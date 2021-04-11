Тоттенхэм - Ман Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.04.2021

Английская Премьер Лига, 31-й тур

11 апреля, 18:30. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана (Манчестер)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Битва между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" символическая не только как один из матчей команд большой шестерки, но и еще несколькими факторами. Кроме встречи бывших: Моуриньо и "маникунианцы", градуса этому поединку добавляет невероятная победа "шпор" со счетом 1:6 на "Олд Траффорд" в первом круге. Смогут ли отомстить "красные дьяволы"?

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"Тоттенхэм"

Одна из самых неординарных команд. Подопечные Моуринью могут выдать победную серию, а потом проиграть "Арсеналу" и загребскому "Динамо" и еще вылететь из Лиги Европы. "Шпоры" очень зависимы он формы игроков, ведь для них очень важно, чтобы Кейн и Сон феерили. Кореец сейчас не в лучших своих кондициях: за последние два месяца у него ни одного гола и лишь три ассиста в семи матчах АПЛ. Бэйл не тянет роль лидера, и даже не может выполнить функцию стабильного игрока на сезон. Ограничивается некоторыми голевыми взрывами.

В прошлом туре "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Ньюкаслом" (2:2), в два раза проиграв по общему количеству ударов. Да и в целом "шпоры" часто имеют меньше моментов за матч, чем соперник, но за счет особенностей игроков делают результаты. Как мы видим - пока это вылеты из всех кубков и только седьмая позиция в АПЛ.

Кадры хозяев

В лазарете лишь двое игроков - Дэвис и Догерти. Первый травмировался еще три недели назад, а второй приехал из повреждением из рядов Национальной сборной Ирландии.

"Манчестер Юнайтед"

Все чаще и чаще ведутся переговоры о новом контракте для Сульшера, соглашение с которым завершается следующим летом. Результаты команды подтверждают то, что в целом он заслужил его, ведь после коронавирусной паузы качество игры команды пошло вверх (не без активного участия Фернандеша). Сейчас норвежец хочет немного изменить план игры, стремясь выигрывать постоянно, а не только на эмоциональных вспышках атакующей феерии.

В четверг "манкунианцам" играть ответный матч четвертьфинала ЛЕ против "Гранады", в противостоянии с которой на 95% все решено. Выездная победа "на классе" со счетом 0:2 дала комфортное преимущество перед поединком на "Олд Траффорд". Поэтому Сульшер в сегодняшней встрече может бросить абсолютно все доступные силы в бой. Цель проста - отомстить за прошлогодний ужас.

Кадры гостей

Вне игры у "красных дьяволов" остаются тоже два основных футболиста - Байи и Марсьяль не примут участия в матче. Интересно, что Эрик сейчас находится не в Англии. Защитник не вернулся из рядов Национальной сборной Кот-д'Ивуара из-за положительного теста на коронавирус, и пока не может пересечь английскую границу. Антони тоже выбыл из игры во время мартовской паузы на международные матчи.

Последние матчи "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед"

Последние пять встреч хозяев

04.04.2021. "Ньюкасл" - "Тоттенхэм" 2:2 (АПЛ)

2:2 (АПЛ) 21.03.2021. "Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 0:2 (АПЛ)

0:2 (АПЛ) 18.03.2021. "Динамо Загреб" - "Тоттенхэм" 3:0 (2:0 в о.ч.) (ЛЕ)

3:0 (2:0 в о.ч.) (ЛЕ) 14.03.2021. "Арсенал" - "Тоттенхэм" 2:1 (АПЛ)

2:1 (АПЛ) 11.03.2021. "Тоттенхэм" - "Динамо Загреб" 2:0 (ЛЕ)

Последние пять встреч гостей

08.04.2021. "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" 0:2 (ЛЕ)

0:2 (ЛЕ) 04.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 2:1 (АПЛ)

- "Брайтон" 2:1 (АПЛ) 21.03.2021. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 3:1 (Кубок Англии)

3:1 (Кубок Англии) 18.03.2021. "Милан" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (ЛЕ)

0:1 (ЛЕ) 14.03.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 1:0 (АПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 2 "Манчестер Юнайтед" 30 17 9 4 58-33 +25 60 7 "Тоттенхэм" 30 14 7 9 51-32 +19 49

Личные встречи "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед"

В чемпионате Англии команды между собой играли 159 раз. 80 матчей заканчивались в пользу "МЮ", а в 39 поединках побеждал "Тоттенхэм". Еще в 40 встречах коллективы сильнейшего не выявили. В октябре прошлого года "шпоры" на "Олд Траффорд" одержали волевую победу с безумными 1:6 - крупнейший счет в пользу лондонцев в этом противостоянии в чемпионате.

Последние пять матчей между командами

04.10.2020. "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 1:6 (АПЛ)

19.06.2020. "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:1 (АПЛ)

04.12.2019. "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 2:1 (АПЛ)

13.01.2019. "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (АПЛ)

27.08.2018. "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 0:3 (АПЛ)

Цифры и факты

"Тоттенхэм" дома победил в пяти последних матчах подряд, забивав минимум дважды за встречу, пропустив лишь однажды.

"Манчестер Юнайтед" третья лучшая команда в чемпионате по играм на выезде. Только "Манчестер Сити" и "Лестер" выше.

В шести из семи последних поединков "манкунианцы" сыграли "на ноль".

"Шпоры" имеют третью защиту в АПЛ - 32 пропущенных гола. Только в "Манчестер Сити" (23) и "Челси" (31) меньше.

"Красные дьяволы" не проигрывают в гостях в чемпионате с января прошлого года.

Ставки и коэффициенты на матч "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм"

Беспроигрышная выездная серия "манкунианцев", скорее всего, продолжится. Да, в "Тоттенхэма" несколько победных матчей дома, однако это были матчи против команд из нижней части турнирной таблицы и ЛЕ. "Ман Юнайтед" испытывает в этом сезоне проблемы с Большой шестеркой: семь очков в семи матчах при трех забитых голах. Коллективы выйдут играть “на ноль”, а вот удастся ли - другой вопрос. В поединке первого круга такая задача не была выполнена. Прогноз: ничья.