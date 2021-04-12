Брайтон - Эвертон. Прогноз и анонс матча АПЛ на 12.04.2021

Английская Премьер Лига, 31-й тур

12 апреля, 22:15. "Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Даррен Ингленд (Донкастер)

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Не в слишком хороших формах на данный момент находятся команды. И "Брайтон", и "Эвертон" пока рядом расположены в таблице АПЛ по результатам последних 10-ти матчей - у обоих по 14 очков. Кто же все-таки вытеснит максимум из этого поединка?

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"Брайтон"

Подопечные Гремма Поттера показали достаточно сильную игру в предыдущем туре против "Манчестер Юнайтед", только в конце матча потеряв очки. Класс соперника сыграл роль. Перед тем "чайки" дважды победили и отдалились от зоны вылета уже на шесть пунктов, однако этого может быть недостаточно - нужно набирать еще. Команде обычно не хватает совсем немного до нужного результата. Последний раз в более чем один мяч "Брайтон" проигрывал еще в декабре прошлого года (“Лестер", 3:0). С тех пор каждый матч - это постоянная борьба за очки, которая достаточно сильно истощает физически и психологически.

Кадры хозяев

Лемпти, Марч и Андоне точно не сыграют. Участие Тау, Коннолли, Вебстера и Берна под вопросом. Последний давно уже в лазарете и только-только начал заниматься в общей группе, поэтому вряд ли его бросят сразу в бой.

"Эвертон"

Три поражения и одна ничья в последних пяти матчах - не дело для одного из лидеров стартового отрезка чемпионата. Подопечные Анчелотти быстро наелись футболом и еще до экватора соревнования сдали позиции. Малая скамейка запасных тому причина, ведь мало кем можно усилить игру и заменить лидеров. Однако на выезде "ириски” не убавляют обороты: четвертые по набранным очкам в гостях в АПЛ и одно поражение в 10-ти последних матчах. В игре против одного из аутсайдеров "Брайтона" этот фактор должен сыграть большую роль.

Кадры гостей

Бернард, Делфи и Дукуре сегодня вне игры. Гомеш в матче с "Кристал Пэлас" был заменен на 30-й минуте, однако уже успел восстановиться. Пикфорд только приступил к тренировкам, но против “чаек” он не выйдет. Вообще в "ирисок" в последнее время проблемы с голкиперами. К примеру, из-за травм обоих первых вратарей во встрече Кубка Англии против "Манчестер Сити" владения "Эвертона" защищал 21-летний Виржиния. Сейчас Робин Ольсен вернулся в состав и готов сыграть.

Последние матчи "Брайтона" и "Эвертона"

Последние пять встреч хозяев

04.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 2:1 (АПЛ)

2:1 (АПЛ) 20.03.2021. "Брайтон" - "Ньюкасл" 3:0 (АПЛ)

- "Ньюкасл" 3:0 (АПЛ) 14.03.2021. "Саутгемптон" - "Брайтон" 1:2 (АПЛ)

1:2 (АПЛ) 06.03.2021. "Брайтон" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)

- "Лестер" 1:2 (АПЛ) 27.02.2021. "Вест Бромвич" - "Брайтон" 1:0 (АПЛ)

????‍♂️ This @LTrossard magic wins Goal of the Month for March! ✨#BHAFC ????⚪️ pic.twitter.com/ZltYcCYvuI — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 10, 2021

Последние пять встреч гостей

05.04.2021. "Эвертон" - "Кристал Пэлас" 1:1 (АПЛ)

- "Кристал Пэлас" 1:1 (АПЛ) 20.03.2021. "Эвертон" - "Манчестер Сити" 0:2 (КА)

- "Манчестер Сити" 0:2 (КА) 13.03.2021. "Эвертон" - "Бернли" 1:2 (АПЛ)

- "Бернли" 1:2 (АПЛ) 08.03.2021. "Челси" - "Эвертон" 2:0 (АПЛ)

2:0 (АПЛ) 04.03.2021. "Вест Бромвич" - "Эвертон" 0:1 (АПЛ)

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 8 "Эвертон" 29 14 5 10 41-38 +3 47 16 "Брайтон" 30 7 11 12 33-38 -5 32

Последние встречи "Брайтона" и "Эвертона"

Между собой команды играли всего 18 раз. За победами ведут "ириски" со счетом 9:4. Еще пять матчей завершились вничью. Интересно, что в последний раз выездная команда побеждала в противостоянии еще в 1980-м году. А вот в первом круге этого сезона тогда еще феерический "Эвертон" победил "Брайтон" со счетом 4:2 в "Гудисоне".

Winning in the rain! ☔️



Last time out against Brighton... #BHAEVE pic.twitter.com/0yvYKa5YA6 — Everton (@Everton) April 11, 2021

Последние пять матчей между командами

03.10.2020. "Эвертон" - "Брайтон" 4:2 (АПЛ)

11.01.2020. "Эвертон" - "Брайтон" 1:0 (АПЛ)

26.10.2019. "Брайтон" - "Эвертон" 3:2 (АПЛ)

29.12.2018. "Брайтон" - "Эвертон" 1:0 (АПЛ)

03.11.2018. "Эвертон" - "Брайтон" 3:1 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч "Брайтон" - "Эвертон"

Прогноз на матч "Брайтон" - "Эвертон"

"Чайки" достаточно неуверенно играют на своем поле, в то время как "ириски" одни из лучших в чемпионате в гостях. Скорее всего, "Эвертон" прервет серию домашних побед в этом противостоянии, которая длится от обоих коллективов уже семь матчей. Также довольно неуклюже выглядят обороны обеих команд, что должно помочь отличиться соперникам. Прогноз: Обе забьют.