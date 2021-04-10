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Шеффилд Юнайтед - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.04.21
Шеффилд Юнайтед – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 11 апреля 2021 ⋊ АПЛ онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 31-й тур
11 апреля 2021. Шеффилд, “Брэмолл Лейн”
“Шеффилд Юнайтед” 21:00 “Арсенал” Лондон
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
По словам Микеля Артеты он ответственен за то, чтобы “Арсенал” вышел в еврокубки по итогам сезона. Пока “канониры” далеки от этой цели. Матч с “Шеффилд Юнайтед” команда Микеля Артеты начнет в качестве одиннадцатой команды Премьер-лиги, а в четверг “Арсенал” не смог переиграть на своем поле “Славию” в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы (1:1). Давление возрастает.
Шеффилд Юнайтед
Увольнения Криса Уайлдера мало что изменило. “Шеффилд” продолжает проигрывать и оставаться худшей командой чемпионата. “Клинки” занимают последнее место в турнирной таблице с 14 очками. “ШЮ” проиграл семь из восьми последних матчей, забив в них только три гола. Команде и.о. тренера Пола Хекингботтома не остается ничего, как играть за собственную гордость.
Арсенал
То, насколько безвольно “Арсенал” проиграл “Ливерпулю” (0:3) в прошлом туре Премьер-лиги удивило многих. Показатель xG в 0.3 был худшим среди всех двадцати команд в 30-м туре. Затем была не менее радостная ничья со “Славией” (1:1) в Лиге Европы. В этот раз “канониры” уже создавали моменты, но снова не выиграли, потеряв контроль над игрой в последние минуты. “Арсенал” пропустил на 90+4 и продлил серию без клиншитов уже до 14 матчей.
В игре с “Шеффилдом” Артета по-прежнему не может рассчитывать на Давида Луиса и Кирана Тирни. Под вопросом участие в матче Эдегора и Смит-Роу.
Статистика команд
В шести из семи проигрышных матчей в феврале-марте-апреле “Шеффилд” пропускал два и больше голов. Сможет ли этим воспользоваться “Арсенал”? В недавних выездных матчах с “Лестером”, “Олимпиакосом” и “Вест Хэмом” команде Артеты удавалось забивать по три мяча. Во многом игра в атаке “канониров” определяется креативными действиями Смит-Роу или Эдегора. Если они восстановятся к игре, “Арсенал” не покинет “Брэмолл Лейн” без забитых голов.
Личные встречи
В первом круге “Арсенал” выиграл со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме. За “канониров” голами отметились Сака и Пепе, у “ШЮ” забил МакГолдрик. Общая статистика в АПЛ в пользу “Арсенала”, с минимальным перевесом: три победы, четыре ничьи, два поражения.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|32
|23
|5
|4
|67-23
|+44
|74
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|30
|17
|9
|4
|58-33
|+25
|60
|3
|"Лестер Сити"
|30
|17
|5
|8
|53-34
|+19
|56
|4
|"Челси"
|31
|15
|9
|7
|50-31
|+19
|54
|5
|"Ливерпуль"
|31
|15
|7
|9
|53-37
|+16
|52
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|30
|15
|7
|8
|48-37
|+11
|52
|7
|"Тоттенхэм"
|30
|14
|7
|9
|51-32
|+19
|49
|8
|"Эвертон"
|29
|14
|5
|10
|41-38
|+3
|47
|9
|"Лидс Юнайтед"
|31
|14
|3
|14
|49-49
|0
|45
|10
|"Астон Вилла"
|30
|13
|5
|12
|43-33
|+10
|44
|11
|"Арсенал"
|30
|12
|6
|12
|40-35
|+5
|42
|12
|"Вулверхэмптон"
|31
|10
|8
|13
|31-41
|-10
|38
|13
|"Кристал Пэлас"
|31
|10
|8
|13
|33-52
|-19
|38
|14
|"Саутгемптон"
|30
|10
|6
|14
|39-53
|-14
|36
|15
|"Бернли"
|30
|8
|9
|13
|24-40
|-16
|33
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|30
|7
|11
|12
|33-38
|-5
|32
|17
|"Ньюкасл"
|30
|7
|8
|15
|30-50
|-20
|29
|18
|"Фулхэм"
|32
|5
|11
|16
|24-42
|-18
|26
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|30
|4
|9
|17
|25-59
|-34
|21
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|30
|4
|2
|24
|17-52
|-35
|14
Ориентировочные составы
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл – Иган, Ампаду, Джагелка – Стивенс, Ландстрем, Норвуд, Флек, Осборн – Макголдрик, Макберни
"Арсенал": Лено – Соареш, Габриэл, Холдинг, Бельерин – Джака, Парти – Пепе, Смит-Роу, Сака – Обамеянг
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед – Арсенал от UA-Football
1.63 на победу “Арсенала” в матче против последней команды, которая забила только 17 голов в 30 матчах и проиграла 24 раза – это удручающее. Учитывая то, как плохо “Шеффилд” идет в атаку, можно обратить внимание на ставку “обе забьют – нет” в 1.7. Вероятно, “Арсенал” вновь заставит понервничать своих болельщиков, но все же добьется победы. Прогноз – победа “Арсенала” 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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