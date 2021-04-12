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Брайтон - Эвертон. Прогноз и анонс матча АПЛ на 12.04.2021
Брайтон - Эвертон: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 апреля ⋊ АПЛ онлайн на UA-Футбол
Евертон/Автор невідомий
Английская Премьер Лига, 31-й тур
12 апреля, 22:15. "Амекс Стэдиум" (Брайтон)
Главный арбитр: Даррен Ингленд (Донкастер)
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
Не в слишком хороших формах на данный момент находятся команды. И "Брайтон", и "Эвертон" пока рядом расположены в таблице АПЛ по результатам последних 10-ти матчей - у обоих по 14 очков. Кто же все-таки вытеснит максимум из этого поединка?
"Брайтон"
Подопечные Гремма Поттера показали достаточно сильную игру в предыдущем туре против "Манчестер Юнайтед", только в конце матча потеряв очки. Класс соперника сыграл роль. Перед тем "чайки" дважды победили и отдалились от зоны вылета уже на шесть пунктов, однако этого может быть недостаточно - нужно набирать еще. Команде обычно не хватает совсем немного до нужного результата. Последний раз в более чем один мяч "Брайтон" проигрывал еще в декабре прошлого года (“Лестер", 3:0). С тех пор каждый матч - это постоянная борьба за очки, которая достаточно сильно истощает физически и психологически.
Кадры хозяев
Лемпти, Марч и Андоне точно не сыграют. Участие Тау, Коннолли, Вебстера и Берна под вопросом. Последний давно уже в лазарете и только-только начал заниматься в общей группе, поэтому вряд ли его бросят сразу в бой.
"Эвертон"
Три поражения и одна ничья в последних пяти матчах - не дело для одного из лидеров стартового отрезка чемпионата. Подопечные Анчелотти быстро наелись футболом и еще до экватора соревнования сдали позиции. Малая скамейка запасных тому причина, ведь мало кем можно усилить игру и заменить лидеров. Однако на выезде "ириски” не убавляют обороты: четвертые по набранным очкам в гостях в АПЛ и одно поражение в 10-ти последних матчах. В игре против одного из аутсайдеров "Брайтона" этот фактор должен сыграть большую роль.
???????????? James x Yerry ???????????? https://t.co/YlEJhsLCAx pic.twitter.com/1WzmSNjk07— Everton (@Everton) April 10, 2021
Кадры гостей
Бернард, Делфи и Дукуре сегодня вне игры. Гомеш в матче с "Кристал Пэлас" был заменен на 30-й минуте, однако уже успел восстановиться. Пикфорд только приступил к тренировкам, но против “чаек” он не выйдет. Вообще в "ирисок" в последнее время проблемы с голкиперами. К примеру, из-за травм обоих первых вратарей во встрече Кубка Англии против "Манчестер Сити" владения "Эвертона" защищал 21-летний Виржиния. Сейчас Робин Ольсен вернулся в состав и готов сыграть.
Последние матчи "Брайтона" и "Эвертона"
Последние пять встреч хозяев
- 04.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 2:1 (АПЛ)
- 20.03.2021. "Брайтон" - "Ньюкасл" 3:0 (АПЛ)
- 14.03.2021. "Саутгемптон" - "Брайтон" 1:2 (АПЛ)
- 06.03.2021. "Брайтон" - "Лестер" 1:2 (АПЛ)
- 27.02.2021. "Вест Бромвич" - "Брайтон" 1:0 (АПЛ)
????♂️ This @LTrossard magic wins Goal of the Month for March! ✨#BHAFC ????⚪️ pic.twitter.com/ZltYcCYvuI— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 10, 2021
Последние пять встреч гостей
- 05.04.2021. "Эвертон" - "Кристал Пэлас" 1:1 (АПЛ)
- 20.03.2021. "Эвертон" - "Манчестер Сити" 0:2 (КА)
- 13.03.2021. "Эвертон" - "Бернли" 1:2 (АПЛ)
- 08.03.2021. "Челси" - "Эвертон" 2:0 (АПЛ)
- 04.03.2021. "Вест Бромвич" - "Эвертон" 0:1 (АПЛ)
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|8
|"Эвертон"
|29
|14
|5
|10
|41-38
|+3
|47
|16
|"Брайтон"
|30
|7
|11
|12
|33-38
|-5
|32
Последние встречи "Брайтона" и "Эвертона"
Между собой команды играли всего 18 раз. За победами ведут "ириски" со счетом 9:4. Еще пять матчей завершились вничью. Интересно, что в последний раз выездная команда побеждала в противостоянии еще в 1980-м году. А вот в первом круге этого сезона тогда еще феерический "Эвертон" победил "Брайтон" со счетом 4:2 в "Гудисоне".
Winning in the rain! ☔️— Everton (@Everton) April 11, 2021
Last time out against Brighton... #BHAEVE pic.twitter.com/0yvYKa5YA6
Последние пять матчей между командами
- 03.10.2020. "Эвертон" - "Брайтон" 4:2 (АПЛ)
- 11.01.2020. "Эвертон" - "Брайтон" 1:0 (АПЛ)
- 26.10.2019. "Брайтон" - "Эвертон" 3:2 (АПЛ)
- 29.12.2018. "Брайтон" - "Эвертон" 1:0 (АПЛ)
- 03.11.2018. "Эвертон" - "Брайтон" 3:1 (АПЛ)
Ставки и коэффициенты на матч "Брайтон" - "Эвертон"
Прогноз на матч "Брайтон" - "Эвертон"
"Чайки" достаточно неуверенно играют на своем поле, в то время как "ириски" одни из лучших в чемпионате в гостях. Скорее всего, "Эвертон" прервет серию домашних побед в этом противостоянии, которая длится от обоих коллективов уже семь матчей. Также довольно неуклюже выглядят обороны обеих команд, что должно помочь отличиться соперникам. Прогноз: Обе забьют.
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