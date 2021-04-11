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Вест Хэм - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.04.21
Вест Хэм – Лестер: Прогноз и анонс матча ⋉ 11 апреля 2021 ⋊ АПЛ онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 31-й тур
11 апреля 2021. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” 16:05 “Лестер”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
Если вынести за скобки “Манчестер Сити”, поединок “Вест Хэма” с “Лестером” – это встреча лучшей домашней команды АПЛ против лучшей гостевой. “Вест Хэм” и “Лестер” превосходят ожидания в этом сезоне, разбивая традиционную “первую шестерку” чемпионата Англии. Этот матч очень важен в свете борьбы за Лигу чемпионов. Разница между третьим “Лестером” и шестым “Вест Хэмом” – четыре очка. Между ними расположились “Челси” и “Ливерпуль”, уже сыгравшие свои матчи матчи 31 тура.
Вест Хэм
В позапрошлом туре “Вест Хэм” упустил победу над “Арсеналом”, выигрывая по ходу матча 3:0. Едва эта ситуация не повторилась в матче с “Вулверхэмптоном” в понедельник. “Молотобойцы” первыми забили три гола, но затем позволили дважды ответить “Вулвз”. К счастью для Дэвида Мойеса, третьего гола удалось избежать.
“Вест Хэм” будет играть против “Лестера” зная, что “Челси” и “Ливерпуль” выиграли свои матчи. Чтобы финишировать в топ-4 “Вест Хэму” нужно выигрывать во всех оставшихся турах, но сделать это будет непросто, учитывая травмы Ройса и Антонио. Также под сомнением участие в матче с “Лестером” Огбонны и Ярмоленко.
Лестер
В прошлом туре “Лестер” провел слабый против “Манчестер Сити”, практически не оказав сопротивление полурезервной команде Хосепа Гвардиолы (0:2). Это было второе поражение “Лестера” за последние пять туров. “Лисы” не могут с января выиграть в трех матчах АПЛ подряд, не хватает команде Роджерса и голов Джейми Варди (всего два мяча в последних 15 турах). Но есть и положительные новости. Против “Сити” сыграл Джеймс Мэддисон, не игравший до этого в четырех турах, и ожидается, что в матче с “Вест Хэмом” он выйдет в старте. Отсутствуют Сеюнджю, Джастин и Ундер, под вопросом Барнс.
Статистика команд
“Вест Хэм” и “Лестер” – не из тех команд, которые играют с высокой линией обороны или рискуют в прессинге, но при этом они часто выдают результативные матчи. В 17 из 30 матчах “Лестера” было забито три и больше голов, у “Вест Хэма” – 19. Главным бомбардиром “молотобойцев” остается полузащитник Томаш Соучек (девять голов), но его может обойти арендованный у “Манчестер Юнайтед” Джесси Лингард, забивший уже шесть мячей в восьми матчах Премьер-лиги.
Личные встречи
В прошлом сезоне “Лестер” выиграл оба матча (4:1, 2:1), но в первом круге кампании 2020/21 победить удалось “Вест Хэму”. В матче на “Кинг Пауэр Стэдиум” команда Мойеса забила “лисам” три безответных мяча (Антонио, Форнальс, Боуэн). Общие показатели АПЛ в пользу “Вест Хэма”: 12 побед, шесть ничьих, девять поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|32
|23
|5
|4
|67-23
|+44
|74
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|30
|17
|9
|4
|58-33
|+25
|60
|3
|"Лестер Сити"
|30
|17
|5
|8
|53-34
|+19
|56
|4
|"Челси"
|31
|15
|9
|7
|50-31
|+19
|54
|5
|"Ливерпуль"
|31
|15
|7
|9
|53-37
|+16
|52
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|30
|15
|7
|8
|48-37
|+11
|52
|7
|"Тоттенхэм"
|30
|14
|7
|9
|51-32
|+19
|49
|8
|"Эвертон"
|29
|14
|5
|10
|41-38
|+3
|47
|9
|"Лидс Юнайтед"
|31
|14
|3
|14
|49-49
|0
|45
|10
|"Астон Вилла"
|30
|13
|5
|12
|43-33
|+10
|44
|11
|"Арсенал"
|30
|12
|6
|12
|40-35
|+5
|42
|12
|"Вулверхэмптон"
|31
|10
|8
|13
|31-41
|-10
|38
|13
|"Кристал Пэлас"
|31
|10
|8
|13
|33-52
|-19
|38
|14
|"Саутгемптон"
|30
|10
|6
|14
|39-53
|-14
|36
|15
|"Бернли"
|30
|8
|9
|13
|24-40
|-16
|33
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|30
|7
|11
|12
|33-38
|-5
|32
|17
|"Ньюкасл"
|30
|7
|8
|15
|30-50
|-20
|29
|18
|"Фулхэм"
|32
|5
|11
|16
|24-42
|-18
|26
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|30
|4
|9
|17
|25-59
|-34
|21
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|30
|4
|2
|24
|17-52
|-35
|14
Ориентировочные составы
“Вест Хэм”: Фабиански – Диоп, Доусон, Крессуэлл – Цоуфал, Нобл, Соучек, Масуаку – Лингард, Форнальс – Боуэн
“Лестер”: Шмейхель – Фофана, Эванс, Амарти – Кастань, Тилеманс, Ндиди, Прат – Мэддисон – Варди, Ихеаначо
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вест Хэм – Лестер от UA-Football
Сложный для прогноза матч. Отсутствие Райса и Антонио может сильно сказаться на игровом балансе “Вест Хэма”. Правда “Лестер” – не из тех команд, которые умеют пользоваться проблемами соперника. “Вест Хэм” не позволит гостям играть в контратакующий футбол, но его показатели пропущенных голов (пять в последних двух турах) вызывают смущение. Ставка – Тотал 2.5 Б в 2.09. Прогноз – победа “Вест Хэма” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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