут между битвами с драконом. Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.04.2021

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

10 апреля. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports

"Челси" трудится сразу на нескольких фронтах: команда Тухеля ведет ожесточенную борьбу за четвертую строчку в таблице первенства, сыграет в полуфинале Кубка лиги с "Манчестер Сити" и близка к тому, чтобы выйти в ½ Лиги чемпионов. Матч АПЛ с "Кристал Пэлас" как раз припал между встречами с "Порту" в четвертьфинале главного клубного европейского турнира.

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"Кристал Пэлас"

Команда Роя Ходжсона спокойно доигрывает сезон – в кампании-2020/21 у "орлов" остались только матчи чемпионата Англии, из локальных кубков коллектив вылетел. "Кристал Пэлас" пребывает на 12-й позиции в зачетном рейтинге и не претендует на вылет из Высшего дивизиона. Отметим, что "стекольщики" имеют дырявую оборону – так можно смело и справедливо охарактеризовать банду, которая пропустила 48 мячей в 30 поединках розыгрыша. В марте "Пэлас" удалось обыграть "ВБА" (1:0), в счастливые для себя дни забрать очки у "МЮ" (0:0) и "Эвертона" (1:1), однако со "шпорами" заработать баллы не вышло (4:1).

"Челси"

Матч с "Кристал Пэлас" должен окончательно доказать, что поражение "Вест Бромвичу" со счетом 2:5 – это аномалия. Данный проигрыш – это выколотая точка на достаточно качественной прямой выступлений "синих", единственная неудача Тухеля на английских полях, которая произошла из-за несобранности нескольких футболистов. Победа на первом этапе противостояния с "Порту" в данном контексте успокаивает фанатов "Челси".

Как мы отметили в начале текста, лондонцы находятся на пороге важнейших матчей сезона, от которых будут зависеть и путевка в ЛЧ на кампанию-2021/22, и потенциальный выигрыш Кубка Лиги, и продвижение в рамках Лиги чемпионов. Естественно, когда команда находится в полуфинале, или же почти туда попала, то вряд ли амбиции на этом резко дают сбой. Нет сомнений, что "Челси" хочет уже сейчас выиграть трофеи, а вот готова ли команда брать чашки после столь сумбурного сезона – это другой вопрос.

It's Palace next for the Blues! ???? pic.twitter.com/UiSqOg7vsH — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 9, 2021

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 5 "Челси" 30 14 9 7 46 16 51 12 "Кристал Пэлас" 30 10 8 12 32 -16 38

Личные встречи

03.10.20, "Челси" – "Кристал Пэлас" 4:0, АПЛ

07.07.20, "Кристал Пэлас" – "Челси" 2:3, АПЛ

09.11.19, "Челси" – "Кристал Пэлас" 2:0, АПЛ

30.12.18, "Кристал Пэлас" – "Челси" 0:1, АПЛ

04.11.18, "Челси" – "Кристал Пэлас" 3:1, АПЛ

Цифры и факты

– "Челси" выиграл последние 6 матчей против "Кристал Пэлас" во всех соревнованиях.

– "Челси" не проигрывает в последних 5 выездных матчах в АПЛ.

– "Кристал Пэлас" сохранил свои ворота на замке в 5 из 7 последних домашних матчей в чемпионате Англии.

Кадровая ситуация

Тухель не рассчитывает на Тьяго Силву – бразилец отбывает дисквалификацию. У Ходжсона ситуация обстоит гораздо сложнее. Права на Батшуайи принадлежат "Челси", в лазарете находятся Макартур, Сако, Томкинс и Фергюсон; не факт, что выйдут на поле Клайн и Маккарти.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Челси" от UA-Футбол

0:2. В шести последних матчах с соседями "орлы" не добыли ни одного зачетного пункта. Отступать "пенсионерам" некуда, им очень важно сохранять ритм на финишной прямой сезона.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.