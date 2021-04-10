Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайм-аут между битвами с драконом. Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.04.2021
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "орлами" и "пенсионерами" в рамках чемпионата Англии
Фото: Crystal Palace
Английская Премьер-лига. 31-й тур.
10 апреля. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Телетрансляция: Setanta Sports
"Челси" трудится сразу на нескольких фронтах: команда Тухеля ведет ожесточенную борьбу за четвертую строчку в таблице первенства, сыграет в полуфинале Кубка лиги с "Манчестер Сити" и близка к тому, чтобы выйти в ½ Лиги чемпионов. Матч АПЛ с "Кристал Пэлас" как раз припал между встречами с "Порту" в четвертьфинале главного клубного европейского турнира.
"Кристал Пэлас"
Команда Роя Ходжсона спокойно доигрывает сезон – в кампании-2020/21 у "орлов" остались только матчи чемпионата Англии, из локальных кубков коллектив вылетел. "Кристал Пэлас" пребывает на 12-й позиции в зачетном рейтинге и не претендует на вылет из Высшего дивизиона. Отметим, что "стекольщики" имеют дырявую оборону – так можно смело и справедливо охарактеризовать банду, которая пропустила 48 мячей в 30 поединках розыгрыша. В марте "Пэлас" удалось обыграть "ВБА" (1:0), в счастливые для себя дни забрать очки у "МЮ" (0:0) и "Эвертона" (1:1), однако со "шпорами" заработать баллы не вышло (4:1).
Prep for the weekend ????#CPFC | #CRYCHE pic.twitter.com/R9aSIUyaLX— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 8, 2021
"Челси"
Матч с "Кристал Пэлас" должен окончательно доказать, что поражение "Вест Бромвичу" со счетом 2:5 – это аномалия. Данный проигрыш – это выколотая точка на достаточно качественной прямой выступлений "синих", единственная неудача Тухеля на английских полях, которая произошла из-за несобранности нескольких футболистов. Победа на первом этапе противостояния с "Порту" в данном контексте успокаивает фанатов "Челси".
Как мы отметили в начале текста, лондонцы находятся на пороге важнейших матчей сезона, от которых будут зависеть и путевка в ЛЧ на кампанию-2021/22, и потенциальный выигрыш Кубка Лиги, и продвижение в рамках Лиги чемпионов. Естественно, когда команда находится в полуфинале, или же почти туда попала, то вряд ли амбиции на этом резко дают сбой. Нет сомнений, что "Челси" хочет уже сейчас выиграть трофеи, а вот готова ли команда брать чашки после столь сумбурного сезона – это другой вопрос.
It's Palace next for the Blues! ???? pic.twitter.com/UiSqOg7vsH— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 9, 2021
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|5
|"Челси"
|30
|14
|9
|7
|46
|16
|51
|12
|"Кристал Пэлас"
|30
|10
|8
|12
|32
|-16
|38
Личные встречи
03.10.20, "Челси" – "Кристал Пэлас" 4:0, АПЛ
07.07.20, "Кристал Пэлас" – "Челси" 2:3, АПЛ
09.11.19, "Челси" – "Кристал Пэлас" 2:0, АПЛ
30.12.18, "Кристал Пэлас" – "Челси" 0:1, АПЛ
04.11.18, "Челси" – "Кристал Пэлас" 3:1, АПЛ
Цифры и факты
– "Челси" выиграл последние 6 матчей против "Кристал Пэлас" во всех соревнованиях.
– "Челси" не проигрывает в последних 5 выездных матчах в АПЛ.
– "Кристал Пэлас" сохранил свои ворота на замке в 5 из 7 последних домашних матчей в чемпионате Англии.
Кадровая ситуация
Тухель не рассчитывает на Тьяго Силву – бразилец отбывает дисквалификацию. У Ходжсона ситуация обстоит гораздо сложнее. Права на Батшуайи принадлежат "Челси", в лазарете находятся Макартур, Сако, Томкинс и Фергюсон; не факт, что выйдут на поле Клайн и Маккарти.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Челси" от UA-Футбол
0:2. В шести последних матчах с соседями "орлы" не добыли ни одного зачетного пункта. Отступать "пенсионерам" некуда, им очень важно сохранять ритм на финишной прямой сезона.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- "Квартиру в Новопечерских Липках не купишь" - Денисов рассказал о премиальных в сборной Украины
- "Вот это банда была! Бомбила всех". Алиев - о выступлениях Динамо 2009 года
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
- Ливерпуль - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 10.04.21
- Она сказала да! Монфис сделал предложение Свитолиной
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
Новости по теме
- 12:44 Прогнозы на футбол С одного стадиона и сразу на другой. Челси – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 16-го тура АПЛ
- 11:01 Прогнозы на футбол Сломает ли Лэмпард бинокль Бьелсе? Челси – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ
- 16:50 Прогнозы на футбол Челси – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ