Эвертон - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.04.21

Английская Премьер-лига, 32-й тур

16 апреля 2021. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 22:00 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

Шансы “Эвертона” и “Тоттенхэма” на финиш в топ-4 тают с каждым туром. “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед” не сдвинутся с первых двух мест, помимо них в турнирной таблице “ирисок” и “шпор” опережают “Лестер”, “Вест Хэм”, “Челси” и “Ливерпуль”, которые демонстрируют более стабильный уровень футбола. Более того – “Эвертон” и “Тоттенхэм” могут вообще оказаться без еврокубков. Крайне нежелательный исход для таких тренерских “динозавров” как Карло Анчелотти и Жозе Моуриньо.

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Эвертон

Два поражения, две ничьи. “Эвертон” не побеждает уже больше месяца. Два последних матча были по-особенному неудачными. В игре с “Кристал Пэлас” команда Карло Анчелотти создала огромное количество моментов, но форварды Ришарлисон и Калверт-Льюин упустили слишком много шансов. “Эвертон” выигрывал 1:0 благодаря голу Хамеса, но на последних минутах Батшуайи сравнял счет – 1:1. Затем был выезд в Брайтон, где “Эвертон” практически ничего не создал в атаке и вынужден был снова довольствоваться ничьей (0:0). Во многом проблемы “Эвертона” можно объяснить бесчисленными травмами – по количеству пропущенных матчей из-за травм “Эвертон” лидирует в АПЛ. Перед игрой с “Тоттенхэмом” ситуация немного улучшилась. Восстановились Пикфорд, Аллан, Гомеш и Кинг. Вне игры остаются Калверт-Льюин, Мина, Дельф, Бернард, Гбамен и Дукуре.

Тоттенхэм

В АПЛ только “Брайтон” потерял больше очков (20), выигрывая по ходу матчей, чем “Тоттенхэм” (18). Игра с “Манчестер Юнайтед” на прошлых выходных вызвала дежавю у многих болельщиков “шпор”. Хороший гол после контратаки в первом тайме и счет 1:0, но ужасная вторая половина матча, когда команда прижимается к своим воротам, и в итоге проигрывает (1:3). Ранее “Тоттенхэм” упустил победу над “Ньюкаслом” (2:2). От четвертого места “шпор” отделяют уже шесть очков. В игре с “Эвертон” Моуриньо не сможет рассчитывать на травмированных Дэвиса и Доэрти.

Статистика команд

“Эвертон” выиграл только один из восьми последних домашних матчей АПЛ (одна победа, две ничьи, пять поражений). Ни в одной из этих игр “ириски” не забивали больше гола за матч. Общая серия без побед в английской Премьер-лиге длится уже четыре матча. В последний раз “Эвертон” не мог выиграть в пяти матчах АПЛ подряд в декабре 2019-го.

Нельзя сказать, что “Тоттенхэму” удаются выездные матчи. Начиная с ноября, гостевая статистика “шпор” не впечатляет: три победы, четыре ничьи, пять поражений. 13 забитых голов в 12 выездных матчах.

Личные встречи

Десятого февраля команды выдали сумасшедший матч в Кубке Англии на “Гудисон Парке". Было забито девять голов, и “Эвертон” выиграл 5:4. В матче первого круга АПЛ также выиграли “ириски” (1:0), прервав свою из 15 матчей без побед над “Тоттенхэмом” в АПЛ (семь ничьих, восемь ничьих). В последний раз “Эвертон” выигрывал два матча в лиге у “шпор” в сезоне 1985/86. Общие показатели АПЛ в пользу “Тоттенхэма”: 27 побед, 21 ничья, девять поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 32 23 5 4 67-23 +44 74 2 "Манчестер Юнайтед" 31 18 9 4 61-34 +27 63 3 "Лестер Сити" 31 17 5 9 55-37 +18 56 4 "Вест Хэм Юнайтед" 31 16 7 8 51-39 +12 55 5 "Челси" 31 15 9 7 50-31 +19 54 6 "Ливерпуль" 31 15 7 9 53-37 +16 52 7 "Тоттенхэм" 31 14 7 10 52-35 +17 49 8 "Эвертон" 30 14 6 10 41-38 +3 48 9 "Арсенал" 31 13 6 12 43-35 +8 45 10 "Лидс Юнайтед" 31 14 3 14 49-49 0 45 11 "Астон Вилла" 30 13 5 12 43-33 +10 44 12 "Вулверхэмптон" 31 10 8 13 31-41 -10 38 13 "Кристал Пэлас" 31 10 8 13 33-52 -19 38 14 "Саутгемптон" 31 10 6 15 39-56 -17 36 15 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 7 12 12 33-38 -5 33 16 "Бернли" 31 8 9 14 25-42 -17 33 17 "Ньюкасл" 31 8 8 15 32-51 -19 32 18 "Фулхэм" 32 5 11 16 24-42 -18 26 19 "Вест Бромвич Альбион" 31 5 9 17 28-59 -31 24 20 "Шеффилд Юнайтед" 31 4 2 25 17-55 -38 14

Ориентировочные составы

“Эвертон”: Пикфорд – Холгейт, Кин, Годфри – Коулмэн, Дэвис, Аллан, Сигурдссон, Динь – Хамес, Ришарлисон

“Тоттенхэм”: Льорис – Орье, Алдервейрелд, Родон, Регилон – Хейбьерг, Ндомбеле – Моура, Ло Чельсо, Сон – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Эвертон – Тоттенхэм от UA-Football

Немало последних матчей “Эвертона” были малорезультативными. В семи из последних девяти поединках срабатывала ставка Тотал 2.5 М, так было и восьми из 11 матчах “ирисок” с командами из верхней половины таблицы. Против “шпор” не сыграет Калверт-Льюин, что тоже указывает на то, что много голов не будет. Нельзя назвать результативной командой и “Тоттенхэм”. Стоит обратить внимание на “двойной” шанс – победа “Эвертона” или ничья в 1.71. Прогноз – ничья 0:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.