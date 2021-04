Брайтон - Эвертон. Прогноз и анонс матча АПЛ на 12.04.2021

Английская Премьер Лига, 31-й тур

12 апреля, 22:15. "Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Даррен Ингленд (Донкастер)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Не в слишком хороших формах на данный момент находятся команды. И "Брайтон", и "Эвертон" пока рядом расположены в таблице АПЛ по результатам последних 10-ти матчей - у обоих по 14 очков. Кто же все-таки вытеснит максимум из этого поединка?

Подопечные Гремма Поттера показали достаточно сильную игру в предыдущем туре против "Манчестер Юнайтед", только в конце матча потеряв очки. Класс соперника сыграл роль. Перед тем "чайки" дважды победили и отдалились от зоны вылета уже на шесть пунктов, однако этого может быть недостаточно - нужно набирать еще. Команде обычно не хватает совсем немного до нужного результата. Последний раз в более чем один мяч "Брайтон" проигрывал еще в декабре прошлого года (“Лестер", 3:0). С тех пор каждый матч - это постоянная борьба за очки, которая достаточно сильно истощает физически и психологически.

Лемпти, Марч и Андоне точно не сыграют. Участие Тау, Коннолли, Вебстера и Берна под вопросом. Последний давно уже в лазарете и только-только начал заниматься в общей группе, поэтому вряд ли его бросят сразу в бой.

Три поражения и одна ничья в последних пяти матчах - не дело для одного из лидеров стартового отрезка чемпионата. Подопечные Анчелотти быстро наелись футболом и еще до экватора соревнования сдали позиции. Малая скамейка запасных тому причина, ведь мало кем можно усилить игру и заменить лидеров. Однако на выезде "ириски” не убавляют обороты: четвертые по набранным очкам в гостях в АПЛ и одно поражение в 10-ти последних матчах. В игре против одного из аутсайдеров "Брайтона" этот фактор должен сыграть большую роль.

Бернард, Делфи и Дукуре сегодня вне игры. Гомеш в матче с "Кристал Пэлас" был заменен на 30-й минуте, однако уже успел восстановиться. Пикфорд только приступил к тренировкам, но против “чаек” он не выйдет. Вообще в "ирисок" в последнее время проблемы с голкиперами. К примеру, из-за травм обоих первых вратарей во встрече Кубка Англии против "Манчестер Сити" владения "Эвертона" защищал 21-летний Виржиния. Сейчас Робин Ольсен вернулся в состав и готов сыграть.

????‍♂️ This @LTrossard magic wins Goal of the Month for March! ✨ #BHAFC ????⚪️ pic.twitter.com/ZltYcCYvuI

Между собой команды играли всего 18 раз. За победами ведут "ириски" со счетом 9:4. Еще пять матчей завершились вничью. Интересно, что в последний раз выездная команда побеждала в противостоянии еще в 1980-м году. А вот в первом круге этого сезона тогда еще феерический "Эвертон" победил "Брайтон" со счетом 4:2 в "Гудисоне".

Winning in the rain! ☔️



Last time out against Brighton... #BHAEVE pic.twitter.com/0yvYKa5YA6