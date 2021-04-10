Шеффилд Юнайтед - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.04.21

Английская Премьер-лига, 31-й тур

11 апреля 2021. Шеффилд, “Брэмолл Лейн”

“Шеффилд Юнайтед” 21:00 “Арсенал” Лондон

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

По словам Микеля Артеты он ответственен за то, чтобы “Арсенал” вышел в еврокубки по итогам сезона. Пока “канониры” далеки от этой цели. Матч с “Шеффилд Юнайтед” команда Микеля Артеты начнет в качестве одиннадцатой команды Премьер-лиги, а в четверг “Арсенал” не смог переиграть на своем поле “Славию” в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы (1:1). Давление возрастает.

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Шеффилд Юнайтед

Увольнения Криса Уайлдера мало что изменило. “Шеффилд” продолжает проигрывать и оставаться худшей командой чемпионата. “Клинки” занимают последнее место в турнирной таблице с 14 очками. “ШЮ” проиграл семь из восьми последних матчей, забив в них только три гола. Команде и.о. тренера Пола Хекингботтома не остается ничего, как играть за собственную гордость.

Арсенал

То, насколько безвольно “Арсенал” проиграл “Ливерпулю” (0:3) в прошлом туре Премьер-лиги удивило многих. Показатель xG в 0.3 был худшим среди всех двадцати команд в 30-м туре. Затем была не менее радостная ничья со “Славией” (1:1) в Лиге Европы. В этот раз “канониры” уже создавали моменты, но снова не выиграли, потеряв контроль над игрой в последние минуты. “Арсенал” пропустил на 90+4 и продлил серию без клиншитов уже до 14 матчей.

В игре с “Шеффилдом” Артета по-прежнему не может рассчитывать на Давида Луиса и Кирана Тирни. Под вопросом участие в матче Эдегора и Смит-Роу.

Статистика команд

В шести из семи проигрышных матчей в феврале-марте-апреле “Шеффилд” пропускал два и больше голов. Сможет ли этим воспользоваться “Арсенал”? В недавних выездных матчах с “Лестером”, “Олимпиакосом” и “Вест Хэмом” команде Артеты удавалось забивать по три мяча. Во многом игра в атаке “канониров” определяется креативными действиями Смит-Роу или Эдегора. Если они восстановятся к игре, “Арсенал” не покинет “Брэмолл Лейн” без забитых голов.

Личные встречи

В первом круге “Арсенал” выиграл со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме. За “канониров” голами отметились Сака и Пепе, у “ШЮ” забил МакГолдрик. Общая статистика в АПЛ в пользу “Арсенала”, с минимальным перевесом: три победы, четыре ничьи, два поражения.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 32 23 5 4 67-23 +44 74 2 "Манчестер Юнайтед" 30 17 9 4 58-33 +25 60 3 "Лестер Сити" 30 17 5 8 53-34 +19 56 4 "Челси" 31 15 9 7 50-31 +19 54 5 "Ливерпуль" 31 15 7 9 53-37 +16 52 6 "Вест Хэм Юнайтед" 30 15 7 8 48-37 +11 52 7 "Тоттенхэм" 30 14 7 9 51-32 +19 49 8 "Эвертон" 29 14 5 10 41-38 +3 47 9 "Лидс Юнайтед" 31 14 3 14 49-49 0 45 10 "Астон Вилла" 30 13 5 12 43-33 +10 44 11 "Арсенал" 30 12 6 12 40-35 +5 42 12 "Вулверхэмптон" 31 10 8 13 31-41 -10 38 13 "Кристал Пэлас" 31 10 8 13 33-52 -19 38 14 "Саутгемптон" 30 10 6 14 39-53 -14 36 15 "Бернли" 30 8 9 13 24-40 -16 33 16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 30 7 11 12 33-38 -5 32 17 "Ньюкасл" 30 7 8 15 30-50 -20 29 18 "Фулхэм" 32 5 11 16 24-42 -18 26 19 "Вест Бромвич Альбион" 30 4 9 17 25-59 -34 21 20 "Шеффилд Юнайтед" 30 4 2 24 17-52 -35 14

Ориентировочные составы

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл – Иган, Ампаду, Джагелка – Стивенс, Ландстрем, Норвуд, Флек, Осборн – Макголдрик, Макберни

"Арсенал": Лено – Соареш, Габриэл, Холдинг, Бельерин – Джака, Парти – Пепе, Смит-Роу, Сака – Обамеянг

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед – Арсенал от UA-Football

1.63 на победу “Арсенала” в матче против последней команды, которая забила только 17 голов в 30 матчах и проиграла 24 раза – это удручающее. Учитывая то, как плохо “Шеффилд” идет в атаку, можно обратить внимание на ставку “обе забьют – нет” в 1.7. Вероятно, “Арсенал” вновь заставит понервничать своих болельщиков, но все же добьется победы. Прогноз – победа “Арсенала” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.