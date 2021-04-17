Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 17.04.21
Ньюкасл – Вест Хэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 17 апреля 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 32-й тур
17 апреля 2021. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” 14:30 “Вест Хэм”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
Сенсационный “Вест Хэм” продолжает оставаться в первой четверке АПЛ. На одно очко команда Дэвида Мойеса отстает от третьего “Лестера”, который был переигран в прошлом туре. В субботе “Вест Хэм” сыграет с “Ньюкасл”, которому, похоже, удастся избежать вылета в Чемпионшип.
Ньюкасл
Победа над “Бернли” в прошлом туре может стать самой важной для “Ньюкасла” в сезоне. “Сороки” уступали на выезде 1:0, но выход на поле Сент-Максимена во втором тайме перевернул игру. Французский вингер за пять минут сделал ассист и забил гол, принеся “сорокам” такую важную победу. “Фулхэм” продолжает проигрывать, и “Ньюкасл” уже оторвался от третьей с конца команды на шесть очков и имеет игру в запасе. Вперед у “сорок” сложные матчи с “Вест Хэмом”, “Ливерпулем”, “Арсеналом”, “Лестером” и “Манчестер Сити”, поэтому отрыв был сделан очень вовремя.
Вест Хэм
С “Вест Хэмом” скучно не бывает. Команда Дэвида Мойеса с упорством убивает нервные клетки своих болельщиков. 3:0 по ходу матча и итоговые 3:3 с “Арсеналом”, 3:0 и 3:2 с “Вулверхэмптоном”, 3:0 и 3:2 с “Лестером”. Возможно, “хаммерс” нужно останавливаться, забивая второй гол? Но как это сделаешь с великолепным Джесси Лингардом в составе. Арендованный у МЮ атакующий хавбек забил за “Вест Хэм” восемь голов в девяти матчах. Благодаря ему, а также Джерроду Боуэну (3+1 в последних трех матчах) “Вест Хэму” удается справляться без Майкла Антонио. 31-летний форвард пока еще не восстановился после своей травмы, как и лидер полузащиты Деклан Райс. Вне игры остаются и Ярмоленко с Лансини, к счастью для болельщиков “хаммерс” травма Крессуэлла в игре с “Лестером” оказалась несерьезной.
Статистика команд
У Дэвида Мойеса во главе “Вест Хэма” великолепные показатели против команд из нижней половины таблицы – 22 матча, 14 побед, восемь ничьих и ни одного поражения. В то время как “Ньюкасл” после возвращения в элиту в 2017-м году выиграл всего четыре матча из 23 (две ничьи, 17 поражений) против команд из первой четверки. Хотя “Вест Хэм” нельзя назвать завсегдатаем топ-4.
Личные встречи
В первом туре “Ньюкасл” переиграл “Вест Хэм” на “Лондон Стэдиум” со счетом 2:0. Тогда никто не мог подумать, что “хаммерс” станут претендентами на топ-4. “Вест Хэму” непросто даются выезды на “Сент-Джеймс Парк” – две победы, шесть ничьи и восемь поражений в последних 16 матчах. Общая статистика в АПЛ также указывает в пользу “Ньюкасла”: 21 победа, 11 ничьих, 13 поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|32
|23
|5
|4
|67-23
|+44
|74
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|31
|18
|9
|4
|61-34
|+27
|63
|3
|"Лестер Сити"
|31
|17
|5
|9
|55-37
|+18
|56
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|31
|16
|7
|8
|51-39
|+12
|55
|5
|"Челси"
|31
|15
|9
|7
|50-31
|+19
|54
|6
|"Ливерпуль"
|31
|15
|7
|9
|53-37
|+16
|52
|7
|"Тоттенхэм"
|32
|14
|8
|10
|54-37
|+17
|50
|8
|"Эвертон"
|31
|14
|7
|10
|43-40
|+3
|49
|9
|"Арсенал"
|31
|13
|6
|12
|43-35
|+8
|45
|10
|"Лидс Юнайтед"
|31
|14
|3
|14
|49-49
|0
|45
|11
|"Астон Вилла"
|30
|13
|5
|12
|43-33
|+10
|44
|12
|"Вулверхэмптон"
|31
|10
|8
|13
|31-41
|-10
|38
|13
|"Кристал Пэлас"
|31
|10
|8
|13
|33-52
|-19
|38
|14
|"Саутгемптон"
|31
|10
|6
|15
|39-56
|-17
|36
|15
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|31
|7
|12
|12
|33-38
|-5
|33
|16
|"Бернли"
|31
|8
|9
|14
|25-42
|-17
|33
|17
|"Ньюкасл"
|31
|8
|8
|15
|32-51
|-19
|32
|18
|"Фулхэм"
|32
|5
|11
|16
|24-42
|-18
|26
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|31
|5
|9
|17
|28-59
|-31
|24
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|31
|4
|2
|25
|17-55
|-38
|14
Ориентировочные составы
“Ньюкасл”: Дубравка – Фернандес, Кларк, Дамметт – Мерфи, Шелви, Шон Лонгстафф, Ритчи – Сент-Максимен, Альмирон – Уилсон
“Вест Хэм”: Фабиански – Крессуэлл, Доусон, Диоп, Цоуфал – Соучек, Нобл – Масуаку, Лингард, Форнальс – Боуэн
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ньюкасл – Вест Хэм от UA-Football
“Ньюкаслу” удалось отыграться в матче с “Тоттенхэмом”, затем команда Стива Брюса смогла перевернуть казалось уже проигранный матч “Бернли”. У “Вест Хэма” все наоборот. Очень уверенное начало матча, но потом команда Мойеса сама себе создает проблемы. “Обе забьют – да” в 1.76 наиболее очевидный вариант для ставки. “Ньюкасл” проигрывал первые таймы в последних трех матчах, с другой стороны “Вест Хэм” выигрывал первые таймы в последних трех турах – 3:1, 3:1 и 2:0. Можно поставить на победу “хаммерс” в первые 45 минут в 2.69. Прогноз – победа “Вест Хэма” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Милевский: В Шахтере меня всегда раздражал Срна со своими плевками и замашками
- Официально: Шахтер попрощался с Тайсоном
- Костюк удвоила преимущество Украины в матче с Японией
- Эвертон - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.04.21
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО