Лидс - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.04.21

Английская Премьер-лига, 32-й тур

19 апреля 2021. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” 22:00 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

У “Ливерпуля” осталось семь туров, чтобы скрасить неудачный сезон и постараться попасть в первую четверку. Хотя в виду того, что “Ливерпуль” стал одним из основателей Суперлиги, возможно место в топ-4 больше не является целью “красных”. Как бы там не было, матч с “Лидсом” состоится сегодня в 22:00.

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Лидс

В прошлом туре “Лидс” сенсационно обыграл на выезде лидера АПЛ “Манчестер Сити”. Команда Марсело Бьелсы провела целый тайм в меньшинстве, но благодаря грамотному исполнению плана на игру и двум удачным контратакам “Лидс” смог увезти с поля будущего чемпиона три очка. “Лидс” находится в отличной форме (три победы подряд) и максимально приблизился к еврокубковой зоне. Команда Марсело Бьелсы отстает от шестого “Ливерпуля” на семь очков.

Ливерпуль

Посреди недели “Ливерпуль” вылетел из четвертьфинала Лиги чемпионов, не сумев обыграть в домашнем матче “Реал”. Не раз уж в этом сезоне “красные” сами лишали себя победы из-за ужасной реализации. У “Ливерпуля” не осталось больше никаких целей на сезон, кроме попадания в топ-4, и команда Юргена Клоппа в последних матчах делала все, чтобы ее реализовать – “Ливерпуль” выиграл в АПЛ три последних матча.

Личные встречи и Статистика команд

В матче первого тура команды выдали странный матч, который закончился победой “Ливерпуля” 4:3. “Красные” создали больше моментов, но еще с ван Дейком в составе допускали ужасные ошибки в обороне. Общая статистика встреч в пользу “Ливерпуля”: 60 побед, 30 ничьих, 28 поражений. Интересно, что “Лидс” в целом пропустил от “Ливерпуля” в 25 матчах АПЛ 52 гола – больше, чем от любой другой команды.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 32 23 5 4 67-23 +44 74 2 "Манчестер Юнайтед" 32 19 9 4 64-35 +29 66 3 "Лестер Сити" 31 17 5 9 55-37 +18 56 4 "Вест Хэм Юнайтед" 32 16 7 9 53-42 +11 55 5 "Челси" 31 15 9 7 50-31 +19 54 6 "Ливерпуль" 31 15 7 9 53-37 +16 52 7 "Тоттенхэм" 32 14 8 10 54-37 +17 50 8 "Эвертон" 31 14 7 10 43-40 +3 49 9 "Арсенал" 32 13 7 12 44-36 +8 46 10 "Лидс Юнайтед" 31 14 3 14 49-49 0 45 11 "Астон Вилла" 30 13 5 12 43-33 +10 44 12 "Вулверхэмптон" 32 11 8 13 32-41 -9 41 13 "Кристал Пэлас" 31 10 8 13 33-52 -19 38 14 "Саутгемптон" 31 10 6 15 39-56 -17 36 15 "Ньюкасл" 32 9 8 15 35-53 -18 35 16 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 7 12 12 33-38 -5 33 17 "Бернли" 32 8 9 15 26-45 -19 33 18 "Фулхэм" 33 5 12 16 25-43 -18 27 19 "Вест Бромвич Альбион" 31 5 9 17 28-59 -31 24 20 "Шеффилд Юнайтед" 32 4 2 26 17-56 -39 14

Ориентировочные составы

“Ливерпуль” остается без травмированных Хендерсона, ван Дейка, Матипа и Гомеса. “Лидс” остался без своего капитана Лиама Купера, который был удален в матче с “Манчестер Сити”. Участие в игре Родриго и Рафиньи под вопросом.

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Кох, Алиоски – Рафинья, Даллас, Филлипс, Робертс, Харриссон – Бэмфорд

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, Кабак, Филлипс, Александер-Арнольд – Вейналдум, Фабиньо, Тьяго – Мане, Фирмино, Салах

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Лидс – Ливерпуль от UA-Football

Коэффициент “обе забьют да” в 1.6 Тотал Б 3 в 1.84 подсказывают нам, что матч будет результативным. “Лидс” выиграл три последних матча со счетом 2:1, но в этот раз команда Марсело Бьелсы, вероятно, проиграет. Дважды подряд провернуть то, что было в игре с “Манчестер Сити” – это маловероятно. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.