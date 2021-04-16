Челси - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии на 17.04.21

Кубок Англии, полуфинал

17 апреля 2021. Лондон, “Уэмбли”

“Челси” 19:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

Томас Тухель и Хосеп Гвардиола установили между собой хорошие отношение еще со времен встреч в Бундеслиге и в субботу впервые встретятся между собой на полях Англии. Ставки высоки: в матче “Челси” с “Манчестер Сити” определиться первый финалист Кубка Англии-2021.

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Челси

После сенсационного поражения аутсайдеру “Вест Брому” (2:5), “Челси” разгромил в АПЛ “Кристал Пэлас” (4:1), и по сумме двух матчей справился с “Порту” в четвертьфинале Лиги чемпионов, пусть и минимально проиграв в последней игре (2:0, 0:1). Прогресс команды с Томасом Тухелем очевидный. “Челси” выбрался из середины таблицы, впервые с 2014 года вышел в полуфинал Лиги чемпионов, сам Тухель может стать первым тренером-немцем в финале Кубка Англии. Хотя он признает, что его команде будет очень непросто в игре против “Сити”. “Нужно признать, что между нами есть разрыв. Мы должны это принять, но при этом не чувствовать себя слабыми”, – говорит Тухель. В пяти встречах в Германии ему ни разу не удавалось обыграть Гвардиолу. В субботнем матче он постарается это сделать без Ковачича и Кристенсена, которые не сыграют из-за травм.

Манчестер Сити

В среду Гвардиоле наконец-то удалось впервые вывести “Манчестер Сити” в полуфинал Лиги чемпионов. Ранее это только один раз удавалось его предшественнику Мануэлю Пеллегрини. Ответный матч с “Боруссией” Дортмунд получился изматывающим эмоциально и физически. Он не сравнится с легкой прогулкой “Челси” против “Порту”. Однако у Гвардиолы есть хороший запас прочности. Помимо Серхио Агуэро, все игроки “Сити” готовы к противостоянию с “Челси”. “Манчестер Сити” по-прежнему претендует на четыре трофея.

Статистика команд

Показатели “Манчестер Сити” остаются фантастическими: 28 побед в 30 матчах. При этом можно заметить и небольшие тренды. Выдав серию из четырех поединков без пропущенных голов, “горожане” не могут сделать клиншит уже в третьей игре подряд. При этом “Сити” удалось в двух матчах с “Боруссией” сдержать от голов Эрлинга Холанда, а два гола от “Лидса” были пропущены после двух ударов в целом за матч. Также уже в шести матчах подряд “Сити” не забивает больше двух голов за матч. Последней командой, которая не пропускала от “горожан” был “Юнайтед” в манчестерском дерби седьмого марта.

Если вынести за скобки парадоксальный матч с “Вест Бромвичем”, разница мячей “Челси” впечатляет: 24-3 в 17 матчах. “Синие” не дают соперникам шансов, но и сами создают и забивают мало. Победа над “Кристал Пэлас” стала первой при Тухеле, в которой его команде удалось победить с разгромным счетом.

Личные встречи

В матче первого круга “Манчестер Сити” выиграл на “Стэмфорд Бридж” со счетом 3:1. Однако “Челси” тогда еще руководил Фрэнк Лэмпард, и это была совсем другая команда. В целом недавняя статистика встреч в пользу “Манчестер Сити”. В последних девяти матчах шесть побед, ничья и два поражения. “Сити” еще ни разу не проигрывал “Челси” на “Уэмбли”.

Ориентировочные составы

“Челси”: Менди – Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл – Зиеш, Маунт, Хавертц

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Стоунз, Диаш, Уокер – Гюндоган, Родри – Фоден, Де Брюйне, Стерлинг – Бернарду Силва

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Челси – Манчестер Сити от UA-Football

Томас Тухель сделал из “Челси” очень прагматичную команду, ее подход можно описать фразой “мы вам забьем мало, но вы нам еще меньше”. “Манчестер Сити” в последних поединках с “Лидсом” и дважды с “Боруссией” создал не так много моментов, как мы привыкли видеть раньше, перестал забивать Гюндоган, явный спад формы прослеживается у Стерлинга и Жезуса. Вероятно матч не получится результативным (Тотал 2.5 М в 1.85), а шансов на победу больше у номинальных гостей. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.