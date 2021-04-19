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Лидс - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.04.21
Лидс – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 19 апреля 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 32-й тур
19 апреля 2021. Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” 22:00 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
У “Ливерпуля” осталось семь туров, чтобы скрасить неудачный сезон и постараться попасть в первую четверку. Хотя в виду того, что “Ливерпуль” стал одним из основателей Суперлиги, возможно место в топ-4 больше не является целью “красных”. Как бы там не было, матч с “Лидсом” состоится сегодня в 22:00.
Лидс
В прошлом туре “Лидс” сенсационно обыграл на выезде лидера АПЛ “Манчестер Сити”. Команда Марсело Бьелсы провела целый тайм в меньшинстве, но благодаря грамотному исполнению плана на игру и двум удачным контратакам “Лидс” смог увезти с поля будущего чемпиона три очка. “Лидс” находится в отличной форме (три победы подряд) и максимально приблизился к еврокубковой зоне. Команда Марсело Бьелсы отстает от шестого “Ливерпуля” на семь очков.
Ливерпуль
Посреди недели “Ливерпуль” вылетел из четвертьфинала Лиги чемпионов, не сумев обыграть в домашнем матче “Реал”. Не раз уж в этом сезоне “красные” сами лишали себя победы из-за ужасной реализации. У “Ливерпуля” не осталось больше никаких целей на сезон, кроме попадания в топ-4, и команда Юргена Клоппа в последних матчах делала все, чтобы ее реализовать – “Ливерпуль” выиграл в АПЛ три последних матча.
Личные встречи и Статистика команд
В матче первого тура команды выдали странный матч, который закончился победой “Ливерпуля” 4:3. “Красные” создали больше моментов, но еще с ван Дейком в составе допускали ужасные ошибки в обороне. Общая статистика встреч в пользу “Ливерпуля”: 60 побед, 30 ничьих, 28 поражений. Интересно, что “Лидс” в целом пропустил от “Ливерпуля” в 25 матчах АПЛ 52 гола – больше, чем от любой другой команды.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|32
|23
|5
|4
|67-23
|+44
|74
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|32
|19
|9
|4
|64-35
|+29
|66
|3
|"Лестер Сити"
|31
|17
|5
|9
|55-37
|+18
|56
|4
|"Вест Хэм Юнайтед"
|32
|16
|7
|9
|53-42
|+11
|55
|5
|"Челси"
|31
|15
|9
|7
|50-31
|+19
|54
|6
|"Ливерпуль"
|31
|15
|7
|9
|53-37
|+16
|52
|7
|"Тоттенхэм"
|32
|14
|8
|10
|54-37
|+17
|50
|8
|"Эвертон"
|31
|14
|7
|10
|43-40
|+3
|49
|9
|"Арсенал"
|32
|13
|7
|12
|44-36
|+8
|46
|10
|"Лидс Юнайтед"
|31
|14
|3
|14
|49-49
|0
|45
|11
|"Астон Вилла"
|30
|13
|5
|12
|43-33
|+10
|44
|12
|"Вулверхэмптон"
|32
|11
|8
|13
|32-41
|-9
|41
|13
|"Кристал Пэлас"
|31
|10
|8
|13
|33-52
|-19
|38
|14
|"Саутгемптон"
|31
|10
|6
|15
|39-56
|-17
|36
|15
|"Ньюкасл"
|32
|9
|8
|15
|35-53
|-18
|35
|16
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|31
|7
|12
|12
|33-38
|-5
|33
|17
|"Бернли"
|32
|8
|9
|15
|26-45
|-19
|33
|18
|"Фулхэм"
|33
|5
|12
|16
|25-43
|-18
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|31
|5
|9
|17
|28-59
|-31
|24
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|32
|4
|2
|26
|17-56
|-39
|14
Ориентировочные составы
“Ливерпуль” остается без травмированных Хендерсона, ван Дейка, Матипа и Гомеса. “Лидс” остался без своего капитана Лиама Купера, который был удален в матче с “Манчестер Сити”. Участие в игре Родриго и Рафиньи под вопросом.
“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Кох, Алиоски – Рафинья, Даллас, Филлипс, Робертс, Харриссон – Бэмфорд
“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, Кабак, Филлипс, Александер-Арнольд – Вейналдум, Фабиньо, Тьяго – Мане, Фирмино, Салах
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Лидс – Ливерпуль от UA-Football
Коэффициент “обе забьют да” в 1.6 Тотал Б 3 в 1.84 подсказывают нам, что матч будет результативным. “Лидс” выиграл три последних матча со счетом 2:1, но в этот раз команда Марсело Бьелсы, вероятно, проиграет. Дважды подряд провернуть то, что было в игре с “Манчестер Сити” – это маловероятно. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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