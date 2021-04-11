Вест Хэм - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.04.21

Английская Премьер-лига, 31-й тур

11 апреля 2021. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 16:05 “Лестер”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

Если вынести за скобки “Манчестер Сити”, поединок “Вест Хэма” с “Лестером” – это встреча лучшей домашней команды АПЛ против лучшей гостевой. “Вест Хэм” и “Лестер” превосходят ожидания в этом сезоне, разбивая традиционную “первую шестерку” чемпионата Англии. Этот матч очень важен в свете борьбы за Лигу чемпионов. Разница между третьим “Лестером” и шестым “Вест Хэмом” – четыре очка. Между ними расположились “Челси” и “Ливерпуль”, уже сыгравшие свои матчи матчи 31 тура.

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Вест Хэм

В позапрошлом туре “Вест Хэм” упустил победу над “Арсеналом”, выигрывая по ходу матча 3:0. Едва эта ситуация не повторилась в матче с “Вулверхэмптоном” в понедельник. “Молотобойцы” первыми забили три гола, но затем позволили дважды ответить “Вулвз”. К счастью для Дэвида Мойеса, третьего гола удалось избежать.

“Вест Хэм” будет играть против “Лестера” зная, что “Челси” и “Ливерпуль” выиграли свои матчи. Чтобы финишировать в топ-4 “Вест Хэму” нужно выигрывать во всех оставшихся турах, но сделать это будет непросто, учитывая травмы Ройса и Антонио. Также под сомнением участие в матче с “Лестером” Огбонны и Ярмоленко.

Лестер

В прошлом туре “Лестер” провел слабый против “Манчестер Сити”, практически не оказав сопротивление полурезервной команде Хосепа Гвардиолы (0:2). Это было второе поражение “Лестера” за последние пять туров. “Лисы” не могут с января выиграть в трех матчах АПЛ подряд, не хватает команде Роджерса и голов Джейми Варди (всего два мяча в последних 15 турах). Но есть и положительные новости. Против “Сити” сыграл Джеймс Мэддисон, не игравший до этого в четырех турах, и ожидается, что в матче с “Вест Хэмом” он выйдет в старте. Отсутствуют Сеюнджю, Джастин и Ундер, под вопросом Барнс.

Статистика команд

“Вест Хэм” и “Лестер” – не из тех команд, которые играют с высокой линией обороны или рискуют в прессинге, но при этом они часто выдают результативные матчи. В 17 из 30 матчах “Лестера” было забито три и больше голов, у “Вест Хэма” – 19. Главным бомбардиром “молотобойцев” остается полузащитник Томаш Соучек (девять голов), но его может обойти арендованный у “Манчестер Юнайтед” Джесси Лингард, забивший уже шесть мячей в восьми матчах Премьер-лиги.

Личные встречи

В прошлом сезоне “Лестер” выиграл оба матча (4:1, 2:1), но в первом круге кампании 2020/21 победить удалось “Вест Хэму”. В матче на “Кинг Пауэр Стэдиум” команда Мойеса забила “лисам” три безответных мяча (Антонио, Форнальс, Боуэн). Общие показатели АПЛ в пользу “Вест Хэма”: 12 побед, шесть ничьих, девять поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 32 23 5 4 67-23 +44 74 2 "Манчестер Юнайтед" 30 17 9 4 58-33 +25 60 3 "Лестер Сити" 30 17 5 8 53-34 +19 56 4 "Челси" 31 15 9 7 50-31 +19 54 5 "Ливерпуль" 31 15 7 9 53-37 +16 52 6 "Вест Хэм Юнайтед" 30 15 7 8 48-37 +11 52 7 "Тоттенхэм" 30 14 7 9 51-32 +19 49 8 "Эвертон" 29 14 5 10 41-38 +3 47 9 "Лидс Юнайтед" 31 14 3 14 49-49 0 45 10 "Астон Вилла" 30 13 5 12 43-33 +10 44 11 "Арсенал" 30 12 6 12 40-35 +5 42 12 "Вулверхэмптон" 31 10 8 13 31-41 -10 38 13 "Кристал Пэлас" 31 10 8 13 33-52 -19 38 14 "Саутгемптон" 30 10 6 14 39-53 -14 36 15 "Бернли" 30 8 9 13 24-40 -16 33 16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 30 7 11 12 33-38 -5 32 17 "Ньюкасл" 30 7 8 15 30-50 -20 29 18 "Фулхэм" 32 5 11 16 24-42 -18 26 19 "Вест Бромвич Альбион" 30 4 9 17 25-59 -34 21 20 "Шеффилд Юнайтед" 30 4 2 24 17-52 -35 14

Ориентировочные составы

“Вест Хэм”: Фабиански – Диоп, Доусон, Крессуэлл – Цоуфал, Нобл, Соучек, Масуаку – Лингард, Форнальс – Боуэн

“Лестер”: Шмейхель – Фофана, Эванс, Амарти – Кастань, Тилеманс, Ндиди, Прат – Мэддисон – Варди, Ихеаначо

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вест Хэм – Лестер от UA-Football

Сложный для прогноза матч. Отсутствие Райса и Антонио может сильно сказаться на игровом балансе “Вест Хэма”. Правда “Лестер” – не из тех команд, которые умеют пользоваться проблемами соперника. “Вест Хэм” не позволит гостям играть в контратакующий футбол, но его показатели пропущенных голов (пять в последних двух турах) вызывают смущение. Ставка – Тотал 2.5 Б в 2.09. Прогноз – победа “Вест Хэма” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.