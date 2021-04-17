Ньюкасл - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 17.04.21

Английская Премьер-лига, 32-й тур

17 апреля 2021. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 14:30 “Вест Хэм”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

Сенсационный “Вест Хэм” продолжает оставаться в первой четверке АПЛ. На одно очко команда Дэвида Мойеса отстает от третьего “Лестера”, который был переигран в прошлом туре. В субботе “Вест Хэм” сыграет с “Ньюкасл”, которому, похоже, удастся избежать вылета в Чемпионшип.

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Ньюкасл

Победа над “Бернли” в прошлом туре может стать самой важной для “Ньюкасла” в сезоне. “Сороки” уступали на выезде 1:0, но выход на поле Сент-Максимена во втором тайме перевернул игру. Французский вингер за пять минут сделал ассист и забил гол, принеся “сорокам” такую важную победу. “Фулхэм” продолжает проигрывать, и “Ньюкасл” уже оторвался от третьей с конца команды на шесть очков и имеет игру в запасе. Вперед у “сорок” сложные матчи с “Вест Хэмом”, “Ливерпулем”, “Арсеналом”, “Лестером” и “Манчестер Сити”, поэтому отрыв был сделан очень вовремя.

Вест Хэм

С “Вест Хэмом” скучно не бывает. Команда Дэвида Мойеса с упорством убивает нервные клетки своих болельщиков. 3:0 по ходу матча и итоговые 3:3 с “Арсеналом”, 3:0 и 3:2 с “Вулверхэмптоном”, 3:0 и 3:2 с “Лестером”. Возможно, “хаммерс” нужно останавливаться, забивая второй гол? Но как это сделаешь с великолепным Джесси Лингардом в составе. Арендованный у МЮ атакующий хавбек забил за “Вест Хэм” восемь голов в девяти матчах. Благодаря ему, а также Джерроду Боуэну (3+1 в последних трех матчах) “Вест Хэму” удается справляться без Майкла Антонио. 31-летний форвард пока еще не восстановился после своей травмы, как и лидер полузащиты Деклан Райс. Вне игры остаются и Ярмоленко с Лансини, к счастью для болельщиков “хаммерс” травма Крессуэлла в игре с “Лестером” оказалась несерьезной.

Статистика команд

У Дэвида Мойеса во главе “Вест Хэма” великолепные показатели против команд из нижней половины таблицы – 22 матча, 14 побед, восемь ничьих и ни одного поражения. В то время как “Ньюкасл” после возвращения в элиту в 2017-м году выиграл всего четыре матча из 23 (две ничьи, 17 поражений) против команд из первой четверки. Хотя “Вест Хэм” нельзя назвать завсегдатаем топ-4.

Личные встречи

В первом туре “Ньюкасл” переиграл “Вест Хэм” на “Лондон Стэдиум” со счетом 2:0. Тогда никто не мог подумать, что “хаммерс” станут претендентами на топ-4. “Вест Хэму” непросто даются выезды на “Сент-Джеймс Парк” – две победы, шесть ничьи и восемь поражений в последних 16 матчах. Общая статистика в АПЛ также указывает в пользу “Ньюкасла”: 21 победа, 11 ничьих, 13 поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 32 23 5 4 67-23 +44 74 2 "Манчестер Юнайтед" 31 18 9 4 61-34 +27 63 3 "Лестер Сити" 31 17 5 9 55-37 +18 56 4 "Вест Хэм Юнайтед" 31 16 7 8 51-39 +12 55 5 "Челси" 31 15 9 7 50-31 +19 54 6 "Ливерпуль" 31 15 7 9 53-37 +16 52 7 "Тоттенхэм" 32 14 8 10 54-37 +17 50 8 "Эвертон" 31 14 7 10 43-40 +3 49 9 "Арсенал" 31 13 6 12 43-35 +8 45 10 "Лидс Юнайтед" 31 14 3 14 49-49 0 45 11 "Астон Вилла" 30 13 5 12 43-33 +10 44 12 "Вулверхэмптон" 31 10 8 13 31-41 -10 38 13 "Кристал Пэлас" 31 10 8 13 33-52 -19 38 14 "Саутгемптон" 31 10 6 15 39-56 -17 36 15 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 7 12 12 33-38 -5 33 16 "Бернли" 31 8 9 14 25-42 -17 33 17 "Ньюкасл" 31 8 8 15 32-51 -19 32 18 "Фулхэм" 32 5 11 16 24-42 -18 26 19 "Вест Бромвич Альбион" 31 5 9 17 28-59 -31 24 20 "Шеффилд Юнайтед" 31 4 2 25 17-55 -38 14

Ориентировочные составы

“Ньюкасл”: Дубравка – Фернандес, Кларк, Дамметт – Мерфи, Шелви, Шон Лонгстафф, Ритчи – Сент-Максимен, Альмирон – Уилсон

“Вест Хэм”: Фабиански – Крессуэлл, Доусон, Диоп, Цоуфал – Соучек, Нобл – Масуаку, Лингард, Форнальс – Боуэн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ньюкасл – Вест Хэм от UA-Football

“Ньюкаслу” удалось отыграться в матче с “Тоттенхэмом”, затем команда Стива Брюса смогла перевернуть казалось уже проигранный матч “Бернли”. У “Вест Хэма” все наоборот. Очень уверенное начало матча, но потом команда Мойеса сама себе создает проблемы. “Обе забьют – да” в 1.76 наиболее очевидный вариант для ставки. “Ньюкасл” проигрывал первые таймы в последних трех матчах, с другой стороны “Вест Хэм” выигрывал первые таймы в последних трех турах – 3:1, 3:1 и 2:0. Можно поставить на победу “хаммерс” в первые 45 минут в 2.69. Прогноз – победа “Вест Хэма” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.