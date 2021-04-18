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Лестер - Саутгемптон. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии на 18.04.21

Англия
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Лестер – Саутгемптон: Прогноз и анонс матча ⋉ 18 апреля 2021 ⋊ Кубок Англии на UA-Футбол

Лестер - Саутгемптон. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии на 18.04.21

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, полуфинал

18 апреля 2021. Лондон, “Уэмбли”

“Лестер” 20:30 “Саутгемптон”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

“Лестер” никогда ранее не выигрывал Кубок Англии, а в финале последний раз был в 1969 году. Команда Брендана Роджерса имеет хорошие шансы на то, чтобы встретиться в решающем матче с “Челси”, так как в полуфинале ей противостоит нестабильный “Саутгемптон”.

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Лестер

“Лестер” красиво переиграл в четвертьфинальном матче Кубка Англии “Манчестер Юнайтед” (3:1), но затем два раза подряд проиграл в Премьер-лиге, поставив под угрозой свою квалификацию в топ-4. Как никак финиш в зоне Лиги чемпионов остается приоритетной задачей “лис”. Игра с “Манчестер Сити” (0:2) прошла без шансов для “Лестера”, а против “Вест Хэма” (2:3) команда Роджерса едва не сделала камбэк, проигрывая 0:3. В игре против “Саутгемптона” “Лестер” рассчитывает на одного из лидеров команды Джеймса Мэддисона, к которому были применены дисциплинарные санкции за посещение вечеринки, на которой также присутствовали Чоудури, Перес, Барнс, и капитан Морган.

Саутгемптон

Сезон 2020/21 складывается не лучшим образом для “Саутгемптона” и Кубок Англии может стать отдушиной для Ральфа Хазенхюттля и его команды. Именно “святые” выбили из Кубка “Арсенал”, его действующего обладателя. Удивительно, но “Саутгемптон” пока еще не пропустил ни одного гола в кубковых матчах. В АПЛ же у “святых” вторая с конца защита (56 пропущенных голов в 31 матче, больше только у “Вест Брома” – 59). “Саутгемптон” проводит неровный сезон, в нем есть и победа над “Ливерпулем”, и поражение “Манчестер Юнайтед” 0:9. В последних десяти матчах у “святых” три победы, одна ничья и шесть поражений.

Личные встречи и Статистика команд

Для “Лестера” это может быть первый финал с 1969 года, “Саутгемптон” играл в таком матче в последний раз в 2003 году, уступив “Арсеналу”. Команды еще должны сыграть в чемпионате, а в первом круге выиграл “Лестер” 2:0. Голы забивали Мэддисон и Барнс.

Надо заметить, что в последних победных матчах “Лестер” много забивает. Только в одной из 13 последних побед команда Роджерса ограничилась одним мячом. У “Сотона” есть явные проблемы в защите, чем постараются воспользоваться форвард “лис” Ихеаначо, перехвативший у Варди звание лучшего форварда команды.

Ориентировочные составы

“Лестер”: Шмейхель – Фофана, Эванс, Сеюнджю – Перейра, Тилеманс, Ндиди, Кастань – Мэддисон – Ихеаначо, Варди

“Саутгемптон”: Форстер – Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс – Армстронг, Диалло, Уорд-Проуз, Уолкотт – Редмонд, Ингз

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Лестер – Саутгемптон от UA-Football

“Саутгемптон” отличается непредсказуемостью. Чаще всего команда Хазенхюттля выглядит не лучшим образом, но иногда “Сотон” может собраться и провести хороший матч. Будет ли так в игре против “Лестера”? Для команды Роджерса чемпионат имеет первоначальное значение, но шанс выиграть Кубок появляется не каждый день. Игра с “Манчестер Юнайтед” в прошлом раунде показала, что у “лис” проблем с мотивацией на кубковые матчи нет. Прогноз – победа “Лестера” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Саутгемптон (Англия) Лестер Сити
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