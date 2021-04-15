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Эвертон - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.04.21
Эвертон – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 апреля 2021 ⋊ АПЛ онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 32-й тур
16 апреля 2021. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” 22:00 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
Шансы “Эвертона” и “Тоттенхэма” на финиш в топ-4 тают с каждым туром. “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед” не сдвинутся с первых двух мест, помимо них в турнирной таблице “ирисок” и “шпор” опережают “Лестер”, “Вест Хэм”, “Челси” и “Ливерпуль”, которые демонстрируют более стабильный уровень футбола. Более того – “Эвертон” и “Тоттенхэм” могут вообще оказаться без еврокубков. Крайне нежелательный исход для таких тренерских “динозавров” как Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо.
Эвертон
Два поражения, две ничьи. “Эвертон” не побеждает уже больше месяца. Два последних матча были по-особенному неудачными. В игре с “Кристал Пэлас” команда Карло Анчелотти создала огромное количество моментов, но форварды Ришарлисон и Калверт-Льюин упустили слишком много шансов. “Эвертон” выигрывал 1:0 благодаря голу Хамеса, но на последних минутах Батшуайи сравнял счет – 1:1. Затем был выезд в Брайтон, где “Эвертон” практически ничего не создал в атаке и вынужден был снова довольствоваться ничьей (0:0). Во многом проблемы “Эвертона” можно объяснить бесчисленными травмами – по количеству пропущенных матчей из-за травм “Эвертон” лидирует в АПЛ. Перед игрой с “Тоттенхэмом” ситуация немного улучшилась. Восстановились Пикфорд, Аллан, Гомеш и Кинг. Вне игры остаются Калверт-Льюин, Мина, Дельф, Бернард, Гбамен и Дукуре.
Тоттенхэм
В АПЛ только “Брайтон” потерял больше очков (20), выигрывая по ходу матчей, чем “Тоттенхэм” (18). Игра с “Манчестер Юнайтед” на прошлых выходных вызвала дежавю у многих болельщиков “шпор”. Хороший гол после контратаки в первом тайме и счет 1:0, но ужасная вторая половина матча, когда команда прижимается к своим воротам, и в итоге проигрывает (1:3). Ранее “Тоттенхэм” упустил победу над “Ньюкаслом” (2:2). От четвертого места “шпор” отделяют уже шесть очков. В игре с “Эвертон” Моуриньо не сможет рассчитывать на травмированных Дэвиса и Доэрти.
Статистика команд
“Эвертон” выиграл только один из восьми последних домашних матчей АПЛ (одна победа, две ничьи, пять поражений). Ни в одной из этих игр “ириски” не забивали больше гола за матч. Общая серия без побед в английской Премьер-лиге длится уже четыре матча. В последний раз “Эвертон” не мог выиграть в пяти матчах АПЛ подряд в декабре 2019-го.
Нельзя сказать, что “Тоттенхэму” удаются выездные матчи. Начиная с ноября, гостевая статистика “шпор” не впечатляет: три победы, четыре ничьи, пять поражений. 13 забитых голов в 12 выездных матчах.
Личные встречи
Десятого февраля команды выдали сумасшедший матч в Кубке Англии на “Гудисон Парке". Было забито девять голов, и “Эвертон” выиграл 5:4. В матче первого круга АПЛ также выиграли “ириски” (1:0), прервав свою из 15 матчей без побед над “Тоттенхэмом” в АПЛ (семь ничьих, восемь ничьих). В последний раз “Эвертон” выигрывал два матча в лиге у “шпор” в сезоне 1985/86. Общие показатели АПЛ в пользу “Тоттенхэма”: 27 побед, 21 ничья, девять поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|32
|23
|5
|4
|67-23
|+44
|74
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|31
|18
|9
|4
|61-34
|+27
|63
|3
|"Лестер Сити"
|31
|17
|5
|9
|55-37
|+18
|56
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|31
|16
|7
|8
|51-39
|+12
|55
|5
|"Челси"
|31
|15
|9
|7
|50-31
|+19
|54
|6
|"Ливерпуль"
|31
|15
|7
|9
|53-37
|+16
|52
|7
|"Тоттенхэм"
|31
|14
|7
|10
|52-35
|+17
|49
|8
|"Эвертон"
|30
|14
|6
|10
|41-38
|+3
|48
|9
|"Арсенал"
|31
|13
|6
|12
|43-35
|+8
|45
|10
|"Лидс Юнайтед"
|31
|14
|3
|14
|49-49
|0
|45
|11
|"Астон Вилла"
|30
|13
|5
|12
|43-33
|+10
|44
|12
|"Вулверхэмптон"
|31
|10
|8
|13
|31-41
|-10
|38
|13
|"Кристал Пэлас"
|31
|10
|8
|13
|33-52
|-19
|38
|14
|"Саутгемптон"
|31
|10
|6
|15
|39-56
|-17
|36
|15
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|31
|7
|12
|12
|33-38
|-5
|33
|16
|"Бернли"
|31
|8
|9
|14
|25-42
|-17
|33
|17
|"Ньюкасл"
|31
|8
|8
|15
|32-51
|-19
|32
|18
|"Фулхэм"
|32
|5
|11
|16
|24-42
|-18
|26
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|31
|5
|9
|17
|28-59
|-31
|24
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|31
|4
|2
|25
|17-55
|-38
|14
Ориентировочные составы
“Эвертон”: Пикфорд – Холгейт, Кин, Годфри – Коулмэн, Дэвис, Аллан, Сигурдссон, Динь – Хамес, Ришарлисон
“Тоттенхэм”: Льорис – Орье, Алдервейрелд, Родон, Регилон – Хейбьерг, Ндомбеле – Моура, Ло Чельсо, Сон – Кейн
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Эвертон – Тоттенхэм от UA-Football
Немало последних матчей “Эвертона” были малорезультативными. В семи из последних девяти поединках срабатывала ставка Тотал 2.5 М, так было и восьми из 11 матчах “ирисок” с командами из верхней половины таблицы. Против “шпор” не сыграет Калверт-Льюин, что тоже указывает на то, что много голов не будет. Нельзя назвать результативной командой и “Тоттенхэм”. Стоит обратить внимание на “двойной” шанс – победа “Эвертона” или ничья в 1.71. Прогноз – ничья 0:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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