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АПЛ. Траоре забил первый гол в сезоне и принес Вулвз победу над Фулхэмом
Единственный и победный гол на 90+2 минуте
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Английская Премьер-лига. Лондон, “Крейвен Коттедж”
“Фулхэм” – “Вулверхэмптон” 0:1
Гол: Траоре 90+2
“Фулхэм”: Ареоля – Айна (Кавалейру 84), Андерсен, Конголо – Тете, Харрисон Рид (Маджа 74), Лемина, Робинсон – Лофтус-Чик (Замбо Ангисса 68), Бобби Рид – Митрович
“Вулверхэмптон”: Патрисиу – Аит-Нури, Саисс, Коуди, Семеду – Невеш, Дендокер – Траоре, Поденсе (Гиббс-Уайт 74), Нету (Моутиньо 33) – Виллиам Жозе (Фабиу Силва 78)
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